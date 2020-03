La renaissance de Johnny Walker

Avant sa défaite du 2 novembre 2019 avant Corey Anderson à l’UFC 244: Masvidal vs Diaz, le Brésilien Johnny Walker Il a connu une séquence de 9 combats sans défaite, dont 3 à l’UFC et 4 si l’on compte la victoire contre Luis Henrique da Silva au DW’s Contender Series 2018 le 11 août 2018. Walker a rappelé ses journées de formation avec Georges St -Pierre déclarant: «C’était très bien, il (St-Pierre) est beaucoup plus petit et plus léger que moi, mais il s’entraîne très dur au sol. Il a un bon jiu-jitsu, c’est une ceinture noire et il m’a donné plusieurs conseils. Le gars est de très bonnes personnes et il est très gentil ».

C’est pourquoi, après sa seule défaite à l’UFC, il a décidé de revenir à Tristar Gym s’entraîner avec Firas Zahabi, qui était l’entraîneur de St-Pierre: «Je vais encore m’entraîner avec Firas, j’ai beaucoup à apprendre de lui. J’aimais le gymnase, j’aimais son professionnalisme là-bas. J’ai beaucoup à apprendre. Je suis concentré et j’ai tout changé autour de moi. J’ai changé d’entraîneur, de manager, je suis allé dans un meilleur gymnase. J’ai de bonnes personnes autour de moi, de l’énergie positive, toutes conspirant pour moi, l’univers conspirant pour moi. Je sais quoi faire ensuite. Je ne veux pas faire les mêmes erreurs, je ne veux pas faire les erreurs des autres, et je veux aussi apprendre des erreurs des autres. Je suis donc à 100% “

Le né à Rio de Janeiro a exprimé son intérêt à se battre à nouveau rapidement, en cas UFC 250 qui aura lieu au Brésil le 9 mai prochain, ce serait un peu moins de deux mois après son combat contre l’Ukrainien Nikita Krylov, se battre si souvent n’est pas étranger à Walker, il l’a déjà fait quand il a fait face à Justin Ledet le 2 février 2019 puis le 3 mars 2019 quand il a fait face Misha CirkunovLes deux ont été des victoires pour Walker en moins d’une minute, alors il réfléchira sûrement à une stratégie pour avoir une victoire rapide contre son rival de service ce samedi.