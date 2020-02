La nuit où j’ai battu Anderson Silva

L’extrait abrégé suivant est tiré de l’autobiographie de Michael Bisping «Quitters Never Win: My Life in UFC», dans laquelle Bisping se souvient de la nuit où il a remporté l’une des victoires les plus mémorables de sa carrière, survivant à un quasi-coup de grâce pour ramener à la maison une décision difficile. gagner le grand Anderson Silva de tous les temps à Londres.

(Note de l’éditeur: il n’a pas été modifié par rapport à la version originale; un langage fort est inclus.)

****

Quand les gens disent qu’Anderson “The Spider” Silva est le plus grand combattant livre pour livre de l’histoire de l’UFC, ils ne font que lire une étiquette attachée au Brésilien depuis 2006. Le terme “P4P” et même ses statistiques – record du titre le plus long de l’histoire de l’UFC (2 457 jours), record de la séquence de victoires la plus longue de l’histoire de l’UFC (16), nombre record de renversements dans l’histoire de l’UFC (17), et ainsi de suite – ne décrivez pas vraiment à quel point il était bon combattant .

Seuls ceux d’entre nous qui ont échangé des talents et de mauvaises intentions avec lui peuvent vraiment expliquer à quel point un combattant du prix Silva était exceptionnel. Et nous ne le faisons pas avec des mots. Le nez difforme de Rich Franklin, l’ego écrasé de Chael Sonnen, la fierté brisée de Forrest Griffin et les cicatrices déchiquetées sur mon front racontent l’histoire.

En entrant dans le combat le 27 février 2016, je savais que j’arrivais à la fin de mon temps en tant que combattant. Mon corps se retournait contre moi et je savais que le combat de Silva allait rendre le verdict final sur toute ma carrière. Je savais que les historiens autoproclamés du sport avaient déjà rédigé le résumé: “Michael Bisping, compétiteur éternel, MAIS ne pouvait pas gagner le Grand” et c’était ma dernière chance de forcer une réécriture.

Anderson ne chercherait pas seulement une victoire; Je le savais pour un fait. L’ego de l’ancien champion exigerait la restauration complète de son statut quasi mythique que seul un KO spectaculaire offrirait.

“Il a fallu à Chael Sonnen deux ans de conneries non-stop pour finalement irriter Anderson”, a déclaré le manager de Spider, Ed Soares, lors de la semaine de combat. “Il a fallu moins de deux mois à Bisping.”

Sans aucun doute, j’avais travaillé vite. Je l’avais blâmé au sujet de ses tests de dépistage de drogues échoués en 2015 et de son excuse, il avait utilisé une pilule sexuelle thaïlandaise (“Cela a-t-il fonctionné, alors?” J’ai demandé au GOAT, “Avez-vous une érection ou non?”). Je lui ai fait face chaque fois que je l’ai eue – lors de la conférence de presse, lors d’un photocall au Tower Bridge à Londres, lorsque nous nous sommes croisés à l’hôtel hôte de l’UFC.

Alors, pourquoi suis-je allé tout faire pour faire chier le plus grand combattant de tous les temps?

Simple, je le respectais trop et Silva s’attaquait au respect. Pendant des années, j’ai vu des adversaires ne pas le défier au mieux de leurs capacités parce qu’ils disaient «Oooh, c’est le légendaire Anderson Silva».

Pendant ce temps, Silva – un maître de l’esprit – utiliserait une déférence méticuleuse (la révérence et tout ce non-sens) pour contraindre ses adversaires à des concours d’arts martiaux «respectueux» qui correspondent le mieux à son style. Puis, inévitablement, il ouvre le piège et les brise pour une défaite brutale.

* *

L’atmosphère a crépité alors que le premier tour a commencé devant un London O2 Arena depuis longtemps vendu.

Il n’y avait aucun moyen de battre Silva sur le pied arrière, je le savais. J’ai dû tout de suite prendre le centre de l’Octogone, être intelligemment agressif et pousser le rythme. Silva me contrarierait et me ferait du mal, il jouerait son jeu et me ferait manquer, il prétendait que rien de ce que je faisais fonctionnait mais – quoi qu’il arrive – je savais que je ne pouvais pas le laisser émousser mon agressivité.

J’ai atterri en premier, et pas seulement un seul coup mais une combinaison. Silva est passé de sa position orthodoxe naturelle à son gaucher préféré, d’avant en arrière, d’avant en arrière, et je pouvais le voir effectuer des calculs derrière ses yeux. Il a lancé – et atterri – plusieurs coups de poing. La vitesse était égale à la précision. Mais je n’ai eu aucun mal à atterrir sur lui. Je n’arrêtais pas de le presser en arrière, en faisant atterrir ceux, deux et même plusieurs combinaisons de trois coups. Il n’était pas aussi difficile à frapper que je m’y attendais, bien que le frapper avec la même combinaison ou configuration deux fois se soit avéré difficile.

Comme si un chronomètre s’était déclenché, Silva a bondi dans les trente dernières secondes. Je devais me tenir debout – et je l’ai fait – en le coupant avec un gros crochet gauche qui le titubait alors que la sonnerie retentissait.

Alors que le klaxon retentissait pour mettre fin à ma manche 10-9, Anderson attacha un sourire maladroit sur son visage et entra pour me faire un câlin. C’était une autre de ses pièces psychologiques.

Félicitations pour avoir remporté une manche contre le grand Anderson Silva, son étreinte en a été déduite. Je l’ai poussé en arrière – durement – avec les deux mains et lui ai dit à quoi il pouvait utiliser une pilule sexuelle thaïlandaise.

Vous ne venez pas dans mon pays et me condescendez devant mon propre peuple. Je ne fais que commencer avec vous – rendez-vous ici dans une minute.

Anderson fouilla plus profondément dans son sac de tours de magie dans le second.

Ses réflexes étaient extraordinaires. Il pourrait passer du néant au nucléaire en une fraction de seconde. Mais l’un de mes soupçons de longue date était déjà confirmé – il comptait sur le découragement des adversaires de lancer des combinaisons autant que ses propres réflexes pour les éviter. Je suis un salaud têtu dans le meilleur des cas, et j’ai fait confiance à mon cardio et à mes compétences pour décrocher les numéros de grève trois, quatre et cinq même si les numéros un et deux manquaient.

Ce n’était pas un démasquage, cependant. Silva était tout aussi bon qu’il l’avait regardé pendant son règne de championnat. À plusieurs reprises, son anticipation de mes attaques était si exacte qu’elle m’a donné la sensation inquiétante que nous faisions une chorégraphie de film de combat. J’ai dû repousser ces pensées et maintenir la pression.

Une minute après le deuxième tour, Silva s’est appuyé contre la clôture, a mis ses hanches dans une position debout normale et m’a fait signe de la main.

“Allez, mec”, dit-il dans cette voix de Michael Jackson, s’attendant à ce que je joue le jeu des coups de poing pendant qu’il esquivait comme Keanu Reeves dans les films Matrix.

Malheureusement pour Anderson, j’avais déjà vu cette ruse (le plus mémorable contre Stephan Bonnar en 2012). Sa position carrée rendait les coups de poing plus faciles et pas plus difficiles à éviter, et la proximité de la clôture assurait que personne n’essaierait un coup de pied à pleine puissance et risquerait de se coincer les orteils dans les maillons de la chaîne.

C’était un con, un peu comme ces jeux de carnaval qui ne peuvent pas gagner, et je n’en aurais rien. Je reculai de trois pas vers le centre de l’octogone, posai mes mains sur mes hanches et lançai à Silva un regard peu impressionné.

Je ne suis pas l’un des challengers imposants que vous avez clowné et battu pendant des années, j’ai secoué la tête.

Les fans britanniques ont également commencé à jouer leur rôle, applaudissant ma bravade et faisant savoir à Silva qu’il était loin du Brésil.

Le deuxième tour allait encore mieux que le premier pour moi. Silva le savait aussi, et dans la dernière minute, il tomba des orteils et chargea plus de TNT dans ses gants. Silva a avancé mais je l’ai envoyé en marche arrière avec un coup de pied. Puis j’ai jeté un coup sur mon chemin à l’intérieur et – BAM! – un crochet gauche hermétique le bourdonnait fortement. Avant qu’il ne puisse retrouver son équilibre, j’ai tordu mes hanches en croix droite, puis j’ai cambré une autre gauche à la mâchoire. BAM-THUD-BOOM!

Je l’avais paré! Il était à terre, blessé!

Les fans britanniques rugirent comme si l’endroit avait pris feu. J’ai suivi Anderson au sol – prenant un coup de pied du Brésilien ultra-rapide en descendant – dans sa garde et j’ai commencé à le pirater comme un fou.

(Le coup de pied vers le haut était incroyable, je dois ajouter. Je pouvais voir dans ses yeux qu’il était secoué – mais cet homme est un combattant si instinctif qu’il a toujours tiré et a posé un comptoir.)

Je n’avais pas peur de sa garde BJJ. J’aurais aimé l’avoir abattu plus tôt, car les trente secondes de terrain et de livre ont été mon combat le plus dominant jusqu’à présent. Je l’ai frappé avec les poings et les coudes jusqu’à la fin du round.

Les fans ont tonné le bruit autour de l’arène caverneuse à la fin alors que je me dirigeais vers mon coin. Je me sentais bien. C’était difficile; J’étais déjà un peu ensanglanté – mais je mettais la performance de ma vie. J’étais à deux tours, à 100%. Je devais juste rester concentré comme le bord d’un scalpel.

“Vous vous débrouillez bien”, a déclaré mon entraîneur Jason Parillo. “Restez concentré.”

Anderson a abattu son tabouret déterminé à ne pas perdre un troisième tour de suite. Il était froidement agressif, moins content de céder du terrain et, après avoir été blessé et tombé par le crochet gauche, il portait ses épaules bloquées en formation de chaque côté de son menton.

Les coups de poing et les coups de pied de Silva étaient aussi précis et tranchants que les coups de diamant. Il tapa un coup de pied dans ma section médiane. J’ai refusé de reculer. J’ai chassé Silva jusqu’à la clôture et j’ai atterri trois d’une combinaison de quatre coups de poing. Le poing droit de Silva a fait jaillir de la sueur de ma tête. Quelques instants plus tard, j’ai senti son nez poignarder entre mes jointures du milieu alors qu’une croix droite croquait son visage.

“Ce combat est à la hauteur du battage médiatique”, a déclaré le commentateur John Gooden.

BISPING! BISPING! BISPING! BISPING! grondait autour de l’arène.

Anderson a claqué son genou gauche à travers mes défenses et dans mes tripes. Il m’a poursuivi le long de la clôture. Nous avons échangé des coups de feu et, en quelque sorte, mon embout buccal est tombé. J’ai attiré l’attention de l’arbitre dessus, allongé sur la toile et Herb Dean est allé le récupérer.

Pendant une fraction de seconde, j’ai réfléchi aux conséquences à long terme des combats en cage professionnels. Je voulais que mon embout buccal soit rentré avant que mes incisives ne soient assommées ou que mon visage ne soit râpé de l’intérieur.

“Embouchure!” Dis-je à l’arbitre. L’Araignée a vu ma préoccupation et a attaqué, explosant en l’air comme une fusée et enfonçant son genou directement dans mon visage. Je m’effondrai sur la toile, mon genou tordu sous mon poids avec du sang jaillissant de l’arête d’un nez cassé. Avant d’avoir fini de tomber, Anderson avait atterri, s’était retourné et se dirigeait vers le centre de l’Octogone en fête.

BEEEEEP!

Le round s’est terminé deux secondes après que le genou de Silva eut frappé.

Si cela avait été la fin du combat, cela m’aurait hanté pour le reste de ma vie. J’avais mené un combat intelligent et agressif pendant 14 minutes et 58 secondes, blessant le GOAT au premier tour, le laissant tomber au second et le frappant 63-36. Et puis je me suis complètement désengagé de la tâche et j’ai invité une calamité à se produire.

Mais ce n’était pas la fin du combat. Mon visage s’est effondré, mais j’étais toujours avec.

“Je ne suis pas assommé!” J’ai dit à Herb Dean. “Je vais bien!”

L’une de ces déclarations était plus précise que l’autre, mais Dean a confirmé que je n’étais pas hors du combat.

“Non, tu n’es pas assommé,” me dit clairement Dean. “Fin du tour.”

Douze pieds plus loin, Silva s’était lancé dans la célébration. D’une manière ou d’une autre, toute son équipe a fait irruption dans l’Octogone pour le rejoindre. Des commissaires confus erraient après eux comme des grands-parents émasculés essayant de persuader les enfants qu’il était l’heure du coucher.

Silva a ensuite bondi et enjambé la clôture de l’Octogone et a célébré même lorsque les responsables des deux côtés du maillage – y compris le président de l’UFC Dana White – ont supplié les Brésiliens excités d’accepter que le combat ne soit pas terminé.

D’une manière ou d’une autre, son manager Ed Soares était dans l’Octogone pour lui parler mais, à la porte opposée, mes équipes se sont vu refuser l’entrée par la sécurité. Des sacs de sang jaillirent des coupures et j’avais vraiment besoin de l’aide d’un cutman et de mon équipe. Un cutman est apparu au-dessus de moi momentanément, seulement pour être emmené par un fonctionnaire au hasard sans même appliquer de la graisse sur mes lacérations.

Enfin, mon équipe s’est précipitée vers moi. On leur a dit que je devais retourner dans mon coin. Il n’y a pas une telle règle – mais l’Octogone était maintenant une émeute complète.

“Tu as encore ça,” dit calmement Jason. “C’est toujours ton combat.”

Quand j’ai levé la tête une fois de plus, l’Octogone avait été nettoyé. Anderson Silva faisait les cent pas pour commencer le quatrième tour. Je me suis levé de mon tabouret et je me suis senti en mer.

“Michael Bisping ne se ressemble pas”, a déclaré le commentateur Dan Hardy à la télévision. «Il a l’air hébété. Il a l’air confus. “

En fait, mentalement / cognitivement, je me sentais bien – physiquement j’étais un accident de voiture. Ma jambe droite traînait derrière moi alors que je me déplaçais sur la toile; mon poids s’était effondré sur le dessus de mon mauvais genou et la moitié inférieure de ma jambe était engourdie. Mon nez était cassé et je ne pouvais pas respirer par ses narines difformes pour le reste de la nuit.

Laisse-moi faire ça… pensai-je derrière mes yeux meurtris.

C’est là que je l’ai entendu. Le rugissement!

Le rugissement des fans britanniques roulait de plus en plus fort jusqu’à ce que je puisse sentir les ondes sonores bouger les poils sur mes avant-bras. Un rugissement qui m’a rassemblé de l’énergie. Les fans croyaient toujours que j’avais ça! Je ne peux pas décrire ce que cette joie a fait pour moi. Quelle que soit la confiance que Jason avait insufflée, quelle que soit la croyance que j’avais tirée du fond de mon âme – ces personnes ont doublé puis triplé.

Je laisse le signal de l’arbitre me libérer. Je suis sorti et j’ai repris le combat contre Anderson Silva.

Nous avions tous les deux atteint les manches du championnat blessés et fatigués. Le combat était devenu une bataille de volontés. J’ai pompé des combinaisons: un coup de pied à l’intérieur de la jambe suivi d’un coup de pied dans un jab, une croix droite, un crochet gauche, un crochet droit et un autre gauche.

«Excellent travail de Michael Bisping! Ses mains sont très rapides et Anderson Silva a du mal à le suivre », a déclaré Hardy sur le commentaire couleur.

Silva est restée contre la cage, à la recherche d’un grand comptoir, alors que je maintenais la pression. Je commutais constamment mes attaques, essayant de lui rendre la lecture de ce que je faisais plus difficile.

BISPING! BISPING! BISPING! BISPING! BISPING! Les fans ont de nouveau été entendus.

Silva a transpercé mon visage avec sa demi-douzaine de fois droite au cours du quatrième tour, perforant mes traits déjà meurtris au-dessus et en dessous de l’œil gauche. Avec les coupures que j’avais déjà subies, tout mon visage et mon cou étaient inondés de sang.

Une fois de plus, il a lancé un raid éclair dans les dernières secondes. Une combinaison uppercut tire-bouchon + croix gauche m’a bourdonné et a ouvert l’entaille sous mon œil un peu plus large. J’ai chronométré sa prochaine attaque et l’ai envoyé caréner en arrière avec la main droite. La manche s’est terminée.

Le quatrième tour avait été mon combat le plus actif; J’ai lancé 80 frappes, toutes à l’exception de 12 coups de poing et de coups de pied, et j’ai abandonné Silva massivement. J’étais sûr d’avoir fait un tour décisif.

“Vous gagnez ce combat, Mike!” Dit Jason. «Il cherche à contrer quelque chose de grand. Gardez une pression intelligente sur lui. “

Le cutman ne pouvait rien faire avec les blessures à la hache sur mon visage. Dans les secondes qui ont précédé la cinquième et dernière manche, j’ai levé les yeux vers l’un des grands écrans suspendus à 140 pieds en l’air. Il y avait mon visage, déchiqueté brut. Chaque clignotement maculait le sang sur mon globe oculaire.

Silva a tout de suite été éliminée – j’ai à peine bloqué deux coups de tête lancés à quelques instants d’intervalle.

Incapable de respirer par le nez, j’ai dû boucler mes lèvres et faire glisser de l’air sur mon embouchure pendant de longues étapes du combat. Mes niveaux d’oxygène ont dû chuter, parce que j’étais plus fatigué lors de ce dernier tour contre Anderson que dans toute ma carrière.

Le Brésilien se battait aussi contre les fumées. Je pouvais le voir mordre sur son embout buccal et brûler ses narines alors qu’il se dirigeait vers l’avant, jetant chaque dernier watt de puissance dans ses frappes.

La légende a fouetté une grande croix gauche. Je l’ai associé à une croix droite crochue qui l’a renvoyé contre la cage. J’ai donné la chasse mais j’ai raté le suivi et – BANG! – J’ai été envoyé chancelant en arrière par quelque chose.

Silva avait débouché le coup de pied avant à la mâchoire qui avait si iconiquement disposé Vitor Belfort. J’ai été blessé et Anderson est allé faire faillite. Son genou cogna dans mes tripes puis mon menton. Il m’a donné un coup de pied dans le nez et la cartouche déjà déformée s’est cassée. Tout ce qui avait été tiré était destiné à atterrir avec une détonation de fin de combat.

Mais j’ai refusé de reculer longtemps. J’ai posé une lourde combinaison un à deux sur sa bouche. Mon crochet gauche a atterri une, deux fois et une troisième fois. Puis il a frappé ma mâchoire avec ce poing du dos philippin. Je l’ai entendu haleter alors que je donnais un coup de pied à son abdomen.

C’était comme si nous nous battions pour toujours, puis le tour – le combat – s’est terminé.

L’épuisement m’a frappé comme un raz de marée. J’avais tout dépensé. Il ne restait rien.

On ne sait jamais quand des combats rapprochés vont aux tableaux de bord, mais les trois juges ont marqué 48–47 pour moi. Ce moment était écrasant. Le gonflement et le sang ont couvert mes larmes alors qu’ils sortaient de mes yeux. J’étais submergé d’émotion. C’était ma victoire au titre mondial, la Big One.

J’étais l’un des meilleurs combattants du monde. Personne ne pourrait encore me l’enlever.

Après avoir célébré avec ma famille pendant quelques instants, j’ai remercié les fans qui m’avaient soulevé pour ce quatrième tour. Honnêtement, je n’en avais jamais eu besoin plus que dans ces moments de solitude.

«Ces gens – ils me donnent le pouvoir», ai-je dit à mon ancien partenaire d’entraînement Dan Hardy, qui tenait un microphone au milieu de l’Octogone. «Je suis juste un gars d’un milieu très normal et vous avez été dans mon coin à chaque fois. Merci beaucoup.”

****

«Quitters Never Win: My Life in UFC» de Michael Bisping avec Ant Evans est maintenant disponible aux États-Unis et peut être acheté sur Amazon. L’édition américaine du best-seller du Royaume-Uni est entièrement mise à jour et comprend un nouveau chapitre exclusif couvrant la retraite de Bisping, l’intronisation au Temple de la renommée, la carrière d’acteur et son évasion déchirante des prétendus kidnappeurs en Afrique du Sud.

