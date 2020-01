La fortune a changé pour cinq à l’UFC Raleigh, Bellator 238

L’UFC et Bellator se sont affrontés samedi soir dernier, l’UFC ayant une émission hebdomadaire normale à Raleigh, en Caroline du Nord, et Bellator faisant la promotion d’un événement majeur au Forum de Los Angeles.

Les deux événements ont été diffusés en direct sur Internet; l’événement UFC servi sur ESPN + et Bellator sur DAZN. Normalement, un événement UFC aurait plus d’intérêt public. Mais ce n’était pas le cas samedi, et c’était à cause de l’événement principal de Bellator. Cris Cyborg a battu Julia Budd lors des débuts promotionnels de Cyborg pour devenir le premier – et probablement le dernier – combattant à remporter des titres mondiaux dans Strikeforce, UFC, Invicta et Bellator.

Bellator a promu Cyborg (22-2, 1 sans concours) comme la plus grande combattante de tous les temps après que l’UFC a décidé de ne pas la poursuivre à l’expiration de son contrat. Au cours de l’émission, samedi dernier, les commentateurs faisaient souvent référence à Cyborg en tant que GOAT. Et en réalité, l’argument sur le plus grand jamais revient à Cyborg et Amanda Nunes, même si vous pouvez affirmer que la combattante la plus importante de l’histoire a été Ronda Rousey, suivie de près par Gina Carano.

Parce que Nunes (19-4) a couru à travers Cyborg en seulement 51 secondes pour remporter le titre des poids plumes de l’UFC et devenir un champion de la division deux poids, cela semblerait donner à Nunes un grand avantage dans cet argument. Le compteur de Cyborg est que, à l’exception du combat contre Nunes, elle est invaincue depuis 2005 et a été considérée comme la meilleure possible au monde depuis 2008. C’est une incroyable longévité dans ce sport.

Cyborg a également des titres dans plusieurs organisations. Mais elle était également dans une catégorie de poids avec une profondeur limitée et, dans la plupart des cas, était beaucoup plus grande que la plupart des adversaires qu’elle avait traversés.

Nunes a quatre pertes de carrière, et la plus récente a eu lieu en 2014 contre Cat Zingano. Sa liste de victimes est de loin supérieure et comprend Budd, Germaine de Randamie (deux fois), Sara McMann, Valentina Shevchenko (deux fois), Miesha Tate, Cyborg, Rousey, Raquel Pennington et Holly Holm. De plus, la réalité est que Cyborg a passé une grande partie de sa carrière face à des femmes qui ont généralement combattu une division de poids en dessous d’elle.

L’argument semble donc favoriser Nunes. Et cela évoque la triste partie du MMA moderne, car une revanche entre les deux serait beaucoup plus importante que leur première rencontre. Mais l’UFC n’a jamais montré d’intérêt à permettre à ses combattants d’affronter le meilleur des autres organisations, même si Nunes elle-même n’a pas d’adversaire capable de générer le niveau d’intérêt en tant que deuxième combat contre Cyborg.

Mais que Cyborg soit ou non la première ou la deuxième plus grande combattante de tous les temps, Bellator rencontre maintenant les mêmes problèmes que chaque organisation a eu avec elle. Elle est une attraction et s’est révélée être un attrait légitime par elle-même. C’est une star dominante. Elle peut être un gros match nul avec le bon adversaire. Mais aujourd’hui, à Bellator, ce bon adversaire n’existe pas.

De façon réaliste, Budd, qui n’avait pas perdu depuis huit ans, était l’adversaire logique de Cyborg. Après quatre rounds au cours desquels elle n’a obtenu aucune infraction significative, elle est apparue comme une combattante qui n’était pas dans la même ligue. Pourtant, il n’y a aucun autre poids plume chez Bellator qui s’est révélé au niveau de Budd. Et contrairement à l’UFC, où il y avait une pléthore de poids coqs qui étaient sous-dimensionnés et pouvaient essentiellement être nourris à Cyborg, Bellator n’a pas cela non plus puisque sa seule autre division féminine est le poids des mouches.

Ainsi, comme dans la majeure partie de sa carrière en Amérique du Nord, il n’y a pas d’adversaire à l’horizon.

Les adversaires les plus probables de Cyborg semblent être Arlene Blencowe (13-7), qui serait sur le papier un combat que personne ne verrait comme compétitif, et Cat Zingano (10-4), un récent signataire de Bellator. Zingano est le dernier combattant à battre Nunes, mais a perdu quatre de ses cinq derniers combats à l’UFC et a été en proie à des problèmes de genou. Parce que Zingano a un nom de l’UFC, a titré un grand succès de pay-per-view contre Rousey et a la victoire de Nunes, elle a le nom beaucoup plus grand des deux. C’est le type de combat que Bellator tenterait probablement d’organiser.

Le seul combat pour Cyborg qui a le coup d’être grand serait avec Kayla Harrison (7-0), ancienne double médaillée d’or en judo. Il y a toutes sortes d’obstacles à cela. Harrison est plus grand et probablement aussi plus fort, un poids plume légitime. Mais elle est également inexpérimentée et ne peut pas égaler le jeu de stand-up de Cyborg.

Harrison est également la meilleure star du PFL, et pour l’instant, le PFL n’a montré aucun intérêt à faire face à quelqu’un en dehors de sa promotion. Mais à cause de cela, Harrison a le même problème que Cyborg. C’est un grand nom mais n’a pas de gros combats, le genre qui fait de vous une grande star et fait qu’une plus grande partie de la base de fans s’intéresse à vous.

Si nous pensons que Nunes est hors de vue, c’est le plus grand combat pour Cyborg et le plus grand combat possible pour Harrison. Mais dans l’état actuel des choses, cela ne semble pas être dans l’avenir de l’un ou l’autre combattant.

En ce qui concerne l’UFC, Curtis Blaydes (13-2) n’a pas pu prendre Junior Dos Santos (21-7), ce qui, sur le papier, semblait être une recette pour l’échec de leur événement principal des poids lourds. Mais Blaydes a terminé dos Santos au deuxième tour avec des grèves, une victoire qui le place dans les rangs du prétendant au titre très légitime.

Voyons comment les fortunes ont changé à cinq pour l’émission UFC.

CURTIS BLAYDES – Avec la victoire, Blaydes devrait être, au pire, dans une lutte pour déterminer un prétendant au titre, sinon obtenir un tir au titre. Mais chez les poids lourds, il semble que Stipe Miocic, quand il sera prêt à se battre, donnera une revanche à Daniel Cormier, tandis que Francis Ngannou et Jairzinho Rozenstruik se disputent le prochain titre, le 28 mars. Cela n’a aucun sens pour le vainqueur du ces derniers se battent pour donner à Blaydes une chance au titre qu’ils auraient déjà gagné.

Blaydes pourrait affronter le perdant de ce combat prochain, ou Derrick Lewis (22-7), à condition que Lewis dépasse Ilir Latifi le 8 février. Alexander Volkov (31-7) est une autre possibilité.

JUNIOR DOS SANTOS – Dos Santos pourrait affronter Alistair Overeem (45-18), qui a éliminé Dos Santos en 2015. Il pourrait également affronter le vainqueur Lewis contre Latifi, bien que Dos Santos ait une victoire par élimination directe sur Lewis en mars dernier. Après tant d’années sous les projecteurs, Dos Santos ne ressemblait pas au combattant d’autrefois avec Blaydes, et à 35 ans, cela doit être préoccupant.

MICHAEL CHIESA – Chiesa (17-4), après être passé au poids welter, a devancé Rafael dos Anjos pendant trois rounds pour gagner une décision. Il a immédiatement appelé Colby Covington, (15-2), et après ce nom, drop a quitté la scène pour la rendre aussi dramatique que possible.

C’est un grand combat pour lui, mais ce n’est peut-être pas le combat le plus facile à mener par l’UFC en ce qui concerne Covington. Du point de vue du style, avec Chiesa si impressionnant sur le terrain, le maître des combats au sol des poids welters est Demian Maia (28-9), qui fait face à un autre spécialiste du sol, Gilbert Burns (17-3) le 14 mars. L’acceptation de Covington, le vainqueur de ce combat aurait du sens.

ALEX PEREZ – Perez (23-5), après avoir battu Jordan Espinosa (14-7) samedi dans une bataille de masselottes classées, a lancé un défi. Le problème est qu’il ne connaissait pas le nom du gars auquel il voulait faire face. Il vient de dire le gars qui a battu Tim Elliott, qui serait Askar Askarov (11-0-1), ce qui est un combat qui a du sens.

SARA MCMANN – L’ancienne médaillée olympique de lutte reste parmi celles classées en poids coq féminin avec sa victoire sur Lina Lansberg. Un bon prochain combat serait avec Ketlen Vieira (10-1), qui a soumis McMann il y a plus de deux ans, ou Raquel Pennington (10-8).