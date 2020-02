La NSAC interdit la pesée pour le match retour de Deontay Wilder contre Tyson Fury

Image via @thenotoriousmma sur Instagram (photographe non répertorié)

La Nevada State Athletic Commission ne prend aucune chance en ce qui concerne le prochain match revanche WBC poids lourds entre Deontay Wilder et Tyson Fury.

Après que le couple ait été physique lors d’une conférence de presse cette semaine, la commission leur a interdit de participer à une soirée sans lendemain après leur pesée vendredi soir.

Dan Rafael d’ESPN a les détails de cette décision bizarre du NSAC:

“La Commission sportive de l’État du Nevada a interdit à Deontay Wilder et Tyson Fury de s’affronter après avoir pesé pour leur match revanche du championnat des poids lourds vendredi après-midi”, a déclaré jeudi à ESPN le président de Top Rank, Todd duBoef. “En 25 ans de boxe, je n’ai jamais entendu parler d’un organisme administratif intervenant et interdisant une confrontation. C’est le moment culminant avant le combat. Je suis juste choqué. “

Tyson Fury et Deontay Wilder ont combattu pour la première fois en décembre 2018.

Dans la nuit de leur première rencontre, Fury semblait remporter la majorité des manches, mais Wilder était l’homme derrière les moments les plus décisifs du combat – notamment un KO dévastateur du 12e round qui semblait annoncer la fin pour Fury. En fin de compte, ce concours passionnant de poids lourds a été jugé nul.

Bien qu’il y ait eu un appétit immédiat et généralisé pour un match revanche, les deux hommes ont participé à deux autres combats avant la reprise. Wilder a vaincu Dominic Breazeale et Luis Ortiz, et Fury a vaincu Tom Schwarz et Otto Wallin.

Dans leur match revanche du samedi soir, les deux mastodontes poids lourds chercheront un résultat plus décisif, mais il est peu probable que ce combat marque la fin de leur rivalité. Il y a une clause dans leurs contrats qui pourrait facilement forcer une trilogie, peut-être dès cet été.

Pensez-vous que le NSAC a pris la bonne décision en interdisant à Tyson Fury et Deontay Wilder de s’affronter après leur pesée?

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 21/02/2020.