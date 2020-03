La réponse de COVID-19 en Irlande devrait inclure des militaires

L’Irlande est entrée vendredi dans une période de deux semaines de restrictions renforcées afin de lutter contre la propagation du COVID-19.

Le gouvernement a émis l’équivalent d’une ordonnance de séjour à domicile aux États-Unis, fermant des entreprises non essentielles, autorisant les citoyens à quitter leur domicile uniquement à des fins alimentaires ou médicales, ou à exercer à moins de deux kilomètres de leur domicile.

Mais l’un des résidents les plus célèbres du pays, la star de l’UFC Conor McGregor, pense que son pays devrait faire plus.

L’ancien champion des poids légers et des plumes de l’UFC a publié une vidéo vendredi soir appelant à un verrouillage complet de cinq semaines afin de stopper la propagation de la pandémie mondiale de coronavirus dans le pays, et appelant la police et l’armée du pays à appliquer les mesures.

McGregor a publié une vidéo sur Facebook sur la nécessité d’une plus grande vigilance.

«Nous devons respecter la législation présentée ce soir par nos dirigeants», a déclaré McGregor. «Pas plus de deux kilomètres de chez eux, pas de déplacements inutiles et fermeture complète des affaires non essentielles. Maintenant plus que jamais, nous devons respecter cela, et je prie pour la santé et la sécurité de notre pays que nous aimons. Le sort de nos vies et la santé de nos proches en dépendent.

«Ce soir, nos forces de défense ont été mentionnées comme une possibilité d’aider jusqu’à 15 000 Gardai disponibles. Mais seulement si nécessaire. Cependant, c’est nécessaire. »

McGregor a appelé à une réponse ferme depuis qu’il est devenu évident que COVID-19 deviendrait un problème sérieux. Ainsi, alors que certains pourraient considérer ses appels à des mesures plus strictes que celles décrites par le gouvernement comme stridents, McGregor croit clairement qu’une réponse élevée est nécessaire.

«Au président (Michael) Higgins, à tous nos dirigeants: fermez nos aéroports», a déclaré McGregor. «Utilisez nos forces de défense. Pour la nation, respectez ces mesures impeccablement. Et préparez-vous pour cinq semaines. Après cela, nous sommes libres. Cinq semaines pour la liberté. Nous pouvons le faire. Le compte à rebours commence maintenant. »

Vous pouvez regarder l’adresse de McGregor dans la vidéo ci-dessus.

