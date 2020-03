La lutte pour le titre pèse sur les coûts de la flûte Figueiredo 25 000 $ Reebok bucks

C’était le meilleur des temps, c’était la rafale des temps.

Le poids mouche brésilien Deiveson Figueiredo a fait irruption dans l’UFC Norfolk samedi soir, faisant pression sans relâche sur Joseph Benavidez depuis la cloche d’ouverture. Il a presque cassé le bras de Benavidez en arrière dans le premier, puis a profité d’un choc de têtes dans le second pour assommer Benavidez, remportant une victoire de TKO 1:54 dans le tour de leur combat pour le titre de poids mouche (regardez la finition ici).

Ce fut un combat incroyable et un succès entraînant pour Figueiredo, qui a amélioré son record à 18-1 (7-1 UFC). Malheureusement, la victoire ne lui a pas valu la sangle de 125 livres parce que “Deus Da Guerra” a manqué de poids de 2,5 livres, le rendant inéligible pour le titre.

Cela l’a également rendu inéligible aux bonus de performance habituels de 50 000 $ de l’UFC, et il s’avère que son salaire de conformité aux directives promotionnelles. Également appelé par certains (d’accord, principalement moi) comme des dollars Reebok, Figueiredo devait gagner 30 000 $ en tant que challenger pour le titre. Mais comme il ne contestait pas le titre après la pesée, il était logique que l’UFC ne lui paie pas le montant du challenger. Et ils ont maintenant confirmé via Mike Bohn de MMA Junkie: au lieu de cela, il gagnera le montant relativement dérisoire de 5000 $, le salaire standard pour les combattants avec 6-10 combats à l’UFC.

Récapitulons donc ce que ces 2,5 livres ont coûté à Figueiredo: 30% de son sac global (Deiveson n’a jamais combattu pour une commission qui exige la divulgation de la rémunération, nous n’avons donc aucune idée de ce que c’est), le titre de la mouche et maintenant 25 000 $. Cela lui aurait peut-être coûté son travail s’il n’avait pas gagné le combat. Le président de l’UFC, Dana White, a pris le temps de sa vidéo sur les médias sociaux “Now You Know” pour fustiger Figueiredo pour avoir tant gâché.

“Insensé! Peu professionnel!” Déclara White. “Comment vous présentez-vous pour un combat pour le titre et ne faites-vous pas de poids?”

Maintenant, la seule question est de savoir si la performance de Figueiredo a été suffisante pour le maintenir en position de se battre pour le titre lors de son prochain combat, ou si l’UFC le punira davantage en forçant un combat sans titre à 125 livres pour se réaffirmer comme capable pour faire de la mouche.

Voici le reste des chiffres de rémunération de conformité aux directives promotionnelles de l’UFC Fight Night 169 de Norfolk, en Virginie.

Deiveson Figueiredo: 5 000 $

def. Joseph Benavidez: 30 000 $

Felicia Spencer: 3 500 $

def. Zarah Fairn: 3500 $

Magomed Ankalaev: 4 000 $

def. Ion Cutelaba: 5 000 $

Megan Anderson: 4000 $

def. Norma Dumont: 3500 $

Grant Dawson: 3 500 $

def. Darrick Minner: 3 500 $

Kyler Phillips: 3 500 $

def. Gabriel Silva: 3 500 $

Brendan Allen: 3 500 $

def. Tom Breese: 5 000 $

Marcin Tybura: 5 000 $

def. Serghei Spivac: 3 500 $

Luis Pena: 5 000 $

def. Steve Garcia: 3 500 $

Jordan Griffin: 3500 $

def. TJ Brown: 3 500 $

Spike Carlyle: 3 500 $

def. Aalon Cruz: 3500 $

Sean Brady: 3 500 $

def. Ismail Naurdiev: 4 000 $

Le montant total payé pour cet événement: 119 500 $, ce qui porte le montant total du Reebok 2020 à 826 500 $. Comme mentionné ci-dessus, le salaire est lié au nombre de combats pour les promotions Zuffa, avec 3500 $ pour 1-3 combats, 4000 $ pour 4-5, 5000 $ pour 6-10, 10000 $ pour 11-15, 15000 $ pour 16-20 et 20000 $ pour plus de 21 combats. Les champions reçoivent 40 000 $ par combat et les challengers 30 000 $.