La Fondation Good Fight de Dustin Poirier fournira 1 000 repas au personnel médical de Louisiane

L’ancien champion par intérim des poids légers de l’UFC, Dustin Poirier, fait sa part pour aider à la propagation du COVID-19.

Alors que la plupart du monde reste à l’intérieur pour se mettre en quarantaine et «aplanir la courbe», les travailleurs médicaux se voient confier la tâche de prendre soin des patients malades dans des hôpitaux surpeuplés avec des fournitures limitées. C’est devenu un environnement extrêmement imprévisible et dangereux dans lequel travailler, d’autant plus que de nombreux travailleurs médicaux courent le risque de contracter le coronavirus et de le ramener chez eux dans leur famille.

Afin d’aider les plus proches de la bataille de première ligne, l’organisme de bienfaisance de Poirier, la Fondation Good Fight, fera don de 1 000 repas à partir de ce dimanche de Pâques à des travailleurs médicaux de la région de Lafayette, en Louisiane. Le GFF a annoncé ses plans hier soir via Twitter:

“La Fondation Good Fight fera équipe avec Deanos Pizza et fera don de 1 000 repas au personnel de l’hôpital en première ligne de COVID-19 à Lafayette, LA (le) dimanche de Pâques et tout au long de la semaine prochaine”, indique le communiqué. “Je vous souhaite à tous de Joyeuses Pâques en toute sécurité.”

Poirier, qui a fait des merveilles pour promouvoir sa fondation et apporter le plus de fonds possible, s’est entretenu avec MMA Junkie plus tôt cette semaine pour expliquer ses plans pour le don.

“Il y a trois grands hôpitaux ici à Lafayette”, a déclaré Poirier. «Nous voulons nourrir chaque employé – médecins, infirmières – dans chaque hôpital.»

Poirier n’est pas le seul combattant à consacrer son temps à la pandémie de COVID-19. L’ancien champion des poids plumes et des poids légers de l’UFC, Conor McGregor, s’est rendu sur les réseaux sociaux au cours des dernières semaines pour promouvoir la distanciation sociale et la sécurité globale du pays. McGregor a également fait don de plus d’un million de dollars de son propre argent pour l’achat de fournitures médicales indispensables.