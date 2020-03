La fortune a changé pour cinq à l’UFC Brasilia

L’état du monde tel que nous le connaissons a tellement changé au cours de la semaine dernière qu’il a laissé le monde du sport dans les limbes.

Contrairement à toutes les autres grandes organisations sportives, l’UFC a tenté – jusqu’au bout – de continuer à suivre un horaire hebdomadaire régulier. Cette histoire comporte de nombreux aspects.

L’une est probablement la détermination à produire des événements comme prévu. Mais chaque organisation sportive a cela. Si les informations médicales disponibles étaient suffisantes pour que la NBA, la LNH, la NCAA et tout le monde à part l’UFC et la lutte professionnelle essaient d’attendre celle-ci, il y avait clairement un risque à organiser un événement. Les combattants de l’UFC, qui n’ont pas de revenu garanti, doivent se battre pour subvenir aux besoins de leur famille. Et tandis que l’UFC est historiquement extrêmement rentable, il a été construit sur l’acquisition d’une dette substantielle, à la fois auprès des propriétaires d’origine, Lawrence et Frank Fertitta, avec Dana White, et maintenant avec Endeavour, qui s’est fortement appuyé pour effectuer l’achat de 4 milliards de dollars en 2016.

À lui seul, les intérêts sur la dette s’élèvent à plus de 120 millions de dollars par an. En bref, l’UFC a besoin de bénéfices supérieurs à ce chiffre chaque année juste pour couvrir les intérêts de sa dette. Mais avec un BAIIA approchant les 300 millions de dollars par an, il y a eu peu de stress à faire ce chiffre.

Avec les accords actuels avec ESPN, pour la télévision, le streaming et le pay-per-view, garantissant des revenus annuels de l’ordre de 500 millions de dollars, et avec un revenu brut total en 2019 de 900 millions de dollars, le paiement des intérêts sur cette dette n’était pas même un problème dans l’ancien monde.

Jusqu’à ce que, soudainement, ce soit. Personne n’aurait pu prévoir l’idée de ne pas être en mesure de diffuser des émissions lorsque l’UFC a récemment appelé à verser 300 millions de dollars de dividendes aux propriétaires. Cela a laissé l’organisation avec un coussin financier beaucoup moins en cas de catastrophe.

Il est injuste de reconsidérer la décision, car en dehors de l’idée que les combattants auraient dû être payés plus, ce dont la plupart seraient d’accord, il n’y avait pas besoin d’énormes quantités d’argent en caisse dans une entreprise avec d’énormes garanties financières contractuelles.

Le problème est que l’UFC doit produire des émissions pour obtenir cet argent garanti.

L’UFC a au moins trois spectacles en ce moment – l’événement de samedi prévu à Londres, l’événement du 28 mars à Columbus, Ohio, et un spectacle du 11 avril à Portland, Ore. Dana White a parlé de fixer les dates, ce qui signifie que lorsque le pays et le monde reviennent à quelque chose qui ressemblait à ce qu’il était il y a deux semaines, nous pouvons avoir des événements du vendredi et du samedi soir certains week-ends pour rattraper le retard.

La prochaine date qu’ils essaient toujours de sauver est le 18 avril, avec Khabib Nurmagomedov contre Tony Ferguson pour le titre des poids légers. L’UFC a tenté de mener ce combat à cinq reprises. Il s’agit donc du plus jinxé de l’histoire de l’UFC. C’était, sans doute pour le public et certainement pour les fans hardcore, le combat le plus attendu de l’année.

Pour compliquer les choses, il n’y a pas de lieu pour ce combat en ce moment. Compte tenu des directives du président Trump – et Dana White est un fervent partisan de Trump – il ne semble pas possible d’organiser un événement de cette ampleur, même dans une arène sans fans, aux États-Unis.

Le fait que White essaie de continuer alors que le reste du monde du sport s’est arrêté ne lui a guère fait paraître bien devant le public. C’est pire quand il est de notoriété publique qu’il ne peut pas courir dans les arènes originales, ou dans sa propre arène, et qu’il a quand même essayé de courir dans une réserve indienne en Oklahoma. Avant que cela ne soit un problème, le groupe de catch professionnel, All Elite Wrestling, a fait une émission de télévision depuis un bateau de croisière, mais même cela n’est pas possible avec la fermeture de cette industrie.

Et puis il y a le problème de la formation si White trouve un endroit à l’étranger.

Ce devrait être le moment le plus important pour Nurmagomedov en ce qui concerne son entraînement le plus intense. C’est plus important que jamais compte tenu du rythme incroyable auquel Ferguson peut se battre. Mais San Jose, où Nurmagomedov s’entraîne habituellement, est en arrêt. Les gymnases ne sont pas autorisés à être ouverts. C’est techniquement un délit de quitter votre résidence à moins que vous ne travailliez dans les services essentiels ou que vous ayez besoin de choses essentielles comme de la nourriture ou de l’argent. Il est légal de courir à l’extérieur, mais aller dans un gymnase ne correspond pas à ces paramètres. Donc, à moins qu’il n’ait pu sortir de la zone de quarantaine, c’est-à-dire un nouveau gymnase à la dernière minute, lui et ses entraîneurs violent le statut, ni une bonne chose, ni il n’entre dans le combat de Ferguson pas à son meilleur, le pire Surtout pour lui, cette date menace désormais l’aspect compétitif du combat.

C’est une période difficile pour la plupart des gens et la plupart des entreprises. Malheureusement, c’est en ces temps de contrainte que les dirigeants peuvent s’en sortir très bien, ou pas si bien, en ce qui concerne l’histoire. Lorsque les choses redeviendront normales, les gens voudront voir des combats. Pendant des décennies, les promoteurs de la boxe étaient considérés par le public comme des exploiteurs et des corrompus, mais les fans soutenaient toujours les grands combats.

Il y avait toutes sortes de raisons financières, et peut-être même des raisons positives, car de nombreux membres du public pouvaient utiliser une évasion sportive en ce moment, pour continuer. Mais avec du recul, le commissaire de la NBA, Adam Silver, dans un sens, et Dana White d’une manière très différente.

Voyons comment Fortunes a changé pour cinq étoiles du spectacle de samedi dans une arène vide à Brasilia, au Brésil.

CHARLES OLIVEIRA – Oliveira (29-8-1), le roi historique des soumissions de la compagnie, a ajouté le n ° 14 avec sa guillotine sur Kevin Lee au deuxième tour. Pour montrer à quel point ce record est vraiment incroyable, Oliveira a 30 ans. Demian Maia, qui est deuxième avec 11 soumissions, est 42. Et après le pionnier Royce Gracie avec 10, le suivant sur la liste est trois combattants avec huit, Nate Diaz, Jim Miller et Frank Mir. Le record d’Oliveira semble donc se maintenir encore un peu.

Oliveira a terminé 16e à l’UFC à égalité avec Donald Cerrone pour ce record, et Cerrone est sur le point d’avoir 37 ans, ce qui signifie qu’Oliveira a de bonnes chances de briser cela et de prendre une certaine distance dans cette catégorie également.

Pourtant, Oliveira n’a été classée que 13e dans la division des poids lourds profonds avant le début de la série. En ce qui concerne un prochain adversaire, Justin Gaethje (21-2) aurait le plus de sens. Le seul obstacle est que si un combat Gaethje contre Conor McGregor était en jeu, alors Gaethje ne serait pas viable ici. Oliveira devrait alors affronter le vainqueur du combat prévu le 16 mai avec Dan Hooker (20-8) contre Dustin Poirier (25-6).

KEVIN LEE – Lee était tellement déçu de sa perte qu’il a depuis parlé de prendre du temps, voire des années de congé. Ce type de frustration change historiquement dans le temps. Pour Lee, un combattant passionnant et une personnalité colorée, son prochain combat devrait être avec le perdant de Poirier vs Hooker.

RENATO MOICANO – Après que Moicano (14-3-1) ait terminé Damir Hadzovic (13-6) au premier tour, il a noté qu’il était n ° 7 au poids plume. En gagnant, il voulait affronter le n ° 7 en poids léger, Paul Felder (17-5). C’est viable, mais comme la perte de Felder contre Hooker a été une décision très controversée, il pourrait obtenir un poids plus léger par la suite. Si tel est le cas, les bons prochains adversaires pour Moicano pourraient être Al Iaquinta (15-6-1), Anthony Pettis (22-10) ou Beneil Dariush (18-4-1). Les deux premiers le rendraient plus connu des fans qu’un combat avec Dariush.

BRANDON MORENO – Dans ce qui semblait avoir été un combat pour déterminer un prétendant au titre de poids mouche, Brandon Moreno (17-5-1) a pris une décision controversée contre Jussier Formiga (23-7). Formiga est apparu comme le premier concurrent logique du vainqueur du match probable Joseph Benavidez (28-6) contre Deiveson Figueiredo (18-1) pour déterminer le championnat vacant. Mais il convient de noter que Formiga a obtenu 62% des scores des médias, même si les juges l’avaient unanimement pour Moreno.

JUSSIER FORMIGA – Formiga, en raison de la nature de la défaite, pourrait obtenir un tir au titre suivant même après une perte si Moreno était blessé. Sinon, il devrait affronter Alexandre Pantoja (22-4) ou Ray Borg (13-4) dans un éliminateur de titres.