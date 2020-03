La pandémie de coronavirus suspend la saison PFL 2020

Ajoutez le PFL à la liste des promotions mettant les horaires en attente en raison de la pandémie mondiale de coronavirus.

Le format de la saison régulière, des séries éliminatoires et des championnats de la société, unique aux grands sports de combat, lui donne des problèmes logistiques similaires à ceux rencontrés par les grands sports d’équipe.

Donc, contrairement aux promotions telles que l’UFC, Bellator et ONE, qui peuvent simplement mettre les cartes de combat en attente et mélanger les combats jusqu’à ce qu’elles aient le feu vert pour continuer, le PFL doit tenir compte de son calendrier basé sur la ligue.

A ce titre, la société a annoncé lundi que la saison 2020 a été suspendue pour une durée indéterminée.

Voici la déclaration complète du PDG de PFL, Peter Murray:

«La Professional Fighters League continue de surveiller de près la crise mondiale du COVID-19 et d’évaluer son impact sur la saison PFL 2020.

«La santé et la sécurité de nos combattants, de nos fans, de nos partenaires et du personnel de la ligue restent notre priorité absolue.

«À la lumière de cette pandémie sans précédent, nous ajustons notre plan pour le reste de cette année et avons hâte de commencer notre prochaine saison dès que possible. Nous nous engageons à continuer d’évoluer et de développer le sport du MMA. »

Aucune date précise n’a été annoncée pour la saison 2020, mais les saisons précédentes ont été marquées par des saisons régulières, qui ont commencé à la fin du printemps, des séries éliminatoires à partir du début de l’automne et des rondes de championnat le soir du Nouvel An à New York.

