La Ringside Physicians Association demande le report de tous les sports de combat, même si les spectacles n’ont pas de public, selon les nouvelles de l’UFC 249

Le conseil d’administration de l’Association of Ringside Physicians a publié lundi une déclaration appelant au report de tous les sports de combat jusqu’à ce que le coronavirus soit contenu. Ils ont précisé qu’ils voulaient même que les événements en l’absence de personne soient arrêtés.

La déclaration fait suite à la décision de l’UFC d’aller de l’avant avec l’UFC 249 depuis un lieu américain non divulgué. Pendant ce temps, la WWE et AEW ont organisé des spectacles sans public.

Le communiqué indique que leur recommandation n’est pas seulement d’empêcher la propagation du virus, mais aussi de ne pas mettre de pression supplémentaire sur le système médical, car les combattants ont souvent besoin de soins médicaux après les combats.

Leur déclaration complète est ci-dessous.

Déclaration de l’ARP sur COVID-19

UNE LETTRE DU CONSEIL

L’ARP recommande la suspension indéfinie de tous les événements de sports de combat.

L’Association of Ringside Physicians suit activement les recommandations du CDC ainsi que d’autres sociétés médicales professionnelles concernées par la propagation du COVID-19, ou nouveau coronavirus.

Les événements sportifs à travers le monde ont été annulés en raison du risque accru d’infection et de transmission par les participants, les fans, les officiels et le personnel de soutien.

Nous recommandons que tous les événements sportifs de combat soient reportés jusqu’à nouvel ordre. Cela inclut tous les événements, quel que soit le nombre de personnes impliquées. Tout sport de combat ayant lieu pendant cette pandémie mondiale place les athlètes, les officiels et toute autre personne impliquée dans l’événement sous un risque inutile d’infection et de transmission de Covid-19. De plus, les athlètes de sports de combat nécessitent souvent des soins médicaux après un combat, et nous ne souhaitons pas voir de pression supplémentaire sur un système médical déjà débordé.

Nous continuons de surveiller cette situation en constante évolution et nous pensons toujours à ceux qui ont été et seront touchés par cette maladie.

Notre organisation reste fidèle à notre mission: servir, protéger et éduquer toutes les personnes impliquées dans les sports de combat.