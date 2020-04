La perte de l’UFC 246 fait toujours mal, j’ai eu un meilleur combat en moi

Cela fait plus de deux mois qu’André Fili a abandonné une décision unanime à Sodiq Yusuff, un espoir en plein essor, mais la frustration semble aussi fraîche qu’au moment où les notes des juges ont été lues.

“Celui-là fait très mal, mec”, a déclaré Fili au MMA Junkie. “Je ne peux pas mentir. Je ne peux pas faire comme: “Oh ouais, tu gagnes plus de tes pertes.” Mec, (explétif) tout ça, mec. Ça fait très mal. “

Surmontant le sommet d’une victoire “Performance de la nuit” dans sa ville natale six mois plus tôt, Fili est entré dans le choc UFC 246 avec Yusuff débordant de confiance. Un aller-retour de haut en bas opposé s’est dirigé vers la faveur de Yusuff dans la seconde. Fili a creusé profondément dans le troisième, mais ce n’était pas suffisant, et Yusuff a obtenu une victoire par décision.

Fili a dit qu’il avait pris des leçons de la performance, mais cela ne rend pas le résultat plus confortable dans son esprit.

«Je pensais avoir gagné le combat, mais je sais aussi que j’avais un meilleur combat en moi, et si je venais de me battre à mon potentiel, cela n’aurait pas été – si tout le combat avait ressemblé au troisième tour, il n’y aurait pas eu t aucun doute », a déclaré Fili. “Il n’y aurait pas eu de juges (explicatifs) ou quoi que ce soit de ce genre. Si j’avais fini le combat, il n’y aurait pas eu de taureau (explétif), et c’est sur moi. Ce n’est personne d’autre.

“C’est ça le combat – la finalité. Je crois vraiment que j’ai gagné ce combat, mais maintenant pour toujours, le livre des records dira toujours que j’ai perdu ce combat. Il ne dira pas: «Oh, j’ai probablement gagné les tours 1 et 3.» Comme «Oh, beaucoup de gens m’ont dit que c’était un vol». Rien de tout cela (explétif) n’a d’importance. C’est juste le dossier qui dit que j’ai perdu. Gérer cette finalité en tant que combattant est difficile. Vous mettez votre cœur et votre âme dans ceci (explétif), puis vous devez simplement faire face au fait que vous mettez tout ce que vous avez dans cette chose, et cela ne fonctionne pas. Ça fait mal. “

Membre de longue date de la célèbre équipe Alpha Male de Californie, Fili (20-7 MMA, 8-6 UFC) a montré ses capacités au cours d’une course de sept ans à l’UFC. Mais «Touchy» dit qu’il n’est pas intéressé à simplement participer à la plus grande promotion du sport. Il a des aspirations au championnat, et il sait que chaque défaite en cours de route retarde le calendrier qu’il veut accomplir.

Alors que certains combattants peuvent simplement accepter des revers et aller de l’avant, Fili a déclaré que ce n’était pas la façon dont il était câblé.

“À moins que vous ayez chassé quelque chose et que vous ayez mis toute votre âme dedans et que vous soyez court, il est difficile de comprendre que perdre un combat fait mal comme ça”, a déclaré Fili. “Mais je suis ravi de me battre à nouveau. J’adore ça (explétif). Je vais le faire (explétif) jusqu’à ce que je ne puisse pas. Je veux juste exploiter mon potentiel. Je veux, toutes les personnes qui ont investi en moi et qui m’ont soutenu, qui voient le potentiel que j’ai et qui voient que je suis un combattant de calibre champion du monde et que j’ai le potentiel, je veux que cet investissement en vaille la peine. Pour moi, je veux juste y retourner et gagner. »

La pandémie de coronavirus en cours signifie que le calendrier de l’UFC est tout sauf une certitude pour l’avenir. Mais Fili a déclaré qu’il restait préparé à tout et qu’il aimerait vraiment avoir la possibilité de concourir sur la carte du 16 mai actuellement prévue dans son pays d’origine.

“J’essaie d’obtenir cette carte du 16 mai à San Diego si cela se produit encore, ce que j’espère vraiment que cela se produise parce que c’est agréable et proche de chez moi”, a déclaré Fili. «San Diego est une ville stupide. Les fans de Californie sont les meilleurs (explétifs). Et je ne donne pas vraiment un (explétif) sur un adversaire. Je veux combattre les meilleurs gars du monde. »

Et les battre, bien sûr.

Fili sait que les fans de MMA peuvent être inconstants, avec “Qu’est-ce que tu as fait pour moi récemment?” une préoccupation très claire. Mais à quelques mois de son 30e anniversaire, Fili dit qu’il ne se soucie pas de l’opinion des autres. Il sait ce qui compte le plus.

“Je veux vraiment me battre contre les meilleurs gars du monde et je veux les battre”, a déclaré Fili. «Je veux lever la main. Je veux montrer à tout le monde et me montrer que je suis le meilleur 45er au monde. Genre, je crois vraiment ça, et je sais que les gens vont entendre ça et rouler des yeux, et je sais que les gens vont commenter et parler (explétif) et me taguer en train de perdre ça – comme, je sais que les gens vont rouler des yeux et parler (explicatif) quand je dis que je suis le meilleur 45er du monde, mais je crois vraiment que je le suis. Je pense que j’en ai montré des flashs, et je veux juste y retourner et vraiment manifester et capitaliser sur ce potentiel.

«Je me suis entraîné avec les meilleurs gars du monde. J’ai déjà battu certains des meilleurs gars du monde. Je veux juste continuer. »

