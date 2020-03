La préparation UFC 249 de Lyman Good “un test absolu de concentration suprême”

Lyman Good fait tout ce qu’il peut pour rester concentré sur l’UFC 249.

Avec le monde dans un état d’incertitude, ainsi que les inconnues entourant l’événement en raison de la pandémie de COVID-19, Good devrait affronter Belal Muhammad le 18 avril à un endroit à déterminer.

Le président de l’UFC, Dana White, insiste pour que l’événement se déroule à huis clos et c’est suffisant pour que Good poursuive sa préparation.

“Dans mon esprit, le combat est réel et je me prépare pour le 18 avril”, a déclaré Good à MMA Fighting. “Rien n’a vraiment changé, si ce n’est de prendre des précautions et de prendre les mesures nécessaires pour garantir, et pas seulement ma propre sécurité, que je n’ai pas beaucoup de contacts avec les autres.”

Naturellement, de nombreux combattants en position de Good seraient préoccupés de trouver où ils tiendront leur prochaine séance d’entraînement, et encore moins si le combat aura effectivement lieu. «Cyborg», qui cherchera à s’appuyer sur son impressionnante finition TKO au troisième tour de Chance Rencountre à l’UFC 244, a utilisé cette expérience pour apprendre mentalement une précieuse leçon.

“Il s’agit d’un test absolu de concentration suprême”, a expliqué Good. “Pendant que toute cette folie se produit, il s’agit de mettre vos oeillères, de garder le cap et de faire ce que vous avez encore besoin pour quelque chose dont vous n’êtes pas vraiment sûr que cela se produira.

«Ce que nous pouvons contrôler est la seule chose sur laquelle nous devrions être diligents et concentrer la majeure partie de votre énergie. Si je contrôle ma tranquillité d’esprit et les informations que je laisse entrer, je vais me concentrer là-dessus.

“Vous ne pouvez pas contrôler la folie du monde et tout ce qui se passe. Malheureusement, c’est réel et il y a une pandémie qui se produit. J’espère que tout le monde est en sécurité et en bonne santé, et c’est tout ce que tout le monde peut demander. La meilleure chose que nous puissions faire est de nous concentrer sur les choses que nous pouvons contrôler: pas de télévision, pas d’aller sur Internet et chercher toute cette folie, parce que beaucoup de gens paniquent. “

De nombreux doigts ont été braqués sur White et l’UFC pour avoir tenté d’avancer avec l’UFC 249 – ainsi que le reste de l’année civile -, le coronavirus continuant de prendre le monde d’assaut. Good, 34 ans, adopte une approche plus reconnaissante.

“Je tiens à remercier Dana White d’avoir fait de son mieux pour essayer d’y arriver”, a déclaré Good. «À la fin de la journée, c’est très difficile pour nous en tant que combattants de mettre le temps, de mettre le camp au milieu de tout ce chaos. Nous faisons toujours ce que nous pouvons pour nous préparer, tout en mettant notre santé en jeu.

«Je tiens à le remercier ainsi que les cuivres d’avoir vraiment essayé de faire en sorte que cela se produise pour nous, car nous voulons vraiment que ce combat se produise. Je veux de tout cœur que cela passe. Je me suis entraîné très dur pour cela et je suis très heureux si nous parvenons toujours à obtenir la carte sans que personne ne tombe malade ou infecté. “

Good en est à sa 15e année en tant que combattant professionnel et tout au long de sa carrière, il a beaucoup vécu. Des victoires et des défaites aux blessures en passant par le signalement par l’USADA d’un supplément entaché pour son combat initialement prévu avec Muhammad à l’UFC 205, il n’y a pas grand-chose qui puisse déconcerter le natif de New York.

“En tant que combattant, il y a déjà tellement de risques que nous prenons déjà”, a déclaré Good. “Il n’y a rien de vraiment nouveau pour nous si vous y pensez en ce qui concerne le facteur de risque.

“L’autre élément est que, en tant que professionnel qui fait cela depuis longtemps, vous devez être capable de rouler avec les coups de poing et être flexible avec les changements qui pourraient se produire. Ils arrivent tout le temps. Parfois, un combattant ne fait pas de poids, ou se blesse, ou vous devrez peut-être déménager, donc cela vient avec le territoire de toute façon.

“Pour moi, personnellement, je suis un New-Yorkais dans l’âme. Nous avons traversé beaucoup de choses et chaque jour est une folie. Je profite juste de cette ténacité de New York et quoi qu’il arrive, arrive. Tout dépend du gars à l’étage et je suis prêt à voyager partout où ils nous envoient combattre. “

Dans un combat de plus de trois ans, Good et Muhammad devraient enfin s’affronter dans un peu plus de trois semaines. Muhammad a remporté ses deux derniers combats – et six de ses sept derniers – avant le combat des poids mi-moyens et fera un cas solide pour percer le top 15 avec une victoire le 18 avril.

Good pense qu’il fait partie de l’élite de la division et vise à le prouver lorsque le match sera bouclé.

“C’était une question de temps que nous allions nous battre”, a déclaré Good. «Nous étions censés nous battre il y a des années, donc ce fut une boucle très intéressante qui a mené à aujourd’hui.

«Je pense que c’est un grand match et chaque personne qui a été mise devant moi, c’est une opportunité pour moi de montrer la meilleure version de moi-même et de prouver au monde que dans le top 10, c’est ma place. Belal Muhammad n’est qu’une personne qui me gêne. “

Depuis ses débuts dans l’Octogone en juillet 2015, Good a remporté des victoires et des revers, terminant ses trois victoires par des grèves.

La capacité de terminer des combats de façon dévastatrice n’est qu’un des nombreux actifs incorporels, selon Good, qui sépare les deux concurrents de 170 livres.

“Je pense que la première chose est le pouvoir”, a déclaré Good. «Tout le monde m’associe au pouvoir, mais il y a ensuite le volume, ainsi que le niveau de cœur et l’intensité avec lesquels je vais sortir.

«Je me sens très confiant. La confiance m’a donné beaucoup d’espace pour les jambes dans les combats. Quand je suis confiant, je fais de mon mieux et cela a créé une version de moi que je n’ai même pas encore exploitée. Je vais aller là-bas et lui montrer le type de pouvoir qu’il n’a jamais ressenti auparavant, mais je suis également prêt pour une longue guerre. “

Ce n’est un secret pour personne que Good, et tous les autres combattants qui participeront à l’UFC 249 et au-delà, souhaitent que l’événement progresse. Good continuera de se préparer à son combat contre Muhammad dans l’espoir d’améliorer son statut dans l’une des divisions les plus profondes de l’UFC, tout en mettant de l’argent en banque.

De plus, Good estime que l’événement est quelque chose qui peut donner un sentiment de normalité dans une période où les choses sont loin d’être normales.

“Une autre façon de voir les choses est que nous allons là-bas pour aider à créer une distraction avec toutes les autres folies en cours”, a déclaré Good. “Il n’y a pas beaucoup de sports, le cas échéant, au milieu de cette immobilité. Je pense que ce sera plutôt cool d’avoir un événement pour regarder et distraire tout le monde de toute la négativité qui se passe.

“Je suis heureux de fournir cela et je suis ravi d’aller là-bas avec tous les autres combattants et de le faire pour tout le monde.”