La plus grande richesse qu’un homme puisse avoir, par Vitor Belfort

Le né à Rio de Janeiro, au Brésil, et qui a un dossier de 26-14 et mérite 5 fois de la KO de la nuit et une fois Performance de la nuit, en plus d’être Champion Poids Semi Complet de l’UFC, Vitor Belfort, il a eu 43 ans aujourd’hui.

Aujourd’hui, j’ai 43 ans. Regardez comment ma famille m’a réveillé. C’est la PLUS GRANDE RICHESSE qu’un homme puisse avoir. L’argent, la renommée et le pouvoir ne peuvent jamais acheter l’atout le plus précieux que l’on puisse avoir: UNE FAMILLE SAINE.

Belfort a eu son dernier combat contre son compatriote Lyoto Machida, lors de l’événement UFC 224 qui s’est tenu le 12 mai 2018 dans sa ville natale, a ensuite annoncé sa retraite. Il a actuellement un contrat signé avec la société asiatique UN championnat.

Félicitations à Vitor !!! Et profitez de votre meilleur cadeau … une famille en bonne santé.