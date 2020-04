«La maladie est une mère de famille»: comment Isaac Vallie-Flagg s’est frayé un chemin vers la sobriété après une toxicomanie paralysante

Deux ans peuvent sembler beaucoup de temps ou très peu. Pour Isaac Vallie-Flagg, c’est une vie.

En janvier 2018, l’ancien combattant de l’UFC a été arrêté pour suspicion de cambriolage près de son domicile à Albuquerque, N.M.Pendant son arrestation, la police a trouvé de la drogue sur lui ainsi que plusieurs armes dont une arme à feu avec un silencieux dessus. Alors que la police le mettait dans la voiture avec des menottes aux poignets, Vallie-Flagg les a suppliés tout en admettant «J’ai un problème de drogue». Avec de la franchise dans la voix, il a ensuite déclaré aux policiers qui les arrêtaient: «Ma vie n’est pas géniale.»

Il est allé en prison ce jour-là et la spirale descendante de Vallie-Flagg vers le bas était presque terminée.

“Je suis sorti de prison, je suis allé dans un centre de traitement pendant 10 jours et je n’étais pas prêt à arrêter [using drugs]», A raconté Vallie-Flagg en parlant à MMA Fighting. “Ce n’est pas que je n’étais pas prêt. Je voulais vraiment arrêter. Je n’avais tout simplement pas été suffisamment battu. Il en a fallu encore un peu plus. »

Selon le vétéran de 13 ans du MMA, sa lutte contre la toxicomanie a presque été une lutte à vie qui a commencé quand il était à peine adolescent.

Comme toute maladie, Vallie-Flagg, 42 ans, a été enfermé dans une lutte constante, mais la progression de sa dépendance a atteint un nouveau tournant en 2013 alors qu’il se préparait à se battre contre Sam Stout à l’UFC.

«Je me suis fait mal au dos et j’ai fini par me faire opérer, mais j’ai eu tout un tas d’analgésiques», a expliqué Vallie-Flagg. «J’avais déjà essayé des analgésiques parce qu’ils étaient au gymnase. Pas que personne ne le sache, mais d’autres combattants les ont utilisés et les combattants souffrent toujours. Constamment.

«Quelqu’un m’avait en quelque sorte retourné contre eux et j’ai commencé à les utiliser ici et là, puis quand je me suis fait mal au dos, un médecin m’a écrit une ordonnance pour un tas d’entre eux. C’est ce qui m’a amené à devenir toxicomane. »

Un cocktail d’analgésiques est devenu la routine quotidienne de Vallie-Flagg. Même en se préparant à des combats à l’UFC, il pompait tranquillement son corps plein d’opioïdes, chassant juste ce prochain sentiment euphorique pour tuer la douleur à la fois dans son corps et dans son esprit.

“Cela a commencé à empirer”, a déclaré Vallie-Flagg. “Si vous n’êtes pas un toxicomane, vous n’allez pas ressentir dans votre cerveau la même sensation euphorique que beaucoup de gens ressentent. Ma femme n’est pas accro. Elle a subi une chirurgie buccale et s’est fait prescrire des pilules et elle ne les aimait pas.

“Moi, dès que je le mets dans mon corps, mon cerveau entre en jeu et dit” nous aimons ça “et a en fait une réaction chimique différente de la plupart des gens normaux. Il maintient simplement le cycle. Alors progressivement pour moi, ça a empiré. Étant un combattant, je peux gérer la douleur physique. Je suis bon à ça. J’en ai parlé, je me suis battu [Takanori] Gomi est malade et tout ce genre de choses. “

Une fois que Vallie-Flagg a pris tant d’analgésiques que son corps a commencé à développer une tolérance, il a été contraint de passer à des médicaments plus graves.

«Je devenais malade de l’oxycontin le matin si je n’en avais pas», a expliqué Vallie-Flagg. “Puis, finalement, ils m’ont retiré de l’oxycontin et c’est là que quelqu’un m’a présenté l’héroïne. Eh bien, vous devriez essayer cela, c’est moins cher et c’est plus.

“Finalement, ils m’ont retiré de l’oxycontin et c’est là que quelqu’un m’a présenté l’héroïne. Eh bien, vous devriez essayer cela, c’est moins cher et c’est plus autour. ”

“Parce que heureusement, nous commençons à voir la crise des opioïdes, donc les médecins ne donnent pas facilement les pilules telles qu’elles étaient, ce qui est génial, sauf lorsque vous en êtes accro et que vous en avez maintenant besoin.”

La dépendance à l’héroïne hantait Vallie-Flagg alors que les jours se transformaient en semaines et les semaines en mois. L’arrestation de 2018 aurait dû servir de dernier réveil, mais même ce moment ne l’a pas mis sur la voie du rétablissement.

“Après l’arrestation et tout ça, je suis sorti de prison et j’ai continué à utiliser parce que je ne pensais jamais pouvoir arrêter d’utiliser les opiacés”, a déclaré Vallie-Flagg. «Je donnais des coups de pied en prison, puis je suis sorti et j’ai recommencé à utiliser pendant encore un mois où j’ai frappé un endroit où j’étais un peu comme si je ne savais plus quoi faire. Je n’ai pas de réponses. “

La consommation constante de drogues a commencé à affecter toutes les relations que Vallie-Flagg avait nouées. Son mariage a commencé à en souffrir et peu de temps après, il a été séparé de toute sa famille.

Quand il a commencé à vraiment évaluer les dommages causés par sa dépendance aux personnes qu’il aimait le plus, Vallie-Flagg a finalement réalisé qu’il était temps de demander de l’aide.

«Ma femme m’avait dit que je ne pouvais vraiment plus rentrer à la maison. Je n’étais pas autorisée à aller chez ma mère », a déclaré Vallie-Flagg. «J’ai toujours été le genre de personne qui est plus affectée par les affaires familiales que par les conséquences.

“Quand ces choses sont arrivées, et j’ai vraiment commencé à jeter des ponts avec des amis et des relations avec ma famille, encore une fois, ce n’était pas comme si j’avais une autre grosse explosion. Je viens de sortir de l’hôpital et ma famille a découvert que je consommais encore de l’héroïne. Il n’y avait rien de spécial. Je venais d’être suffisamment battue par la maladie pour accepter de l’aide et appeler un centre de traitement. »

Le processus de désintoxication a eu un impact sur Vallie-Flagg, mais ce n’était que le premier arrêt sur un long chemin vers la récupération. Une fois qu’il a réalisé le type d’épave qu’il a laissé dans son sillage pendant qu’il l’utilisait, Vallie-Flagg a parfaitement compris la nature destructrice de la dépendance.

“Ce qui m’est arrivé, c’est quand mon cerveau s’est dégagé, réalisant à quel point j’avais causé des dommages à ma famille et à mes amis”, a déclaré Vallie-Flagg. “Il est difficile d’être entouré de toxicomanes. Vous ne savez pas quand la chaussure va tomber ou si elle l’a effectivement cette fois. Ce genre de chose. Beaucoup de gens m’ont renvoyé et j’ai commencé à nouer des relations lentement.

«Je suis toujours en train de réparer bon nombre de ces relations. Il y a beaucoup de honte avec la façon dont j’agissais lorsque j’utilisais. C’est un processus lent et continu. Certaines personnes pourraient ne jamais me pardonner et c’est compréhensible. Rien contre eux. Cette maladie est une maladie maternelle et la regarder anéantir les gens est une chose difficile à faire. »

«Certaines personnes pourraient ne jamais me pardonner et c’est compréhensible. Rien contre eux. Cette maladie est une maladie maternelle et la regarder anéantir les gens est une chose difficile à faire. »

Bien que la toxicomanie ne soit pas rare, Vallie-Flagg fait de son mieux pour aider les gens à comprendre la nature de la maladie de quelqu’un qui a vécu le pire.

«Ce n’est pas comme le cancer ou une autre maladie, où ils meurent lentement. Vous les regardez mourir lentement quand ils traversent votre vie comme une tornade “, a déclaré Vallie-Flagg. «Je faisais beaucoup de merde avec des gens et Albuquerque est une petite ville. Les gens en entendent parler. Malheureusement, cela a affecté un peu les gens du gymnase chez Jackson. C’est une de ces maladies où tout le monde ne vous regarde pas avec compassion.

“Il y a vraiment des indésirables [traits]. Nous avons un énorme problème avec les opioïdes à Albuquerque. Il se passe beaucoup de trucs vraiment mauvais qui annihilent les relations. Les gens font vraiment des trucs pour obtenir leurs médicaments. C’est une affaire difficile. Je ne veux pas que quelqu’un se sente désolé pour moi. C’est comme ça. La maladie est une mère de famille. »

Cela fait maintenant plus de deux ans que Vallie-Flagg est propre et sobre.

Il est certainement fier de cette réalisation, mais le combat n’est jamais vraiment terminé en matière de toxicomanie. Heureusement, Vallie-Flagg dit que les gens de sa vie le tiennent pour responsable et qu’il aborde sa sobriété avec une phrase couramment entendue parmi les toxicomanes – un jour à la fois.

«Je ne pouvais pas arrêter de me défoncer quotidiennement. Donc, toute période de 24 heures pendant laquelle je suis restée sobre était un gros problème », a déclaré Vallie-Flagg. «J’en ai réuni quelques-uns maintenant et c’est vraiment un miracle. Je ne voyais pas d’issue à ce que je faisais de ma vie.

«Je voulais m’arrêter un moment. Je n’ai pas aimé blesser les gens ou faire ce genre de choses. J’essaie de ne pas me tapoter le dos car il y a encore beaucoup de travail à faire. C’est un processus à vie. “

Parce qu’il a trouvé une issue, Vallie-Flagg partage maintenant son histoire avec plus de gens dans l’espoir qu’il puisse aider les autres à éviter les mêmes pièges qui ont presque ruiné sa vie.

La toxicomanie peut être un cercle vicieux et Vallie-Flagg le sait mieux que la plupart.

«L’héroïne et des trucs comme ça, c’est l’un des meilleurs sentiments au monde. Lorsque vous vous défoncez d’héroïne, la chose que vous faites est de chasser ce sentiment euphorique », a expliqué Vallie-Flagg. “Dans la récupération et la sobriété, ce n’est pas la solution miracle pour se défoncer, mais vous obtenez cette lente satisfaction de brûlure de ce que devrait être votre vie sans drogue.”

Au cours des années passées, la dépendance était presque un mot tabou dont personne ne voulait parler, en grande partie à cause de la honte ou de l’embarras. Vallie-Flagg note à quel point les conversations autour de la toxicomanie ont changé de façon spectaculaire au cours des dernières années, c’est pourquoi il utilise la plate-forme à sa disposition pour parler de récupération.

“Il y a beaucoup de gens qui se manifestent publiquement pour guérir des toxicomanes ou pour lutter contre la toxicomanie”, a déclaré Vallie-Flagg. «De grands noms comme Eminem et pour moi, c’était de voir d’autres combattants. Cela m’a aidé à voir cela. Bien que ce ne soit pas une bonne chose, il y a beaucoup de gens qui ont du mal avec ça. Ce n’est pas la merde honteuse avec laquelle nous traitons ou honteuse avec laquelle une autre personne fait face lorsqu’elle est mariée à un junkie ou que son enfant est un junkie.

«La communication est la clé et tant que nous communiquons sur la maladie et ce que les gens traversent, cela ne facilitera pas les choses, mais cela aide à éliminer la stigmatisation et aide les gens à demander de l’aide, que ce soit un membre de la famille ou la personne elle-même qui cherche de l’aide. »

En plus de son rayonnement, Vallie-Flagg a également relancé sa carrière de combattant après avoir signé un contrat avec BKFC qui l’aide à rattraper le temps perdu.

“Il y a un dicton selon lequel la récupération me donne tout ce que l’alcool et les drogues m’ont promis. Ça a été la vérité pour moi. ”

Jusqu’à présent, il est 3-0 en compétition à mains nues avec des plans pour se battre dès que BKFC recommencera à promouvoir des émissions à la suite de la pandémie de coronavirus en cours. Plus important encore, Vallie-Flagg est beaucoup plus heureux dans la sobriété qu’il ne l’a jamais été pour la drogue, ce qu’il n’aurait pas pu prédire il y a quelques années.

“Il y a un dicton selon lequel la récupération me donne tout ce que l’alcool et les drogues m’ont promis. Ça a été la vérité pour moi », a déclaré Vallie-Flagg. «Ce n’est pas que ma vie soit parfaite. Je veux dire que la vie est la vie, mais j’ai des façons de gérer des choses que j’avais l’habitude de dominer.

«J’ai eu la chance que ma femme soit éduquée sur la maladie et elle est restée et au début, elle n’allait pas le faire. Les affaires judiciaires ont toutes été rejetées, à l’exception de quelques accusations et celles-ci ont finalement été rejetées après avoir terminé un programme, donc je n’ai plus de choses légales en cours. Au-dessus de cela, la seule chose que la récupération vous offre est la capacité de gérer des choses que je ne traitais pas auparavant. Cela aide à tout. “