La restriction du coronavirus pourrait annuler la sous-carte de l’UFC Lincoln

Une semaine après UFC 249 est l’UFC Lincoln, qui aura Anthony Smith contre. Glover Teixeira de combat stellaire.

En soi, une restriction imposée dans la ville peut annuler la tenue de l’événement. La ville de Lincoln, Nebraska met son veto à des événements avec plus de 10 personnes pour le coronavirus.

Le veto de la ville «Réunions de n’importe quelle raison avec plus de 10 personnes en un seul endroit, y compris les écoles, un centre de fitness et des gymnases. Auditoriums, stades et arènes. Événements et réunions de conférence, théâtres et librairies ». Celles qui seront interdites jusqu’au 6 mai. “Sauf s’il est renouvelé, prolongé ou annulé par une commande ultérieure.”

Le veto est entré en vigueur aujourd’hui et le restera jusqu’à 6 mai, une semaine après la date prévue du panneau d’affichage.

Brian Dunn, qui est en charge de la commission athlétique dans l’état de NebraskaJ’envoie la déclaration suivante à Bloody Elbow:

“Nous travaillerons avec les services de santé locaux pour déterminer si les événements programmés peuvent se poursuivre et, dans l’affirmative, quelles procédures devraient être en place pour protéger les concurrents et les fans de COVID-19. Les 3 derniers événements ont dû être annulés sur recommandation des services de santé locaux, mais l’événement UFC est encore loin. Nous continuerons de surveiller la situation et de prendre des décisions dans l’intérêt de la santé et de la sécurité des combattants, des fans et du grand public..

À l’avenir, nous devrons au moins analyser la faisabilité des tests COVID-19. J’aime l’idée, mais actuellement les kits de test COVID-19 doivent être priorisés pour les patients à haut risque et prendre le temps d’obtenir des résultats. À mesure qu’ils deviennent plus disponibles, le test de COVID-19 pour les événements MMA peut devenir une meilleure pratique. Nous continuerons de compter sur les services de santé locaux et les experts en médecine médicale partagés pour nous fournir des informations dans ce domaine. »

Pour le moment UFC n’a pas statué sur la possibilité d’annulation de UFC Lincoln après le veto d’activités massives dans la ville.