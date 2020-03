La mise à niveau de Brandon Moreno vers «Brandon Moreno 2.0» a changé la fortune du concurrent poids mouche

Ne laissez pas vos yeux vous tromper – vous pensiez seulement avoir vu Brandon Moreno se battre au Brésil.

Bien sûr, le combattant qui est entré dans la cage pour combattre Jussier Formiga à l’UFC Brasilia semblait distinctement familier. Il y avait la coupe de cheveux «McLovin», mais le sourire enfantin avait disparu. Le gars qui a marché jusqu’à la cage a été malmené, regardant le monde entier comme un concurrent de haut niveau dans la division des poids mouches.

Trois tours et trois tableaux de bord favorables plus tard, il ne faisait aucun doute que Moreno était un nouvel homme. Ou pour être plus précis, Brandon Moreno 2.0.

C’est ainsi que le combattant mexicain de 26 ans s’est décrit par la suite, presque comme s’il vivait une expérience hors du corps lorsque sa musique de débrayage a frappé. Il a remporté des décisions consécutives contre Formiga et Kai Kara-France. Quel que soit ce nouveau type, il ressemble à une menace sérieuse de contester l’or UFC.

“C’est une situation folle, car maintenant, dans cette nouvelle ère de l’UFC, Brandon Moreno ne va jamais dans la cage”, a déclaré Moreno dans une récente interview avec MMA Fighting. “C’est un autre gars. Ce mec est fou. Ce gars est irrespectueux. Ce gars a toute l’attitude de vouloir gagner la bataille. Ce mec, il est vraiment fort.

“Et moi, [before] J’essaie d’être humble, très heureux, très respectueux avec les gens. Mais l’autre gars, ce gars est fou. “

Moreno insiste sur le fait qu’il s’amuse toujours dans la cage. Il n’est tout simplement pas aussi expressif extérieurement qu’il l’était lorsqu’il a fait ses débuts à l’UFC en 2016. Après avoir fait une sortie rapide du tournoi “The Ultimate Fighter 24”, Moreno a en fait sauté la ligne et fait ses débuts devant ses collègues concurrents de téléréalité en prenant une courte -notice combat avec Louis Smolka. “The Assassin Baby” a marqué un énorme bouleversement, battant Smolka par la soumission au premier tour, et a suivi avec des victoires sur Ryan Benoit et Dustin Ortiz.

Comme tout jeune combattant, Moreno avait de l’expérience avec des revers, abandonnant une décision dans son pays natal à Sergio Pettis et prenant ensuite une autre défaite aux mains de son foil TUF 24 Alexandre Pantoja. Moreno a été libéré, mais il n’a pas mis longtemps à revenir à l’UFC; il a transformé une victoire au championnat Legacy Fighting Alliance en un deuxième coup au grand spectacle.

Dans son premier combat, Moreno a combattu Askar Askarov pour un tirage au sort, un résultat doux-amer qui, selon lui, le motivait à long terme.

“Ce moment a été tellement décevant pour moi, car je sais que ce fut un combat rapproché, mais même dans un combat rapproché, je pense que certains combats, il est facile de regarder qui a remporté le match”, a déclaré Moreno. «Je pense que ce fut un combat serré, mais j’ai l’impression d’avoir gagné le combat. C’était dur, mais tout le monde était vraiment content de ma performance ce soir-là. La société, l’UFC, les entremetteurs, chaque personne qui a regardé cette nuit était vraiment satisfaite de ma performance. Je pense que cela m’a aidé à passer à l’étape suivante pour le prochain combat. »

Le combat d’Askarov a peut-être marqué la fin de l’original Brandon Moreno. Maintenant, il parle de l’homme qui se présente la nuit du combat comme Bruce Banner parle de The Incredible Hulk.

“J’ai une bonne relation avec l’autre gars”, a déclaré Moreno. “Juste quand le moment est nécessaire, l’autre gars va au combat.”

Quant à qui Moreno prévoit de sic son alter ego prochain, il a les yeux fermement fixés sur Deiveson Figueiredo. Non seulement Figueiredo est sans doute le premier poids mouche de l’UFC aujourd’hui – malgré son statut embrouillé par son échec à faire du poids pour son récent combat pour le titre – mais son KO de Joseph Benavidez a frappé près de chez lui pour Moreno.

Moreno et Benavidez ont formé un lien sur TUF lorsque Benavidez a agi en tant qu’entraîneur de Moreno sur le spectacle, et les deux se sont reconnectés avant l’UFC 248. Après avoir battu Formiga deux fois, le conseil de Benavidez a donné à Moreno un coup de pouce avant de se battre avec le brésilien jiu-jitsu as. .

“Je l’ai vu dans l’UFC PI et il a parlé avec moi, nous avons parlé de la lutte contre Figueiredo et nous avons parlé de ma lutte contre Formiga et il m’a donné de bons conseils”, a déclaré Benavidez. «J’adore Joe. Il est plus qu’un ami pour moi – il est comme mon mentor. Il m’a montré beaucoup de nouvelles compétences, de nouvelles techniques, donc j’aime Joe, (et) je ne veux pas me battre avec lui pour être honnête. Juste s’il a la ceinture de poids mouche, mais si ce n’est pas le cas, je veux me battre contre Figueiredo. “

Lorsque d’autres options sont proposées à Moreno, il souhaite venger ses précédentes pertes contre Pantoja. Mais sa priorité est de remporter le titre des poids mouches, idéalement dans un affrontement avec Figueiredo.

Comme la plupart des combattants, Moreno devra attendre et voir ce qui se passe avec le calendrier des événements de l’UFC car il reste en mouvement en raison de préoccupations concernant le coronavirus. Il sait déjà à quel point la pandémie a affecté le monde étant l’un des 24 combattants à concourir dans une arène vide à Brasilia.

Il est reconnaissant que le butin de sa victoire sur Formiga le soutienne jusqu’à ce que les entremetteurs arrivent.

“J’ai de la chance”, a déclaré Moreno. «J’ai eu mon combat le week-end dernier, j’ai l’argent, j’ai la victoire. Je peux m’occuper de ma famille. Par exemple, les gars qui se battront lors des prochains événements, ils n’ont pas l’argent, ils n’ont pas la victoire, donc c’est dur pour eux. Mais moi, j’ai de la chance, je suis juste chanceux pour ça.

«Maintenant, parce que je ne sais pas quand aura lieu mon prochain combat, je dois rester calme, être intelligent, prendre soin de toutes mes blessures et rester fort et prêt pour mon prochain combat. Je serai prêt pour Dana White, pour l’entreprise. “