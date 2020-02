La pression ne dérange pas l’opprimé Daniel Rodriguez aucun à l’UFC Rio Rancho

RIO RANCHO, N.M. – Daniel Rodriguez a battu Tim Means avec une soumission au deuxième tour samedi pour clôturer la carte préliminaire à l’UFC sur ESPN + 25 à Rio Rancho, N.M.

Jetez un œil à l’intérieur du combat avec Rodriguez, qui a obtenu un bonus de performance de 50000 $ lors de ses débuts à court terme à l’UFC.

Résultat: Daniel Rodriguez bat. Tim signifie par soumission (étranglement à guillotine) – Round 2, 3:37

Enregistrements mis à jour: Rodriguez (11-1 MMA, 1-0 UFC), Moyens (29-12-1 MMA, 11-9 UFC)

Statistique clé: Rodriguez était le troisième plus grand outsider de la carte.

Rodriguez sur le moment clé du combat

«Je savais quand je l’ai assommé et que je l’ai laissé tomber à la fin du premier qu’il faudrait beaucoup plus d’une minute pour récupérer. En entrant dans le deuxième tour, je voulais voir comment était son mouvement et je suis resté fidèle au plan de match et je ne l’ai pas précipité pour essayer d’arriver. Cela a parfaitement fonctionné. “

Rodriguez sur l’intensification à court préavis

«Cela se fait depuis longtemps. J’y pense depuis le premier jour où je suis entré dans un gymnase MMA. J’ai travaillé si dur pour être ici. Quand j’ai reçu l’appel dans un court délai, je me suis dit: «Qui suis-je pour refuser l’UFC?», J’allais me battre, quoi qu’il en soit. »

Rodriguez sur ce qu’il veut ensuite

«J’ai l’impression que Tim Means est un gars très respecté et je l’ai retiré. Je saisis toujours l’occasion. Quand la pression est en marche, je fais beaucoup mieux. Je ne casse pas sous pression, et c’est ce que j’ai montré. Je crois en moi-même et dans mon équipe et je sais que je peux continuer à montrer que j’appartiens à n’importe qui. »

Pour en savoir plus sur Rodriguez, regardez la vidéo de l’interview complète d’après-combat ci-dessus.

.