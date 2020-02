La fortune a changé pour cinq à l’UFC Rio Rancho

Le premier tour de barrage de Corey Anderson par Jan Blachowicz lors de l’événement principal de l’UFC Rio Rancho a ajouté un autre nom à la liste des prochains adversaires potentiels pour le champion des poids lourds légers de l’UFC, Jon Jones.

Il allait falloir plus qu’une simple victoire de Blachowicz ou Anderson pour entrer dans la conversation pour un combat pour le titre. Il y avait déjà un chemin qui semblait évident la semaine dernière dans un match revanche entre Jones et Dominick Reyes. Une majorité vocale a estimé que Reyes avait battu Jones et qu’un match revanche était de mise.

Mais pour Jones, ce ne sont que deux options différentes. Il y a aussi un champion d’une classe de poids en dessous de lui, Israel Adesanya, qui a évoqué son nom. Il y a un champion d’une classe de poids au-dessus de lui, le roi des poids lourds Stipe Miocic. De façon réaliste, l’histoire de Jones passant au poids lourd et recherchant le titre serait un combat aussi important que l’une des quatre options, et probablement la plus grande. Mais comme tout dans les combats, c’est une question de timing.

Il n’y a toujours pas de date pour le prochain combat pour le titre des poids lourds, Miocic contre Daniel Cormier 2. Une victoire décisive de Jairzinho Rozenstruik ou Francis Ngannou les met en ligne pour le vainqueur. Si Cormier bat Miocic, il est peu probable qu’il se batte à nouveau, et ce timing pourrait fonctionner pour Jones. Un combat entre Miocic et le vainqueur de Rozenstruik contre Ngannou semble moins attrayant que Jones se déplaçant et faisant face au vainqueur de Rozenstruik-Ngannou. Mais cela peut être un combat sur toute la ligne.

En ce moment, si Jones veut défendre son titre, c’est Blachowicz (26-8) ou Reyes (12-1).

Blachowicz est sur une bonne lancée, avec sept victoires lors de ses huit derniers combats. Ce n’est pas seulement le nombre, mais les noms – il a infligé des pertes importantes à certains solides. Sa liste de victimes comprend Anderson, Ronaldo Souza, Luke Rockhold, Nikita Krylov, Jimi Manuwa et Jared Cannonier. Sa seule défaite au cours de cette course est contre Thiago Santos, qui a battu Jones à une perte de décision partagée en rivalisant avec deux genoux gonflés.

Reyes, quant à lui, vient techniquement de perdre une défaite contre Jones. Mais c’était vraiment sa performance la plus impressionnante aux yeux du public.

Pourtant, l’impression la plus récente qui reste est le coup de grâce de Blachowicz pour Anderson. Avec Reyes, c’est lui qui se bat pour survivre, épuisé, alors que Jones le sépare dans ce qui s’est avéré être le cinquième tour décisif. Les fans ont vu Jones dominer Reyes pendant deux tours, et si Reyes avait l’avantage dans les trois premiers, il devrait être champion aujourd’hui.

À différentes époques, le facteur déterminant serait de savoir qui, selon l’UFC, pourrait attirer le plus d’intérêt public et d’argent avec Jones en ce moment. Aujourd’hui, avec ESPN garantissant les revenus à la carte, l’UFC a moins de pression financière pour aller avec le plus gros combat d’argent sur ce qui serait le «bon combat», quoi que cela signifie.

Mais ici, ce n’est pas clair dans les deux catégories. Ni Blachowicz ni Reyes n’entrent avec un palmarès de déménageurs. Et le bon combat se résume à un argument de la confiance que nous accordons à trois juges et apprécions leur score.

S’il s’agit de victoires et de défaites et d’accepter les décisions de juger comme finales, Blachowicz est votre gars. S’il s’agit de lutter contre le combat entre Jones et Reyes, avec la perception du public que Reyes a gagné, cela le place en tête, car aussi impressionnant que les récentes victoires de Blachowicz aient été, aucun d’entre eux ne l’emporte sur la croyance des gens que Reyes devrait être champion aujourd’hui.

Le test de recherche de Google sur la commercialisation montre que les deux hommes sont relativement égaux au cours de la dernière année. Mais au cours du mois dernier, Reyes est loin devant. C’est parce que le combat de Jones avait beaucoup plus d’intérêt que Blachowicz contre Anderson.

Le sentiment profond est que Reyes serait le plus grand combat du public. Et les juges qui se trompent aux yeux de la plupart le rendent encore plus gros. Blachowicz peut battre tous les bons poids lourds légers sur la liste, mais aucun d’entre eux n’est Jones. Pour certains, Reyes a été le premier gars à donner à Jones une véritable défaite, et les juges se sont trompés.

Voyons comment la fortune a changé pour les cinq étoiles du spectacle de samedi à Rio Rancho, N.M.

JAN BLACHOWICZ – Du point de vue de Blachowicz, Jones est l’adversaire qui a du sens. Si cela ne fonctionne pas, il devrait affronter Thiago Santos (21-7), le seul combattant qui l’a battu lors de ses huit derniers combats. Il pourrait également s’agir d’un combat où le vainqueur remporte un combat pour le titre.

COREY ANDERSON – La quête d’Anderson pour se remettre en lice – et qui est disponible – mène à un combat potentiel avec le vainqueur du combat du 25 avril avec Anthony Smith (32-14) contre Glover Teixeira (30-7). Anderson a gagné sur Teixeira le 22 juillet 2018 à Hambourg, en Allemagne.

MONTANA DE LA ROSA – De La Rosa (11-5) a remporté les trois manches contre Mara Romero Borella (13-7, 1 sans contestation) dans une bataille de poids volants féminins classés dans la partie inférieure du top-15. Pour remonter, les bons prochains adversaires seraient Alexis Davis (19-10) ou Maycee Barber (8-1).

RAY BORG – Borg (13-4) a raté son poids de deux livres et a passé trois rounds à dominer Rogerio Bontorin (16-2,1 sans contestation) avec sa lutte. Ce fut une solide victoire unilatérale contre le prétendant n ° 7. La question est de savoir combien quelqu’un devrait être récompensé pour avoir gagné, en particulier de cette manière, après avoir perdu du poids, ce qui lui a donné l’avantage de la taille et a renforcé sa force. Borg devrait affronter l’éther Alexandre Pantoja (22-4) ou Askar Askarov (11-0-1). S’il peut gagner ce combat et gagner du poids, à ce moment-là, il devrait être au plus haut niveau des prétendants.

ROGERIO BONTORIN – Encore plus que les avantages que Borg a retirés du manque de poids, un combattant proche du niveau supérieur atteignant un dérapage professionnel en perdant une décision basée sur la lutte contre un adversaire en surpoids est un chemin difficile à parcourir. Mais c’est la nature de la bête aujourd’hui. Bontorin devrait ensuite affronter Dustin Ortiz (19-8) ou Alex Perez (23-5).