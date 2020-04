La Fondation Dustin Poirier a fait un don important à l’équipe de l’Hôpital Lafayette

Dustin Poirier

L’ancien champion par intérim du poids léger UFCDustin Poirier n’a vu aucune action depuis l’UFC 242, date à laquelle le champion incontesté en titre a pris fin. Khabib Nurmagomedov.

Poirier, en dehors de l’octogone, il a son organisme de bienfaisance appelé Fondation Good Fight.

La fondation fera un don 1000 repas à l’équipe hospitalière de Lafayette, Louisiane et a fait l’annonce le Twitter.

«La Fondation Good Fight s’associera à Deanos Pizza et fera don de 1 000 repas au personnel hospitalier en première ligne de COVID-19 à Lafayette, en Louisiane. Pendant le dimanche de Pâques et la semaine prochaine. Nous souhaitons à chacun d’être en sécurité et de Joyeuses Pâques ».

MMA Junkie il s’est retrouvé avec Poirier, qui prévoit de nourrir le personnel de trois hôpitaux différents avec les 1000 repas.

“Il y a trois grands hôpitaux ici à Lafayette”dit Poirier. “Nous voulons nourrir tous les employés, médecins, infirmières de chaque hôpital.”

Pour le moment, il n’est pas clair quand Poirier reviendra à l’octogone, mais sa lutte contre Dan hooker dans UFC San Diego il a été retardé par la pandémie de coronavirus.