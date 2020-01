La nourriture de Ronda Rousey pour réfléchir à tuer sa propre nourriture

Lorsque Ronda Rousey ne participe pas à des compétitions, ne s’entraîne pas ou ne joue pas, elle passe du temps dans sa ferme à Riverside, en Californie.

Aux côtés de son mari, Travis Browne, l’ancienne championne des poids coq de l’UFC passe ses journées à s’occuper du bétail, notamment des poulets, des canards, des chèvres, des ânes et des vaches.

Rousey et Browne ont récemment fait visiter Steve-O, la star de «Jackass», à «Browsey Acres» et ont discuté des hauts et des bas de la propriété de leur propre ferme de ranch. La tournée a été capturée sur vidéo et publiée sur la chaîne YouTube de Rousey.

Tout au long de la vidéo, Rousey, Browne et Steve-O ont discuté des sentiments conflictuels qui accompagnent la mort de votre propre nourriture. Les trois ont convenu qu’il y avait plus de respect à élever ou à chasser sa propre viande à tuer.

“Nous sommes vraiment contre l’agriculture industrielle”, a déclaré Rousey. «Nous voulons juste pouvoir respecter les animaux. C’est ainsi que nous avons trouvé pour le faire. Lorsque nous avons récolté (une vache) pour la première fois… nous étions en train de tourner les yeux. Toute notre famille avait pris soin de lui au cours de cette année. »

Browne a ajouté: «J’adore les animaux et je n’aime pas les tuer. J’adore la chasse. Je déteste les tuer. Je deviens émotif. J’adore ça (vache). Je vais devoir lui tirer dessus, mais je dois manger de la viande. “

Découvrez la visite guidée complète de «Browsey Ranch» de Steve-O dans la vidéo ci-dessus.

