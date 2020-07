La légende du match à mort Necro Butcher a un cancer

Necro Butcher a un cancer

Nous sommes très tristes d’apprendre que Necro Butcher a un cancer. Cet après-midi, il a révélé qu’il souffrait de Hodgkins à son étape 3.

Necro Butcher a signé avec ROH de 2006 à 2010. Il a également travaillé pour PWG, CZW et de nombreuses autres sociétés de lutte indépendantes. Il est connu pour son style de combat Death Match et est également apparu dans The Wrestler.

Dans son annonce, il a déclaré que « Ça prenait une éternité« Pour obtenir un « Difficile de poser un diagnostic ». Puis il a utilisé son humour noir caractéristique pour exprimer comment « heureux » Je découvrais enfin.

J’ai finalement obtenu ce diagnostic difficile à atteindre, stade 3 Hodgkins, cela me prenait une éternité, de multiples biopsies et procédures, il pourrait être le gars le plus heureux que j’entende dire qu’il a un cancer. Necro Butcher / Dylan Keith Summers

Nos pensées et nos meilleurs vœux vont à Necro Butcher. Il est un combattant, donc nous ne pouvons qu’imaginer qu’il tentera une bataille contre le cancer.

Se joindre à Fight News! Les meilleures informations sur la lutte, AEW et WWE en espagnol

Merci pour plus d’un million et demi de lecteurs par mois

La meilleure façon de profiter de notre contenu est de suivre notre source dans Google Actualités, pour être au courant des dernières mises à jour, résultats, analyses et rumeurs de la lutte libre nationale et internationale.

Partagez avec nous sur nos réseaux sociaux Facebook, Instagram et Twitter. Nous essayons de répondre à tous les messages. Profitez des meilleures vidéos sur notre chaîne YouTube, avec plus de 40 000 abonnés.