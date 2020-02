La peine de prison de l’ancien combattant de l’UFC Paul Kelly était le moment de la maîtrise de soi

Paul Kelly, un vétéran de neuf combats à l’UFC, a purgé une peine de six ans de prison – quatre d’entre eux derrière les barreaux – après avoir été reconnu coupable de trafic d’héroïne en 2013. Maintenant qu’il a retrouvé sa liberté, l’homme de 35 ans devrait son retour au MMA le mois prochain au Probellum Liverpool 1. Il n’a aucune idée de ce qui attend son avenir de combat. Mais il sait qu’il «ira bien» en raison des connaissances critiques acquises en étant derrière les barreaux.

S’il pouvait remonter le temps, Paul Kelly ne changerait rien.

Selon le natif de Liverpool, en Angleterre, il avait laissé une vie de crime derrière des années avant d’être condamné à 13 ans de prison pour trafic d’héroïne – et pour une bonne raison. Kelly (14-5) a pris un couteau au visage lors d’un incident lié à la drogue avant son combat contre Marcus Davis en 2008.

Les squelettes dans le placard de Kelly ont finalement rattrapé le vétéran de neuf combats de l’UFC. Il l’a accepté – et savait que ça allait arriver. Il était enfin temps de payer le cornemuseur.

“Tôt ou tard, vous vous brûlez”, a déclaré Kelly au MMA Junkie. «Je pense que je m’attendais toujours à être brûlé à un moment donné, mais je ne pensais pas que j’allais me brûler à ce moment-là. J’en avais fini avec ça. J’en avais fini avec cette vie, et ça m’est revenu, mais je suis un vrai gars. J’ai de vraies attentes. Vous ne pouvez ni râler ni gémir à ce sujet. Vous devez juste continuer. Si vous frappez quelqu’un au visage et qu’il vous frappe, vous ne pouvez pas vous plaindre. Vous devez juste continuer. … Je finis par rentrer à la maison. Je suis resté à la maison pour les funérailles. À mon retour, je n’avais même pas de vêtements ici. J’en avais fini avec ce pays et toute cette situation. »

Kelly a passé quatre ans enfermé, une période difficile dans une prison à sécurité maximale. Kelly était pris au piège dans ses propres pensées – des pensées de sa carrière sportive en suspens, des pensées de ne pas pouvoir être avec sa famille, et les pensées ignobles de «et si».

“Vous brisez littéralement la vie de jour en jour”, a déclaré Kelly. «Cela vous donne la possibilité de le regarder à travers des yeux différents et une perspective différente. Vous mettez votre spin positif dessus. C’est juste de la prison, mais vous pouvez en faire ce que vous voulez. C’est ce que j’ai fait.”

Nourriture pour la pensée

À travers les hauts et les bas, Kelly a beaucoup appris sur lui-même – et sur la personne qu’il voulait devenir. Lentement mais sûrement, il a jeté les bases d’une version nouvelle et améliorée de lui-même. Il cherchait à s’améliorer. Et bien qu’il soit derrière les barreaux, il l’a trouvé grâce à l’éducation à la santé et au fitness.

En prison, Kelly a acquis le rôle de «gymnaste ordonné», ce qui a permis au fitness de devenir une partie encore plus importante de sa reconstruction. L’éducation à la santé, en particulier en ce qui concerne l’alimentation, n’était pas quelque chose que Kelly maîtrisait pendant sa carrière de MMA avant la prison. Souvent aux prises avec des réductions de poids (à des degrés souvent cauchemardesques), Kelly a fait de la nutrition une priorité.

«J’ai fait mes études pendant mon absence», a expliqué Kelly. «Et tu sais ce que j’ai fait d’autre? C’est ma principale motivation depuis que je suis sorti. J’ai passé beaucoup de temps à lire le livre de Mike Dolce, et c’est un bon ami à moi. “

Kelly a rappelé deux réductions de poids infernales au cours de son mandat à l’UFC.

“Je n’aurais jamais dû aller au poids léger”, a déclaré Kelly. «Si vous regardez mon bilan, mes seules pertes – et ce n’est pas (explétif) que ce soit. Lorsque j’ai combattu Matt Veach, B.J. Penn est venu me parler. J’étais un ami proche de B.J., et il est venu me parler. Quand il est venu me parler, j’étais debout sur la balance, sur le point de faire du poids. Il commence à me parler: «Hé, Paul.» J’ai dit: «Oui, B.J.» Il a dit: «Ça va, oui?» Je ne pouvais littéralement pas le voir parce que mes yeux étaient bouchés. Alors qu’il quittait la pièce, j’ai dit à mon frère et Mark Scanlon à l’époque, j’ai dit: «Est-il parti?» Dès qu’il a dit oui, mon corps est tombé et a frappé le sol. Je me suis évanoui. Je me suis réveillé avec eux en tirant ma langue hors de ma bouche. J’ai gagné ce combat. J’ai eu de la chance.

«Quand je me suis battu – quel était le nom de ce con qui vient de se poser sur moi pendant 15 minutes? Jacob Volkmann. Quand j’ai combattu Jacob Volkmann, mon corps s’est desséché. Je me souviens de Renzo Gracie ou de quelqu’un qui m’a gratté avec une carte. J’étais complètement sec dans le sauna. Je ne pouvais pas perdre plus de poids. Je devais dire: «Écoutez, je suis désolé. Je ne l’ai jamais fait auparavant, mais je ne peux pas le faire. Je suis un livre et demi plus. “Nous sommes à l’arrière de l’arène et parlons à Mark Scanlon. Il a dit: «Regardez, mon fils. Vous n’avez jamais fait de poids dans votre vie. Mettons-nous à l’arrière. Nous avons une heure. Allons-y. »J’ai mis la douche et j’ai sauté. J’ai fait le poids. Après cela, mon corps s’est arrêté. Je ne pouvais pas digérer les sucres. Pendant que j’étais assis là à manger, j’ai commencé à vomir. »

“Je ne changerais pas mon voyage”

En 2017, Kelly a été mise en liberté provisoire («stage»). Une alimentation saine est devenue sa vocation, à tel point qu’il a créé un restaurant d’alimentation saine, Healthybox, dès sa libération.

“J’ai étudié des tas de nutrition”, a déclaré Kelly. «Quand je suis sorti, je possédais un petit restaurant. Tout ce que nous servons est des aliments propres, issus de l’agriculture biologique et à faible indice glycémique – tous de vrais aliments qui ont bon goût. C’était toujours la chose. Lorsque Terry Etim ou Paul Taylor coupaient, ils rendaient le poids facile à pisser. Ils mangeraient ce qu’ils voudraient. Pendant ce temps, je cuisinerais quelques blancs d’œufs avec un peu d’épinards. La seule chose que je pouvais aromatiser était le piment et quelques noix de macadamia. Mon régime était à point. C’était juste la façon dont la nourriture affecte mon corps, alors j’ai étudié les charges. »

Kelly a purgé sa peine de prison en 2019. Il a retrouvé ses enfants, s’est remarié et a un autre bébé en route dans une nouvelle relation. Kelly a dit qu’il était reconnaissant d’avoir sa liberté et toutes les choses simples qui l’accompagnent – comme la capacité de se tenir debout.

“Je ne changerais pas mon parcours”, a déclaré Kelly. “Ce n’est que lorsque je suis allé en prison – que je me suis assis. Vous n’avez que le temps de réfléchir. Je me suis assis et j’ai analysé la vie. Votre chemin, s’il vous trouve, il vous donne des options. Je ne reprendrais pas cette longue leçon précieuse parce que je l’ai fait. J’en ai grandi. Ça m’a endurci et c’est une bonne chose pour moi.

Il a poursuivi: «C’est bien de pouvoir se démarquer ici. La seule fois où j’ai pu voir ma famille, j’étais assise parce que j’étais principalement en haute sécurité. Pour pouvoir me lever et emmener mes enfants au parc? Je ne les prends pas pour acquis maintenant. … Cela vous donne cette appréciation pour votre dignité et votre liberté. … Je me sens bien, et je suis heureux à la maison. Je suis dans une relation différente et je viens d’avoir un nouveau bébé. Tout le monde est content pour moi. “

“Le temps n’est pas de mon côté … je vais bien”

Pour la première fois depuis 2013, Kelly devrait concourir sur une carte MMA, le 7 mars au Probellum Liverpool 1. La réponse a été tout simplement incroyable.

“J’ai été bouleversé parce que je suis un gars humble”, a déclaré Kelly. “Je suis un gars terre-à-terre. C’est pourquoi je me suis retrouvé dans la situation dans laquelle je me trouvais. J’ai toujours été une vraie personne. J’ai été véritablement dépassé par le nombre de réponses reçues. Les gens veulent vraiment me voir revenir et essayer. Ils ne veulent pas seulement me voir. Ils veulent me voir gagner. Ils veulent me voir revenir et terminer l’histoire. »

À 35 ans, Kelly ne sait pas comment se terminera son histoire. Il ne sait pas pour quelles promotions il se battra ni quelles ceintures il pourrait obtenir. Pour lui, le défi se situe dans le thème des sept dernières années: l’amélioration de soi.

“Je suis allé en prison quand j’avais 28 ans”, a déclaré Kelly. “Dans ma tête, depuis 29 ans, je suis au congélateur depuis sept ans. La réalité, c’est que j’ai 35 ans. Je pense que cela répond à beaucoup de questions pour moi personnellement. Détenir un titre national serait bien, mais dans l’état actuel des choses, je le fais un combat à la fois. Regardez comment ces billets se sont vendus. Ils sont allés en vente et en trois jours ils ont vendu.

“Tout le monde n’arrête pas de dire:” Je vous aimerais pour le combattre, et je vous aimerais pour le combattre. ” Passons au premier défi et voyons où nous en sommes. Ensuite, continuons. Je ne vais pas attendre évidemment. Le temps n’est pas de mon côté à 35 ans, mais je me sens jeune et je me sens fort. “

La marche vers la cage à Liverpool Olympia sera probablement rauque. Profondément ancrée dans la communauté MMA anglaise, la base de fans nationale de Kelly est toujours massive.

“Je pense que ça va se déchaîner”, a déclaré Kelly. “Je suis qui je suis. J’ai été blessé pour des drogues, mais tout le monde dans la ville (explétive) vend de la drogue. C’est pour ça qu’il est connu. Ils ont besoin de le diffuser en direct dans ce système carcéral. Ils ont tellement de chaînes en prison. Le système carcéral se détendra.

«J’ai fait tout mon temps et toutes mes rondes. Personne ne peut rien dire de mal à mon sujet. Je suis un gars debout. J’ai beaucoup de puissance. Ce stade va éclater. Cela ajoute de la pression lorsque vous êtes absent depuis sept ans, et votre premier combat est une arène dans votre ville natale. J’ai (explétif) tous les yeux sur moi, mais c’est ce que c’est. Je vais bien. “

