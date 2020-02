La police d’Hawaï enquête sur B.J. Penn pour DUI après un accident, un représentant de la famille répond

La police d’Hawaï enquête sur le Temple de la renommée de l’UFC, B.J. Penn, pour conduite sous l’influence après un accident de camion le 7 février.

L’accident s’est produit vers 19 h 39. sur une autoroute à Hilo, le natif de Penn. La police a reçu plusieurs appels d’un camion Toyota Tacoma noir qui «accélérait» et «perdait le contrôle» et s’était renversé sur un talus devant un centre commercial. La police a trouvé Penn dans le camion et l’a emmené à l’hôpital «pour des soins immédiats» qui était «primordial pour sa sécurité», a lu une déclaration du porte-parole du département de police d’Hawaï, Alan Richmond.

Big Island Now a initialement signalé l’accident de Penn et a cité la police qui a déclaré que Penn n’avait initialement pas subi de test d’alcoolémie en raison des lois en vigueur concernant les accidents. Mais le rapport a également cité un capitaine de police d’Hawaï qui a confirmé que le combattant avait subi un test sanguin à l’hôpital où il a été emmené, et les résultats de ce test sanguin ont déclenché une enquête DUI.

La déclaration de la police a confirmé l’enquête, qui concernait «la conduite d’un véhicule sous l’influence d’une substance intoxicante, la consommation ou la possession d’alcool pendant la conduite d’un véhicule à moteur et l’inattention à la conduite», et a ajouté que les résultats seront transmis à la ville. Bureau du procureur «pour filtrage et mise en accusation potentielle».

Le représentant de la famille de Penn, Gary Levitt, a reconnu que Penn était dans un accident et a déclaré que le combattant avait été assommé à l’impact. Mais il a dit qu’il n’avait aucune connaissance d’une enquête en cours et qu’il ne pouvait pas contester les rapports parce que lui et le combattant n’avaient pas été contactés à propos d’un.

“Personne n’a encore les faits, et d’après les faits que nous avons examinés, le camion n’a jamais basculé, il n’y a pas eu de dégâts importants qu’ils disent qu’il y en avait, et BJ a été, en fait, mis KO parce que l’airbag frontal s’est déployé, »A déclaré Levitt. «Il a été emmené à l’hôpital et peu de temps après, il a été emmené pour des scans parce qu’il avait été mis KO et qu’il allait et venait. Ensuite, ils l’ont libéré de l’hôpital. »

Levitt a déclaré qu’il transmettra des photos de l’incident qui réfuteront le récit policier de l’accident.

Penn, 41 ans, a été libéré par l’UFC en septembre après son implication dans une bagarre dans un bar où il a perdu connaissance. La bagarre était la dernière d’une longue série d’incidents où le combattant a attiré l’attention des autorités. Le président de l’UFC, Dana White, a promis à Penn un combat final dans l’Octogone, mais a déclaré que le combattant devait se ressaisir après que des images de la bagarre aient fait surface.

Le Temple de la renommée de l’UFC est actuellement impliqué dans une bataille pour la garde de la mère de ses enfants, qui a déposé fin 2018 une ordonnance de non-communication à son encontre, alléguant des années de violence domestique.

La dernière apparition de Penn à l’UFC est survenue en mai dernier, quand il a perdu une décision face à Clay Guida lors de l’UFC 237. Il s’agissait de sa septième défaite consécutive dans un dérapage qui a duré huit ans.