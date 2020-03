La star de la WWE et le meurtrier de Bellator, Bobby Lashley, envisagent un combat de boxe à mains nues

Bobby Lashley n’a pas concouru en arts martiaux mixtes (MMA) depuis qu’il a remporté une victoire sur Josh Appelt lors de l’événement Bellator 162 fin 2016. Probablement parce que le Dominator 15-2 a été trop occupé avec sa carrière de catcheur professionnel.

Mais il n’est pas encore prêt à dire au revoir aux sports de combat.

“Mec, je suis très basique. Je suis un combattant, j’aime me battre, j’adore la compétition “, a déclaré Lashley à la WWE” The Bump “(via Fightful). «J’ai lutté toute ma vie, amateur a lutté toute ma vie. Je me bats, je veux dire, je viens de rencontrer les gars à poings nus et je leur ai parlé de l’éventualité d’un combat à poings nus, peut-être l’année prochaine si Vince (McMahon) me le permet. J’aime me battre, j’aime m’entraîner, j’aime me battre et j’aime lutter. »

Le poids lourd Lashley aura 44 ans en juillet.

Bare Knuckle Fighting Championship (BKFC) a été assez cohérent avec ses cartes de combat et à en juger par certains des noms que nous avons vus d’eux au cours de la dernière année, je ne peux pas imaginer que Lashley aurait beaucoup de mal à décrocher une place à l’intérieur du anneau à poing américain.