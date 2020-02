La principale préoccupation de Zabit Magomedsharipov

Zabit Magomedsharipov est l’un des meilleurs poids plumes UFC en ce moment. Peu a été peu promu dans la division pour se placer en troisième position du classement. Il a un dossier de 18-1 et une série de 14 victoires. Il est sans aucun doute en passe de disputer le titre en 2020. Mais il lui faut d’abord une autre victoire.

Zabit Magomedsharipov et sa condition physique

Il semble que son prochain combat sera contre Brian Ortega. Il pourrait bien y être déterminé le nouveau challenger du championnat. En attendant de voir si cela est confirmé, dans une récente interview (via BJPenn.com) le combattant russe a évoqué sa principale préoccupation.

“Je ne dirais pas que j’ai la meilleure résistance, la meilleure condition physique. Je n’ai aucun problème à combattre cinq rounds à l’entraînement, mais parfois la réduction de poids ne se déroule pas comme prévu. Je peux tomber malade Et parfois j’utilise trop d’énergie.

“Lorsque vous lancez un coup de pied, vous utilisez beaucoup d’énergie. Je n’ai aucun problème à aller à cinq tours de boxe. Lorsque vous faites tout le temps la même chose, vous n’avez pas besoin de beaucoup d’énergie.

“Au début, cela me dérangeait que les fans critiquent ma résistance. Maintenant je n’y prête pas attention. Tout le monde veut parler de ma résistance et ça va, mais il arrive un moment où je me fatigue. J’ai des coachs qui connaissent mes défauts. Je les connais moi-même“.

Vous pourriez penser que Zabit en révèle trop avec ces déclarations, il pourrait dire à ses prochains adversaires ce qu’ils doivent faire pour essayer de le vaincre. Mais pas vraiment. Les combattants de haut niveau se préparent tellement à leurs rivaux ils savent parfaitement ce qu’ils ont à faire et ce qui n’est pas dans leurs combats. Et pourtant, parfois le plan fonctionne et parfois non.