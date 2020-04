La perte d’Adesanya «brûle dans mon âme», mais je serai champion

Il y a exactement un an, Kelvin Gastelum s’est associé au champion en titre des poids moyens de l’UFC, Israel Adesanya, pour mener l’un des plus grands combats de l’histoire de ce sport. Bien qu’il tire un certain épanouissement de sa performance ce soir-là, Gastelum admet que cela fait toujours mal de penser à quel point il était proche d’enrouler de l’or autour de sa taille.

«Je suis très fier de l’effort que j’ai mis dans ce combat et de ce que nous avons fait dans ce combat malgré les circonstances, et je suis très fier de ce combat parce que je dois faire beaucoup de choses que je n’ai pas été capable de faire dans beaucoup d’autres combats », a déclaré Gastelum au MMA Junkie. “J’en suis très fier. Mais en même temps, ce n’est pas pour cela que je me suis lancé dans le sport, pour dire et regarder en arrière: «Je l’ai presque fait. J’étais si proche. »Non, mec. Je ne vais pas être une de ces personnes.

“Je ne suis pas vraiment inquiet à ce sujet en ce moment, mais quand les gens me demandent, et ils me disent:” Tu étais si près “, ça craint. Ça brûle dans mon âme. Ça me brûle de savoir que j’étais si proche, et je ne le laisserai plus jamais se produire. “

La tête d’affiche de l’UFC 236 était le «combat de l’année» de MMA Junkie 2019 et n’a certainement pas vu Gastelum (16-5 MMA, 10-5 UFC) perdre une place dans la division malgré le fait qu’Adesanya ait remporté la décision. Cependant, quand il est revenu à l’action sept mois plus tard, Gastelum n’a pas été en mesure de faire le même type d’effort, subissant finalement une perte de décision partagée pour Darren Till.

Rétrospectivement, Gastelum admet que c’était un combat qu’il n’aurait probablement pas dû mener.

“J’ai l’impression qu’après le combat contre Israël, j’avais hâte de revenir et de prouver quelque chose parce que j’ai perdu, mais cela n’a pas fonctionné en ma faveur”, a déclaré Gastelum. “J’ai perdu le combat contre Darren Till, et j’ai l’impression qu’après le combat contre Darren Till, j’ai réalisé:” Mec, j’aurais peut-être dû prendre un peu plus de temps pour guérir du passage à tabac que j’ai subi en avril dernier. “Après ce combat, j’ai aurait dû prendre plus de temps libre.

«J’étais vraiment impatient. J’avais fait plus de dégâts à mon corps que je ne l’avais probablement imaginé. Je n’étais pas là mentalement. Je n’étais pas là physiquement ou émotionnellement dans le combat contre Darren Till. Je n’ai même pas l’impression d’avoir perdu contre lui, juste à cause de ce que je ressentais. Je n’avais pas vraiment envie d’être là, pour être honnête. “

Gastelum a été forcé de rester sur la touche depuis ce revers de l’UFC 244. Après avoir déchiré son LCL en janvier, le vainqueur de “The Ultimate Fighter 17” s’est concentré sur la réadaptation, et il dit que le temps libre lui a bien fait, et il a hâte de travailler avec son manager, Ali Abdelaziz, et le président de l’UFC Dana White pour réserver un autre combat, qui, espère-t-il, pourrait avoir lieu en juillet, surtout si la Semaine internationale de lutte se déroule comme prévu malgré la pandémie de COVID-19 en cours.

“Cela devrait prendre quelques semaines avant de reprendre ces conversations avec Ali ou Dana, et en fait, je suis très impatient de le faire”, a déclaré Gastelum. «J’ai hâte de m’entraîner à nouveau – j’attends ce processus avec impatience. C’est ce que j’aime faire, et c’est en partie ce processus: se réveiller le matin, avoir mal, être fatigué, mais en même temps, vous savez que vous poursuivez quelque chose d’incroyable, et j’ai hâte de faire à nouveau partie de ce processus.

Gastelum occupe actuellement le 13e rang du dernier classement des poids moyens USA TODAY Sports / MMA Junkie, mais il espère avoir une chance de commencer à remonter les échelons. Initialement, il espérait faire face à Robert Whittaker, pensant qu’il semble maintenant que l’ancien champion des poids moyens affrontera Till à la place.

Obligé d’envisager d’autres options, Jared Cannonier est un autre nom que Gastelum trouve également attrayant.

“Il est à ce niveau”, a déclaré Gastelum. «C’est un gars dangereux, et tout le monde reconnaît à quel point il est dangereux. Ce serait un autre grand nom. Si vous le battez, vous êtes là aussi, vous savez? Ce serait un autre gars.

“Je ne sais pas. Il y a quelques options. Je ne sais tout simplement pas avec qui les entremetteurs voudraient que je fasse équipe pour le prochain combat, mais je veux dire, j’espère pour n’importe qui: Robert Whittaker, Jared Cannonier, Jack Hermansson. “

En vérité, le nom n’a pas vraiment d’importance pour Gastelum. Ce qui est plus important, c’est le numéro à côté. Gastelum croit qu’il appartient toujours au sommet de la division, et il veut avoir une chance de le prouver.

Cet effort d’il y a un an, il est toujours là, a déclaré Gastelum. Et à seulement 28 ans, il pense que ses meilleurs jours sont encore à venir – y compris celui où il remporte le titre de champion de l’UFC.

“Je suis heureux de prendre ce temps pour guérir mon corps, guérir mon esprit, tout guérir, vous savez, et préparez-vous à refaire une autre course”, a déclaré Gastelum. “Je suis encore jeune. Mec, j’ai 28 ans. Je n’ai même pas 30 ans. Je n’ai même pas encore atteint mon apogée.

«Je crois toujours en moi. Je crois toujours que je vais être champion. “

