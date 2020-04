La pandémie de COVID-19 oblige PFL à suspendre la saison 2020

Le PFL a mis la clé sur toute sa saison 2020.

Selon le PDG du PFL, Peter Murray, la promotion reprendra ses activités en 2021, et tous les combattants sous contrat recevront une allocation mensuelle en espèces pour les conserver.

Le MMA Junkie a confirmé la nouvelle avec un responsable du PFL lundi après avoir été signalé pour la première fois par ESPN. Le PFL a ensuite publié une déclaration dans un communiqué de presse.

“À la lumière de la pandémie de COVID-19, la Professional Fighters League a reporté notre prochaine saison 2020 pour le printemps 2021”, a déclaré Murray. «Le PFL est une ligue mondiale de MMA avec des athlètes de plus de 25 pays, et notre décision est guidée par la santé et la sécurité de nos combattants, fans, partenaires et personnel de l’événement.

«La mission du PFL est d’évoluer et de développer le sport du MMA, et nous sommes impatients d’organiser notre format unique de saison sportive avec des événements de saison régulière, de séries éliminatoires et de championnat sur les plateformes ESPN l’année prochaine. PFL s’est toujours concentré sur la fourniture du meilleur produit MMA conçu pour la télévision, et nous continuerons à offrir l’expérience de combat la plus innovante à l’avenir. Les fans peuvent également espérer que le PFL rehaussera notre effectif avec de nouvelles signatures de chasseurs de calibre de championnat comme Rory MacDonald. »

Le PFL commence généralement sa saison régulière à la fin du printemps avant de passer à un format de séries éliminatoires de tournoi. Il se terminerait par les manches du championnat le soir du Nouvel An à New York, accordant au vainqueur dans chaque catégorie de poids un prix de 1 million de dollars.

Le PFL a initialement suspendu la saison dans un contexte d’inquiétude croissante face à l’épidémie de coronavirus. Murray a déclaré que la promotion se sentait obligée de continuer à soutenir les athlètes et tentera de continuer à créer du contenu jusqu’à la reprise des événements en direct.

“Pour le reste de 2020, le PFL soutiendra nos combattants avec une allocation mensuelle en espèces pour aider à soulager ces moments difficiles”, a déclaré Murray. «De plus, pour les amateurs de sport qui, nous le savons, recherchent un contenu convaincant, le PFL fournira une nouvelle programmation originale sur les plateformes ESPN et PFL. PFL continuera d’être un innovateur dans le monde du sport. »

