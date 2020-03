La plus grande liste de tous les temps des combats UFC / MMA: le Sweet 16 commence!

Les produits de marque sont surévalués – nous avons un meilleur Sweet 16 ici (Dick Vitale non inclus).

Résultats du jour 1 | Résultats du Jour 2 | Résultats du jour 3 | Résultats du jour 4 | Résultats du jour 5| Résultats du jour 6 | Résultats du jour 7 | Résultats du jour 8 | Résultats du jour 9 | Résultats du jour 10 | Résultats du jour 11

Résultats du jour 12:

Dan Henderson contre Shogun Rua 1 (# 3) bat Wanderlei Silva contre Brian Stann (# 30) avec 82 pour cent des votes Maniac

Eddie Alvarez contre Justin Gaethje (# 19) bat Anthony Pettis contre Benson Henderson (# 14) avec 70 pour cent des votes Maniac

Cheick Kongo contre Pat Barry (# 43) bat Clay Guida contre Diego Sanchez (# 11) avec 51 pour cent des votes Maniac

Leonard Garcia contre Chan Sung Jung 1 (# 27) bat Anderson Silva contre Chael Sonnen 1 (# 6) avec 56 pour cent des votes Maniac

Un bouleversement mineur pour Eddie Alvarez contre Justin Gaethje. une modérée pour Leonard Garcia contre Chan Sung Jung, et une autre massive pour Cheick Kongo contre Pat Barry, qui se maintient en tant que seule graine de moins de 32 ans sur le côté droit du support.

Rien ne tue l’enthousiasme tout comme la répétition, nous allons donc changer un peu les choses. Pour les Sweet 16 et Elite Eight, chaque article comportera deux matchs au lieu de quatre. C’est parce que maintenant qu’il ne reste que les plus dignes des prétendants, nous aimerions réfléchir longuement à qui vous poussez et à qui vous condamnez à une grave tombe métaphorique. Si vous êtes à la hauteur, nous vous serions également reconnaissants de faire de votre mieux pour transmettre aux autres vos opinions … à distance.

Match 1: Robbie Lawler contre Rory MacDonald 2 (# 1) contre Jim Miller contre. Joe Lauzon 1 (# 48)

CONTRE.

Photo par Josh Hedges / Zuffa LLC / Zuffa LLC via .

Robbie Lawler contre Rory MacDonald 2 n’est pas notre tête de série pour rien: il a été ridiculement dominant dans le tournoi jusqu’à présent, amassant 557 votes cumulatifs en sa faveur, contre seulement 38 contre. Dennis Bermudez, tête de série no 64, contre Matt Grice et Chan Sung Jung, numéro 32, contre Dustin Poirier sont peut-être des classiques, mais ils n’avaient aucune chance.

Bien que n’étant pas tout à fait la graine la plus basse encore en lice, Jim Miller contre Joe Lauzon 1 a certainement été le petit combat qui pourrait, éliminant Fedor Emeliananko n ° 17 contre Mirko Filipovic et Jose Aldo n ° 16 contre Chad Mendes 2 par marges respectives de six et 12 voix.

Cela peut être un Goliath trop loin pour Miller et Lauzon, mais la star la plus brillante de l’UFC 155 a sa juste part de charmes, y compris le grappling qui manque à Lawler contre MacDonald et un effort de retour héroïque de «J-Lau». La course de Cendrillon peut-elle continuer?

Sondage

Qui gagne le match 1?























0%

Robbie Lawler contre Rory MacDonald II

(0 votes)













0%

Jim Miller contre Joe Lauzon I

(0 votes)















0 votes au total



Votez maintenant

Match 2: Robbie Lawler contre Carlos Condit (# 9) contre Don Frye contre Yoshihiro Takayama (# 25)

CONTRE.

Les surnoms de Robbie Lawler et Carlos Condit se sont révélés prophétiques. Leur affrontement «impitoyable» a brouillé le no 56 Joe Lauzon contre Jamie Varner au premier tour avec 82 pour cent des voix et même la puissance vedette de Conor McGregor et Nate Diaz n ° 24 n’était pas suffisante pour renverser un «né naturel Tueur.”

Des niveaux de violence caricaturaux peuvent vous mener loin dans ce jeu, comme Don Frye et Yoshihiro Takayama l’ont amplement démontré. Le classique sous-estimé qui est le n ° 40 Chris Leben contre Yoshihiro Akiyama est tombé sous la force de huit millions de mains droites à bout portant, et ce légendaire donnybrook est ensuite devenu le premier combat à descendre parmi les huit premiers en battant le n ° 8- classé Conor McGregor contre Nate Diaz 2.

Le nom du jeu ici est densité. Lawler contre Condit a connu son cinquième tour légendaire, mais les quatre premiers, bien que divertissants à part entière, sont loin de la norme établie pour la finale. Frye contre Takayama n’était qu’un round et avait son propre patch terne ou deux, mais était si plein de brutalité qu’il semblait apte à éclater aux coutures. Que pensez-vous de la stimulation?

Sondage

Qui gagne le match 2?























0%

Robbie Lawler contre Carlos Condit

(0 votes)













0%

Don Frye contre Yoshihiro Takayama

(0 votes)















0 votes au total



Votez maintenant

De plus, pour réitérer, passer le mot, partager socialement … faites la campagne de base / virale “Get Out The Vote” nécessaire pour vous assurer que vos combats préférés passent au tour suivant. Se plaindre dans la section des commentaires sur l’ensemencement et ainsi de suite n’aura pas d’impact sur les résultats et vous fera juste ressembler à une bite peu appréciable.

Demain à la même heure, Maniacs.

Assurez-vous également de consulter nos archives de mars MMAdness – qui incluent l’intégralité du support – pour rattraper le tournoi à droite ici.