La fortune a changé pour cinq à l’UFC Auckland

Pour la deuxième fois en trois semaines, l’événement principal d’une émission de l’UFC s’est terminé par une décision controversée dans un combat rapproché.

Parce que c’était une émission ESPN + avec Paul Felder face à Dan Hooker, et non un combat pour le titre des poids lourds légers avec Jon Jones, il n’y a pas eu l’indignation ou la remise en question de la nature du système de notation MMA cette semaine.

Comme avec Jones contre Dominic Reyes, c’était un combat serré qui pouvait raisonnablement être discuté dans les deux sens. La différence est peut-être que dans Jones contre Reyes, il y avait le tableau de bord 49-46 et c’était une décision unanime pour Jones, qui semblait le plus se sentir perdu au cours des trois premiers tours.

Avec ce combat, Felder avait un solide soutien, mais il y avait des tours serrés et les trois juges l’avaient 48-47, deux pour Hooker et un pour Felder. Il n’y avait pas unanimité pour juger trois des cinq tours. La seule chose sur laquelle les trois juges se sont mis d’accord était que Hooker a remporté le premier tour et Felder le quatrième. Et Hooker avait l’avantage dans des frappes significatives dans trois des cinq manches, et la deuxième manche était régulière.

Il existe des doctrines de jugement qui sont généralement le cas, et c’est dans les combats rapprochés, l’étoile ou le combattant de la ville natale a un avantage. Vous pouvez toujours indiquer le contraire à certains moments, mais cela s’est produit ces dernières semaines. Jones était de loin la plus grande star. Hooker était le favori local, né à Auckland, en Nouvelle-Zélande, le site de l’émission de samedi.

Les scores des médias suivis par les décisions du MMA étaient de 70,5% pour Felder et de 23,5% pour Hooker, et à l’exception d’un score de 48-48, chaque membre des médias avait 48-47 dans un sens, dans l’autre.

Felder, qui avait l’air le plus mauvais à l’usure quand ce fut fini, était en larmes et parlait de se retirer. Depuis lors, son camp a minimisé cela, et sur la base de ses performances, il ne ressemblait pas à un combattant qui devait prendre sa retraite.

Mais la défaite est survenue au mauvais moment dans une division profonde. Cela ne lui fera probablement pas beaucoup de mal lors de la réservation, car il devrait toujours être considéré comme l’un des dix meilleurs combattants d’une division où ce classement est important. Et les deux hommes devraient en sortir avec leurs adversaires nommés ensuite.

Il devrait toujours y avoir des moyens d’affiner le jugement, même si l’élément humain dans les combats rapprochés fera toujours partie du jeu. La seule autre option est un système de notation des points critères, comme dans la lutte amateur. Et il y a de bons et de mauvais points à cela, mais cela ne se produira tout simplement jamais dans un avenir prévisible en raison de la nature du règlement de la commission et de la difficulté de changer des aspects même mineurs du score.

Voyons comment Fortunes a changé pour cinq étoiles à partir de samedi.

DAN HOOKER – Être à la fin heureuse de la décision place Hooker (20-8) dans une position où il serait dans le mix supérieur. Il pourrait ensuite affronter Justin Gaethje (21-2) ou Dustin Poirier (25-6). Avec une victoire sur l’un ou l’autre, cela mettrait Hooker dans la discussion pour un combat de championnat, ou au moins un combat pour les prétendants n ° 1, dans le suivi.

PAUL FELDER – Pourvu qu’il choisisse de continuer, il devrait ensuite être égalé à Diego Ferreira (17-2) ou Anthony Pettis (22-10). Ferreira serait le mieux classé des deux, mais une victoire sur Pettis, étant un ancien champion et un nom plus grand, serait un combat qui, si Felder devait gagner, lui serait plus avantageux aux yeux de la plupart des fans.

JIMMY CRUTE – Crute (11-1), est sorti de la lutte, marquant quatre éliminations au premier tour avant de battre Michal Oleksiejczuk (14-4, 1 sans contestation) via soumission avec un Kimura. Crute a immédiatement fait savoir qu’il cherchait un match revanche avec Misha Cirkunov (15-5). Cirkunov a soumis Crute au premier tour pour remettre à Crute sa seule défaite. Mais Crute a dit qu’il pensait qu’il avait besoin d’une victoire de plus avant de pouvoir se battre. Un bon adversaire serait Alekander Rakic ​​(12-2).

YAN XIAONAN – Xionan, qui est entrée dans la lutte non classée dans le top 15, est allée à 5-0 en compétition UFC quand elle s’est blessée à l’œil de l’ancienne candidate au titre des poids paille Karolina Kowalkiewicz (12-6) pour prendre une décision unilatérale. Xiaonan devrait ensuite affronter Nina Ansaroff (10-6).

KAI KARA-FRANCE – Après une victoire décisive sur Tyson Nam, Kara-France (21-8, 1 sans contestation) s’est hissée au 7e rang des prétendants au classement UFC au poids des mouches. Il devrait ensuite affronter Askar Askarov (11-0-1) ou Alex Perez (23-5). Le sommet de la division commencera à se régler au cours des prochaines semaines avec la lutte de Joseph Benavidez contre Deiveson Figueiredo pour le titre vacant samedi et Jussier Formiga (23-6) contre Brandon Moreno (16-5-1) le 14 mars.