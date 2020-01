La réduction de poids bâclée annule la lutte contre l’UFC 246 PPV alors que les officiels se précipitent pour aligner les remblais

Nous ne sommes qu’à un jour de l’événement des arts martiaux mixtes (MMA) de l’UFC 246 et la promotion a été forcée d’annuler un autre combat prévu pour ce samedi. nuit (18 janvier 2020) à Las Vegas, cette fois sur la carte principale de paiement à la carte (PPV).

La Nevah State Athletic Commission (NSAC) a empêché le poids de la paille Alexa Grasso, en pleine ascension, de rivaliser avec la vétéran des contusions Claudia Gadelha, grâce à une réduction de poids bâclée qui lui a laissé 5,5 livres au-dessus de la limite contractuelle.

Obtenez les résultats complets et la vidéo de la pesée de l’UFC 246 ici.

L’espace entre les poids de paille selon les règles du Nevada n’est que de trois livres, selon ESPN, et avec Grasso faisant pencher la balance à 121,5, elle était presque le double de la limite (sans compter l’allocation d’une livre pour les combats sans titre).

Gadelha est susceptible d’être reloué pour une carte à venir (peut-être en mars au Brésil) et se verra remettre son sac “show” pour faire du poids, même si elle n’a pas eu l’occasion de participer. Je doute que ce soit une consolation pour un joueur comme “Claudinha”.

