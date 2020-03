La règle de Colby Covington? L’American Top Team met en œuvre une politique de «poubelle zéro»

L’American Top Team abrite bon nombre des meilleurs combattants MMA du monde. Il abrite également quelques rivalités, dont plusieurs sont le produit du style promotionnel de la star de l’UFC Colby Covington.

À partir de maintenant, Covington et le reste de l’équipe devront rechercher des cibles à l’extérieur de l’installation de Coconut Creek, en Floride. À moins que quelqu’un n’ait un contrat à combattre, il y a une politique de «tolérance zéro» pour le bavardage.

“C’est devenu personnel, et je pense que je me trompais”, a déclaré le propriétaire d’ATT, Dan Lambert, à MMA Fighting. «Je pense que j’ai fait une erreur. Je pense que j’aurais dû l’étouffer dans l’œuf, et c’est arrivé au point où cela affecte les entraîneurs, les partenaires d’entraînement, les vibrations au gymnase, et en conséquence, nous nous sommes ajustés et nous sommes montés avec une nouvelle politique.

“À moins que vous n’ayez un accord pour combattre quelqu’un, auquel cas il doit évidemment y avoir une promotion, il y a un bâillon pour parler des gens au gymnase. Si c’est quelque chose qu’un combattant choisit, il doit alors s’entraîner ailleurs. “

Lambert a décidé de faire le changement après que Covington a récemment fait amende honorable avec Dustin Poirier, désamorçant une situation qui à un moment donné menaçait de devenir physique dans le gymnase. Malgré la facilité apparente des hostilités, le propriétaire de l’équipe a déclaré que Covington avait rompu un vœu précédent de ne pas se chauffer avec Poirier.

Lorsque le drame est apparu lors d’une réunion hebdomadaire des entraîneurs, Lambert a décidé d’agir.

“Je ne sais pas si c’était lors de cette dernière ronde de discussions que Colby est sorti et a en quelque sorte violé une trêve que j’avais entre lui et Poirier, ou une partie de la conversation entre lui et Joanna (Jedrzejczyk). Ce n’est peut-être que le grand schéma des choses, traitant de certains des autres problèmes qui affectent notre sport et la vie de chacun; Je vois à quel point certains de ces sh * t sont mesquins, et pourquoi ai-je affaire à eux et (ai-je) permis qu’ils deviennent une attraction?

“Je pense que cela pourrait être en partie dû au fait que je suis un tel nerd de la lutte professionnelle; J’aime un peu le côté promotionnel et le trash talk. C’est sur moi. J’ai f * cké cette partie. Je n’aurais jamais dû en arriver là. C’est mon travail d’empêcher que de telles choses se produisent et provoquent des distractions dans le gymnase. Je pense que j’ai fait une erreur là-dessus, alors vivez et apprenez. »

Covington n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire et Poirier a refusé de commenter.

Lambert, qui a autrefois coupé une promo aux côtés de Covington et d’autres combattants ATT lors d’un événement de lutte pro de l’Impact, remonte le problème à l’un des virages au talon les plus célèbres de Covington à l’UFC Sao Paulo en 2017. Le poids welter vétéran a déclenché une diatribe chez les Brésiliens qui a abouti à la promotion le cachant des fans en colère après sa victoire sur Demian Maia.

Alors que Covington a doublé son personnage, attirant plus de colère des combattants au sein d’ATT, Lambert a déclaré qu’il avait essayé d’intervenir.

“Je l’ai essentiellement géré en réunissant tout le monde dans le gymnase et en disant, regardez, c’est arrivé”, a-t-il déclaré. «C’est ainsi que Colby a choisi de se promouvoir – cela s’est passé en dehors du gymnase. Les Brésiliens pourraient penser qu’il est un connard de merde. Vous avez peut-être raison tous les deux, vous avez peut-être tort tous les deux. Pas mon problème. Dans ce gymnase, vous êtes tous ATT. Si vous avez un problème au gymnase, nous nous en occupons. En dehors du gymnase, c’est votre problème. “

“Je pensais que c’était la bonne approche à l’époque, et rétrospectivement, je vois où ça s’est passé.”

Depuis cette réunion, Covington a affronté d’autres combattants ATT notables, notamment Jedrzejczyk et Jorge Masvidal, son ancien partenaire d’entraînement et colocataire. Un différend sur le paiement d’un entraîneur a incité Masvidal à rompre les liens avec Covington, et les deux se sont engagés dans une guerre de mots publique impliquant des menaces de violence physique. Le gymnase aurait pris des mesures pour s’assurer que les deux ne se sont jamais croisés dans le gymnase.

Les avertissements, les conversations en tête-à-tête et les accords personnels n’ont pas eu d’effet à long terme, a déclaré Lambert, il était donc temps de s’assurer qu’une telle situation ne se reproduise plus.

“Je ne pense pas qu’il existe des options – c’est une politique de tolérance zéro absolue”, a déclaré Lambert. «Si vous le faites et que vous le cassez, allez ailleurs. Les gens viennent, les gens vont – personne n’est plus gros que l’équipe, et le fait est que l’équipe va être là dans 30 ans, faisant toujours la même chose quand certaines personnes sont parties depuis longtemps. Nous allons mettre en place quelque chose de meilleur pour l’environnement dans le gymnase et pour les gens du gymnase aujourd’hui et demain. “

L’entraîneur de l’ATT et combattant vétéran Muhammad Lawal ne savait pas trop quoi penser de cette politique. Atteint pour obtenir des commentaires, il a minimisé le drame récent de ses coéquipiers comme l’exception plutôt que la règle dans la façon dont les combattants et les entraîneurs interagissent les uns avec les autres.

“Si c’était un vrai problème, je serais à 100 avec vous à ce sujet”, a-t-il déclaré. «Mais honnêtement, tout le monde au gymnase s’entend bien. Nous plaisantons tous, nous sommes tous clowns, nous nous entraînons dur, nous nous entraînons intelligemment. S’il y a un problème, c’est probablement quelque chose dont je n’ai jamais entendu parler. ”

Mais pour Lambert, quelques incidents très médiatisés suffisent. Il prévoit d’envoyer un e-mail à l’ensemble de l’équipe pour informer tout le monde de la nouvelle politique. Quant à ce qui constitue un franchissement de la nouvelle ligne, il a déclaré que cela devrait aller de soi.

“Il n’y a plus de conversation à avoir avec quiconque en ce qui concerne ce qui est toléré et ce qui ne l’est pas”, a-t-il déclaré. “C’est une autre raison pour laquelle la politique a été mise en place en premier lieu. Je ne veux pas que les gars regardent par-dessus leur épaule au gymnase et s’inquiètent de voir ce gars, et ce gars a dit ça de moi, et j’ai des gens sur Instagram qui me font exploser chaque fois que ce gars dit quelque chose et j’ai besoin d’aller répondre à ce type, ou je vais avoir l’air d’être faible », a-t-il dit. «Je n’ai jamais vraiment adhéré à l’idée que cela va provoquer des combats dans le gymnase, parce que je pense que tout le monde a respecté notre gymnase, et je pense que nous avons fait un très bon travail de mise en place depuis le début: respectez le gymnase .

«Je pense simplement que j’ai sous-estimé l’effet de retombée de ce que les choses en dehors du gymnase font aux gens sur la façon dont ils se sentent et la pression qu’ils ressentent des autres. Je pense que cela aidera à apaiser les tensions au gymnase entre les individus, mais je ne pense pas que je doive obtenir la sécurité au gymnase, ou que des gens se tiennent entre ces deux gars. Vous travaillez ici. C’est un lieu d’affaires. Venez faire vos affaires. Je ne demande à personne de s’entraîner avec quelqu’un qu’il n’aime pas. Cette salle de gym de 40 000 pieds carrés. Si vous n’aimez pas quelqu’un, f * cking marcher dans un couloir différent. “

Pour un combattant comme Covington, qui a misé sa carrière sur un personnage polarisant et a également promis une fidélité indéfectible à ATT, la question pourrait maintenant être de savoir quelle position l’emporte. Lambert pense que ce sera ce dernier.

“Si vous voulez le relier directement à Colby, lorsque vous rompez avec votre petit ami ou votre petite amie, votre maman vous dit qu’il y a beaucoup d’autres poissons dans la mer”, a déclaré Lambert. «Il y a plein de gens avec qui Colby peut parler avec qui ne sont pas dans notre salle de gym. Je ne suis pas vraiment inquiet à ce sujet. “