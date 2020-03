La Russie va suspendre les vols internationaux en raison d’un coronavirus, mettant un autre obstacle à l’UFC 249

Il semble que le président de l’Ultimate Fighting Championship (UFC), Dana White, vient de rencontrer un autre obstacle dans ses efforts pour organiser l’UFC 249 le 18 avril.

Alors, comment cela affecte-t-il l’UFC 249?

Khabib Nurmagomedov a récemment fait ses bagages et a emmené son camp d’entraînement de San Jose, en Californie, en Russie en raison des blocages en cours dans tout le pays. Et cela se révèle être un mauvais timing, car maintenant Vladimir Poutine est prêt à faire de même.

“Le président Vladimir Poutine a déclaré jeudi qu’il espérait que la Russie vaincrait le coronavirus dans 2-3 mois si elle imposait des mesures sévères, les autorités ayant suspendu les vols internationaux, ordonné à la plupart des magasins de la capitale de fermer et de suspendre certains services religieux”, a indiqué le rapport.

«Les autorités de la capitale et de la région qui l’entoure ont annoncé la fermeture de tous les cafés, restaurants et magasins, à l’exception de ceux qui vendent de la nourriture et des médicaments, à partir de samedi et pendant au moins jusqu’au 5 avril.»

Cela dit, les vols seront autorisés sur une base approuvée par le gouvernement.

“En vertu des restrictions imposées aux compagnies aériennes, les vols russes seront toujours autorisés à voler vers d’autres pays pour ramener des citoyens russes ou s’ils sont autorisés par des décisions spéciales du gouvernement”, a déclaré le gouvernement sur son site Internet.

Bien sûr, si l’interdiction devait être levée avant le 5 avril, cela donnerait à Khabib and Co. un peu moins de deux semaines pour s’envoler pour faire le combat contre Tony Ferguson, si elle venait à tomber. À l’heure actuelle, White a été très discret sur le lieu du combat pour le titre léger, bien qu’il semble que la Floride soit le premier candidat.

Néanmoins, White est déterminé à mener ce combat même face à une pandémie mondiale. Mais au fil des jours, les chances ne cessent de s’accumuler contre lui.