La réponse ratée des coronavirus de l’UFC prouve une fois de plus que les athlètes sont une préoccupation secondaire

Comme la chute des dominos, les événements sportifs et de divertissement ont été annulés hier alors que les organisations se rendaient compte que le spectacle ne devait pas continuer. Pas pour le moment, lorsqu’un virus qui, selon notre propre gouvernement, est 10 fois plus meurtrier que la grippe a été déclaré pandémie mondiale. Cela comprend la NBA, la LNH, la Ligue majeure de baseball, la NCAA, la Formule 1, la Ligue des champions, les parcs Disney et tout Broadway. Presque tous les grands producteurs de tels événements ont pesé sur leurs plans en annonçant des reports ou des annulations, faisant du souci des clients et des employés une priorité.

Il y avait une exception flagrante: l’UFC.

Avec un calendrier régulier de tournées, l’UFC touche plus de régions du monde que presque toutes les entités susmentionnées. La semaine dernière, ils étaient à Las Vegas. Samedi, ils ont un spectacle prévu à Brasilia, au Brésil. La semaine prochaine, ils sont censés être à Londres.

Mais comment l’organisation prévoit-elle de gérer cette épidémie de coronavirus? Il a fallu une éternité pour le découvrir. La plupart de jeudi est venu et est parti sans un mot.

Alors que plusieurs médias, dont MMA Fighting, ont indiqué qu’au moins l’événement au Brésil cette semaine se poursuivrait sans la présence de fans, l’UFC est restée silencieuse. Certains de ces éléments peuvent être excusés. Pour être juste, il s’agit d’une circonstance extraordinaire qui, au milieu d’un calendrier implacable, peut prendre un certain temps à analyser. Il est acceptable de prévoir du temps pour recueillir des informations avant de prendre une décision, mais il aurait été utile de dire qu’ils surveillaient la situation et envisageaient des options. Au lieu de cela, ils ont laissé les gens se poser des questions.

Enfin, nous avons obtenu un peu de clarté tard jeudi soir lorsque le président de l’UFC, Dana White, a parlé à ESPN, disant qu’ils continueraient les événements, certains avec des fans et d’autres sans. C’est une décision qui est erronée au mieux et dangereuse au pire, compte tenu de l’augmentation continue des cas, des taux de transmission, de la possibilité que le virus soit le plus infectieux lorsque les symptômes sont les plus bénins et de la découverte qu’il se propage par la respiration, même sans tousser. Avec des athlètes, des équipes et des membres de l’équipe de production convergeant vers Brasilia de pays tels que les États-Unis, le Danemark, l’Ukraine, la France, la Russie et le Canada, entre autres, il est possible d’entrer en contact avec une partie infectée, puis de ramener le virus dans leur pays d’origine. les familles et les communautés, infectant peut-être d’autres personnes avec des vulnérabilités sous-jacentes qui pourraient ne pas être en mesure de les combattre de la même manière qu’un athlète en santé peut

Certes, c’est plus sûr qu’un événement avec une arène pleine, mais étant donné les limites étroites de la cage et du vestiaire, c’est le mauvais appel. Il y a une raison pour laquelle les autres ligues ont annulé ou reporté des événements, et il y a une raison pour laquelle les experts ont encouragé la distanciation sociale comme moyen de contrôler la propagation du virus. La NCAA, pour sa part, a gagné environ 933 millions de dollars lors de ses tournois March Madness l’an dernier, de l’argent qu’elle perd avec sa décision d’annuler. Vous pensez qu’ils ont pris cette mesure à la légère?

Pire, l’organisation prévoit d’autoriser un public à son événement à Londres la semaine prochaine, malgré le nombre record de Britanniques au cours des dernières 24 heures, et le Premier ministre Boris Johnson a déclaré que jusqu’à 10000 personnes pourraient déjà avoir le virus, beaucoup sans le savoir.

Une telle décision de procéder à un événement emballé est irresponsable, à la limite des malfaisants. Malheureusement, il n’est pas surprenant que l’UFC ait choisi de bafouer les conseils d’experts en ce qui concerne le traitement de leurs entrepreneurs indépendants. Parce que les combattants ne sont pas syndiqués ou organisés de quelque façon que ce soit, ils n’ont pas voix au chapitre sur la façon dont les choses évolueront. Cela contraste avec le match de NBA de mercredi soir, où les Pélicans de la Nouvelle-Orléans ont décidé qu’ils ne prendraient pas la parole après avoir appris qu’un arbitre désigné avait officié un match avec un joueur, Rudy Gobert, qui avait été testé positif pour le coronavirus.

La plupart des combattants de l’UFC ne prendront pas la parole, et franchement, la plupart d’entre eux ne le peuvent pas parce qu’ils ont besoin d’argent. À ce stade, ils ont mis en place des semaines de camp, travaillant probablement à cause de blessures et souffrant de régimes alimentaires minimes et méticuleux pour atteindre leur poids contractuel. Leur argent n’est pas garanti, ils sont donc prêts à risquer des blessures – ou des maladies – pour le gagner.

L’UFC est tout à fait capable d’annuler cet événement, d’avaler son coût et de payer aux combattants ce qu’ils étaient censés gagner, mais ils répugnent à partager les richesses avec les plébéiens. Rappelez-vous, il y a quelques semaines à peine, le New York Post a rapporté que l’UFC avait plongé dans ses réserves de trésorerie pour approuver un dividende de 300 millions de dollars pour ses investisseurs – un chiffre qui serait deux fois plus élevé que celui payé à tous ses combattants combinés en 2019. Il y a toujours de l’argent quand il s’agit de quelque chose qui intéresse la propriété: elle-même.

Pendant ce temps, l’organisation a tenté de présenter sa décision comme un acte de bienveillance.

“Ils veulent se battre, ils veulent rivaliser, et nous allons faire tout notre possible pour les garder en sécurité”, a déclaré White lors de son interview à ESPN.

La meilleure façon de les protéger – tout le monde en sécurité – est de leur payer les sacs à main des combattants et de les éloigner des rassemblements. Si l’UFC ne le voit pas, ne le voit pas, ce serait bien si sa société mère le voyait. Endeavour est une entité puissante qui pourrait facilement intervenir et mettre un terme à la procédure. Il domine également l’Euroligue qui, jeudi matin — surprise, surprise — a suspendu le match de championnat. Mais la vérité est qu’Endeavour ne se soucie pas plus des athlètes que de l’UFC. Il est surtout intéressé à traire sa vache à lait.

Donc pour le moment, l’émission se poursuivra pour l’UFC. Bien sur. C’était il y a moins d’une semaine lorsque White nous a dit qu’il «ne se souciait pas du coronavirus». La réponse de jeudi l’a prouvé.