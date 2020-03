La fortune a changé pour cinq à l’UFC 248

D’une manière générale, l’UFC n’aime pas réserver des remises en forme immédiates. Pourtant, en raison de diverses circonstances, il semble qu’au cours des trois dernières semaines, nous en aurons eu trois.

Jon Jones contre Dominick Reyes semble être le prochain combat pour le titre des poids lourds légers ciblé. Magomed Ankalaev vs. Ion Cutelaba est déjà réservé pour le mois prochain. Et Joseph Benavidez contre Deiveson Figueiredo pour le titre vacant poids mouche est également visé.

Pour Jones vs Reyes, le match revanche espéré est dû au fait que la majorité pense que Reyes a remporté les trois premiers tours et aurait dû obtenir la décision et le championnat dans leur combat le mois dernier. Dans Ankalaev contre Cutelaba, cela était dû à la controverse sur un arrêt précoce de ce qui avait commencé comme un grand combat. Avec Benavidez contre Figueiredo, ce dernier a manqué de poids et un coup de tête a conduit au résultat de Benavidez. Le titre reste donc vacant.

Il y a eu deux autres décisions serrées sur la carte UFC 248 de samedi dans les deux principaux combats pour le titre qui auraient facilement pu être jugées dans l’autre sens.

Dans le cas d’Israël Adesanya contre Yoel Romero pour les poids moyens, alors que le combat était suffisamment serré pour qu’il puisse se passer dans les deux sens, c’est presque un verrou que nous ne verrons plus jamais ce match. Il est peu probable que nous voyions Romero dans un autre combat pour le titre, étant donné son âge et ses performances. La stratégie apparente de Romero, pour caler et essayer d’utiliser de courtes rafales pour gagner des rounds, n’a pas porté ses fruits. Adesanya n’a jamais essayé d’accélérer le rythme. Si vous étiez investi dans le résultat, le combat était suffisamment proche pour qu’il intrigue, mais c’était l’opposé d’un combat d’action.

Ce qui n’aurait pas pu être plus différent, c’est le combat qui a précédé les deux hommes.

Zhang Weili contre Joanna Jedrzjczyk pour le titre de poids de paille vient peut-être de se produire, mais c’est un verrou pour être considéré comme un classique de tous les temps. Avec 351 frappes entre les deux, c’était la chose la plus proche que le MMA ait jamais eue contre un combat de film Rocky Balboa contre Apollo Creed II. C’était clairement le plus grand combat de femmes dans l’histoire du MMA américain, et peut-être le meilleur combat, quel que soit le sexe au sein de l’UFC. Il figurera certainement en tête de liste historique à l’avenir.

Devrait-il y avoir une revanche immédiate?

Je ne vois personne se plaindre s’il y en avait. Mais en ce qui concerne l’équité – ce mot qui s’applique rarement à la lutte contre le matchmaking sportif – cela devrait peut-être rester en suspens pendant quelques semaines.

Deux anciennes championnes, Rose Namajunas (8-4) et Jessica Andrade (20-7), sont prévues pour l’UFC 249, le 18 avril à Brooklyn. Andrade a remporté le titre de Namajunas quand elle a laissé tomber Namajunas sur sa tête dans un slam, dans un combat que jusque-là Namajunas avait dominé. Si Namajunas gagne, couplée à ses deux victoires sur Jedrzejczyk, elle est certainement la plus méritante d’un mach avec Zhang pour le titre.

De plus, après le passage à tabac de Zhang et Jedrzejczyk samedi, il ne devrait pas y avoir de précipitation pour retourner dans la cage.

Si Andrade gagne, cela devient plus difficile. Zhang a dépassé Andrade en 42 secondes le 31 août pour remporter le championnat. Jedrzejczyk a également battu Andrade lorsqu’elle était championne. Une victoire d’Andrade aurait un match revanche Zhang-Jedrzejczyk le plus logique.

Mais il y a un revers quand il s’agit de ce que les fans veulent voir. Et cela dépend quelque peu de la performance de Namajunas. Si elle gagne de manière impressionnante, il y aurait intérêt à ce qu’elle obtienne un tir au titre, bien que la barre soit aussi élevée que ce que le public voudrait par rapport à une revanche du combat de samedi. Une simple victoire à la manière d’un ouvrier pourrait lui coûter la première opportunité de titre, mais garderait probablement Namajunas sur la bonne voie pour un tir sur toute la ligne.

De l’extérieur, l’idée pourrait sembler que la société effectue trop de mises à jour. Mais les trois derniers étaient justifiés et s’ils rejouaient Zhang et Jedrzejczyk, quelles que soient les plaintes que certains pourraient avoir, elles tomberaient probablement dans l’oreille d’un sourd.

Voyons comment les fortunes ont changé pour cinq étoiles de l’émission de samedi.

ISRAEL ADESANYA – Adesanya (19-0) n’a pas aidé sa position dans un combat aussi terne. Mais la négativité de ce type de victoire ne dure généralement pas longtemps. Anderson Silva et Georges St-Pierre ont eu de mauvais combats à leur apogée. Avec le temps, les gens les ont oubliés après un combat passionnant ou une performance dominante. Ils sont toujours considérés comme deux des meilleurs de tous les temps. Paulo Costa (13-0), qui est probablement le prochain combat d’Adesanya, a obtenu un combat de niveau Combat de l’année à Romero. Cela devient donc un combat important pour la perception d’Adesanya comme une star majeure.

ZHANG WEILI – La victoire rapprochée augmente sa séquence de victoires à 21. En ce qui concerne sa prochaine étape, c’est soit Jedrzejczyk (16-4) ou Namajunas. La question est plutôt de savoir comment la lutte change la perception de Zhang autant en Chine que l’UFC américaine tente depuis des années de suivre la NBA et de pénétrer la Chine de manière considérable, un marché qui s’est avéré frustrant pour la plupart des entreprises américaines. L’UFC aurait toujours espéré que le rêve ait toujours été une star chinoise, et un champion du monde sortant de l’un des grands combats de l’histoire aurait probablement espéré, mais aurait probablement pensé qu’il était loin. C’est juste une question de marketing, de rester au sommet et – la pièce la plus difficile du puzzle – comment le public réagit.

JOANNA JEDRZEJCZYK – Si Namajunas semble assez impressionnant pour obtenir le prochain coup de titre, Jedrzejczyk serait probablement à une victoire. Elle pourrait faire face à Andrade, à condition qu’Andrade perd contre Namajunas. Tatiana Suarez (8-0), qui a lutté contre des problèmes de cou ferait une bonne adversaire si elle est en bonne santé. Sinon, le meilleur pari est Yan Xiaonan (12-1).

NEIL MAGNY – Magny (22-7) avait l’air le plus complet qu’il ait jamais vu dans une victoire par décision claire sur Li Jingliang (17-6). Les prochains adversaires logiques seraient Rafael dos Anjos (29-13), pour venger une défaite de 2017 par Magny, ou Michael Chiesa (17-4).

SEAN O’MALLEY – De retour après deux ans en marge en raison de blessures et d’échecs pour Ostarine, O’Malley (11-0) a écrasé Jose Quinonez (8-4). Les prochains adversaires possibles pourraient être Song Yadong (15-4-1), Merab Dvalishvili (10-4) ou Rob Font (17-4).