La légende de la WWE invite Conor McGregor à le gifler

Mark Henry est membre du WWE Hall of Fame. «L’homme le plus fort du monde» est l’un des meilleurs combattants à avoir traversé la plus importante entreprise de lutte au monde. Et je travaille toujours dessus, mais pas sur les cordes. Travaillez dans les coulisses pour aider les nouvelles générations à prendre leur place.

Mais il fait aussi d’autres choses, comme défendre l’empire McMahon quand quelqu’un pense à l’attaquer. C’est ce qu’il a fait récemment Busted Open Radio avec Conor McGregor, qui dans le passé n’a pas consacré de très bons mots à la WWE.

“Il a dit des choses complètement déplacées, d’autant plus qu’il est entré dans les vestiaires et a giflé tout le monde parce que, je vais vous dire quoi. À ce moment-là, j’étais moi-même dans les vestiaires. J’invite tout type de planète de 140 livres (63 kilos) ou moins à venir me gifler. Je vais lui déchirer la peau et l’accrocher dans mon placard. Dans les vestiaires de la WWE, nous avons 50 gars qui lui botteraient le cul“.