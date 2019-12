La série «Decade in Review» de l'UFC revient sur les meilleurs moments de 2011 dans l'Octogone (vidéo)

Avec la fin de 2019, Ultimate Fighting Championship (UFC) revient sur certains des meilleurs moments et faits saillants de la promotion au cours des 10 dernières années avec sa série «Decade in Review».

Découvrez les meilleurs moments de 2010 ici.

Dans le dernier épisode, la série met en évidence certains des moments les plus électrisants qui ont eu lieu à l'intérieur de l'Octogone en 2011. Et il y avait beaucoup de choix.

À l'UFC 126, l'ancien champion des poids moyens de l'UFC, Anderson Silva, a délivré le coup de grâce entendu dans le monde entier, aplatissant Vitor Belfort avec un coup de pied au visage qui est sorti de nulle part. Le mois suivant, Jon Jones est entré dans l'histoire en devenant le plus jeune champion de l'UFC de tous les temps, battant Mauricio Rua à l'UFC 128 qui a marqué le début de l'une des courses au titre les plus dominantes de l'histoire.

De plus, Tony Ferguson a fait ses débuts officiels à l'UFC cette année-là, tandis que Georges St-Pierre a dominé Jake Shields à l'UFC 129 devant 55000 fans dans ce qui était l'un des plus grands événements de l'UFC à cette époque.

De plus, Alistair Overeem a fait ses débuts tant attendus à l'UFC en éliminant Brock Lesnar à l'UFC 141. Et bien sûr, le plus grand moment de 2011 a peut-être été le combat des poids lourds entre l'ancien champion, Mauricio Rua, et l'ancien champion PRIDE, Dan Henderson à l'UFC 139.

Les deux hommes se sont battus pour les âges, faisant des va-et-vient pendant 25 minutes, brutales et longues, les deux hommes ayant tiré un coup lourd après l'autre. À la fin du bain de sang, «Hendo» est sorti vainqueur par décision, bien que les deux hommes aient laissé leur marque dans les livres d'histoire dans ce qui était peut-être le plus grand combat de tous les temps. En fait, leur bataille classique a été intronisée au Temple de la renommée de l'UFC.

Pouvez-vous penser à des moments en 2011 qui auraient dû faire la coupe?