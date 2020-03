La préparation de Joanne Calderwood pour Valentina Shevchenko: un défi de taille

L’entraîneur John Wood connaît une chose ou deux sur les gros bouleversements.

Propriétaire de Syndicate MMA à Las Vegas, Wood a une autre tâche difficile devant lui lorsque Joanne Calderwood défie la championne Valentina Shevchenko pour le titre de poids mouche le 6 juin à l’UFC 251.

La pandémie de coronavirus a reporté trois événements au 11 avril, et avec la promotion d’un emplacement pour l’UFC 249 le 18 avril, Wood ne sait pas s’ils se rendront au combat. Heureusement, Wood n’est pas seulement l’entraîneur-chef de Calderwood, mais son fiancé, et les deux vivent ensemble, ce qui a certainement facilité leur préparation.

“Nous ne sommes certainement pas confiants d’avoir une date fixe pour tout combat à venir, y compris” JoJo’s “”, a déclaré Wood à MMA Junkie. «Je pense qu’il sera repoussé d’un mois ou deux. En ce qui concerne la préparation, nous sommes dans une situation très chanceuse que je suis son entraîneur, et nous vivons ensemble, donc cela rend beaucoup plus pratique dans un moment comme celui-ci. Nous avons mis en place une salle de gym complète dans notre maison pour la force et la condition, et nous avons également un tapis complet mis en place si nous allons en verrouillage complet.

“En ce moment, nous pouvons aller à la salle de gym fermée où il n’y a que lui et moi et parfois un autre partenaire qui prend également la quarantaine très au sérieux, et nous avons foré dans la cage et obtenu un très bon travail. Le combat est loin, donc nous ne deviendrons pas encore trop fous, mais nous concentrons uniquement sur l’aiguisage des choses et la mise du meilleur JoJo que vous ayez jamais vu dans cette cage. “

Battre Shevchenko s’est avéré être un défi de taille pour tous les poids volants sur la liste jusqu’à présent, avec “Bullet” 5-0 depuis qu’il est descendu à 125 livres, qui comprend trois défenses de titre. Mais Wood savoure le rôle de l’opprimé.

C’est quelque chose qu’il a vécu en aidant Roxanne Modaffer à surmonter un énorme bouleversement en éliminant Maycee Barber, invaincu auparavant, à l’UFC 246.

“Dans mon esprit, Valentina est livre pour livre l’un des meilleurs combattants là-bas en ce moment, homme ou femme”, a déclaré Wood. “Il n’y a aucune faiblesse flagrante qu’elle présente, mais il y a beaucoup de” petites choses “que je vois dans différents combats qui peuvent être exposées. Maintenant, l’astuce consiste à exposer plusieurs de ces «petites choses» dans un seul combat, ce qu’elle n’a pas autorisé jusqu’à présent.

«JoJo sera prêt à mener ce combat où qu’il aille, debout ou au sol. Elle sera prête pour une guerre en cinq rounds. JoJo améliore constamment son jeu chaque jour et est l’une des personnes les plus dévouées et les plus travailleuses que j’ai jamais côtoyées. Nous savons que nous serons des outsiders massifs dans ce combat, mais c’est un rôle auquel j’ai l’habitude en tant qu’entraîneur, et j’aime vraiment ça. J’adore quand quelqu’un me dit que nous n’avons aucune chance. J’aime un défi et JoJo aussi, et je peux vous dire une chose: elle quittera cette cage en championne de l’UFC. »

Pour Wood, l’inquiétude réside également dans la grande écurie de combattants dans son gymnase, où la plupart d’entre eux ont été durement touchés pendant cette pandémie mondiale.

“Cela a été des semaines extrêmement difficiles pour tout le monde et le monde, mais notre profession, dans tous les sports, a subi l’un des coups les plus durs”, a déclaré Wood. «J’ai environ 40 à 50 combattants sur la liste, avec une bonne partie d’entre eux réservés, et chacun de ces combats a été reporté ou annulé.

«Et comme vous le savez, le MMA est l’un des sports les moins bien payés, et la plupart de ces gars-là se battent pour se battre tout en occupant d’autres emplois s’ils ne sont pas à l’UFC ou dans une émission plus importante. Beaucoup de gars ont perdu leur emploi et cherchent à retourner vivre avec leurs parents juste pour survivre. C’est terrible en ce moment. “

.