La France choisit une commission de boxe pour superviser le MMA légalisé dans le pays

La Commission Française de Boxe (Fédération Française de Boxe) a été chargée de superviser la mise en place des arts martiaux mixtes légalisés en France.

La France a longtemps été l’un des derniers retards européens à légaliser le sport, mais l’a finalement fait en 2019, avec un œil pour commencer le 1er janvier. Le lancement a été retardé à la fin de l’année dernière, mais maintenant les choses semblent aller de l’avant. Le ministre des Sports du pays, Roxana Maracineanu, a chargé la fédération de boxe de faire fonctionner les choses au niveau de la supervision.

“Après avoir demandé et analysé toutes les informations pertinentes reçues d’un certain nombre de fédérations de combat intéressées à accueillir le MMA, nous avons décidé, par une décision ministérielle officielle, de déléguer le sport du MMA à la Fédération française de boxe”, a déclaré le ministère.

Ce n’est pas un mariage permanent, car la fédération supervisera les choses pendant deux ans. La Fédération internationale des arts martiaux mixtes a publié une déclaration appuyant la sélection.

“Nous sommes ravis de voir que la boxe sera désormais le partenaire de MMA en France, où elle a des structures extrêmement bien établies et respectées”, a déclaré le président de l’IMMAF, Kerrith Brown. «Surtout, nous pensons qu’en s’associant à la boxe, MMA montrera qu’elle partage une volonté de créer la bonne culture et les bonnes valeurs, en particulier dans les programmes d’adhésion et d’éducation pour les athlètes, les entraîneurs et les officiels.

Le pays a interdit le sport en 2016 à condition qu’il soit légalisé sous la juridiction d’une fédération sportive française.

L’UFC, qui a une grande star avec des liens français dans le concurrent des poids lourds Francis Ngannou, a manifesté son intérêt à organiser un spectacle à Paris une fois la légalisation finalisée.

