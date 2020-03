La star de l’UFC, Darren Till, dénonce les «b ****** t» influenceurs des médias sociaux

L’interaction sociale n’est pas la plus facile lorsque de nombreuses personnes sont en grande partie coincées à l’intérieur, de sorte que les médias sociaux peuvent être très utiles car les gens cherchent à rester en contact avec les autres et à se tenir au courant de la vie de leurs combattants préférés.

Mais en plus des avantages évidents, il y a aussi des inconvénients à passer autant de temps sur les médias sociaux. Heureusement, le candidat britannique aux poids moyens de l’UFC, Darren Till, est sur place pour servir une bonne dose de bon sens, livré à sa manière unique et franche.

S’adressant à Ariel Helwani d’ESPN, Till a lancé une mini-diatribe sur les influenceurs sociaux, les blogueurs et les célébrités qui se présentent comme ayant une vie apparemment parfaite alors que la réalité n’est pas aussi rose que cela. Après tout, la vie de personne n’est pas.

«Les gens veulent seulement diffuser la positivité sur les réseaux sociaux, ce qui me convient. Je pense qu’il devrait y avoir plus de positif que de négatif, et j’obtiens beaucoup de négatifs », a expliqué Till. «Mais dans votre vie, ne faites pas que votre vie soit parfaite. Ne faites pas semblant d’avoir ceci et cela et faites ceci et tout cela comme si votre vie était la meilleure. »

Till a déclaré que les gens doivent être conscients que l’image d’une vie apparemment parfaite peut conduire à des sentiments négatifs pour les personnes moins fortunées qui consultent ces messages quotidiennement.

“Je vois des gens, des filles et des garçons, devenir déprimés parce qu’ils comparent leur propre vie à la vie de ces personnes”, a déclaré Till. “Je ne veux pas attaquer directement qui que ce soit, mais les blogueurs et les influenceurs et les célébrités célèbres, ils rencontrent cette belle vie. Ils ont beaucoup d’argent, les meilleures montres, ils sont toujours loin, ils mangent la meilleure nourriture et tout ça. Mais, en fin de compte, tout est (explétif).

«J’ai été un pauvre homme et j’ai été un gars qui va bien financièrement. Il n’y a pas vraiment de différence, seulement que vous pouvez profiter des plaisirs que vous pouvez vous acheter un buggy, acheter une belle montre, mais ce n’est pas ce que l’on prétend être. “

Le flux Instagram de Till ne rentre certainement pas dans ce moule. Bien qu’il ait admis qu’il montrait occasionnellement les fruits de son travail – comme son nouveau buggy tout-terrain – son alimentation est tout aussi susceptible de lui jeter une photo de faire quelque chose de banal, comme montrer son ventre, ou quelque chose de bizarre. En effet, sa vidéo Instagram d’un bébé gelée Adele chantant devant une foule immense de fans adorables de bébé gelée a attiré plus de 300 000 pièces. (Et pour une bonne raison. C’est incroyable!)

Cela montre que l’approche de Till à «The‘ Gram »est moins une question d’image que de montrer le vrai lui. Il souhaite simplement que d’autres célébrités sur la plate-forme fassent de même.

«Les gens pouvaient me voir sur Instagram sur le buggy, tous les frissons, passer un bon moment. Mais j’ai toujours mes propres problèmes à la maison, des problèmes de vie, comme nous tous. Des messages comme pousser mon gros ventre, c’est la vraie vie. C’est ce que fait chaque combattant. Ils sont assis là, ils s’ennuient, ils mangent (explétifs). Ils s’entraînent toujours, mais tout le monde me voit m’entraîner tout le temps quand même. … Je vais donc poster ce que je fais d’autre. Je suis sur le buggy, mourant presque, je mange tellement (explétif), je regarde (explétif) Netflix pendant que mon slip est tout mouillé – nous savons tous de quoi. C’est ce qui se passe. C’est la vraie vie. “

Il est vrai que Till n’a pas changé grand-chose par rapport à l’avancé inconnu que cet écrivain a rencontré pour la première fois à Dublin en octobre 2015. Il était à l’époque un personnage engageant et franc. Maintenant, près de cinq ans plus tard, le solde bancaire affable du Scouser est peut-être plus sain, mais son caractère reste exactement le même.

Till dit que la détermination à être lui-même sur les réseaux sociaux peut décourager certaines personnes, mais il est catégorique: son voyage se fera selon ses conditions. Et si vous êtes à bord, tant mieux.

“J’ai perdu des sponsors grâce à cela et j’ai gagné des sponsors et ce n’est que moi – je ne change pas”, a-t-il déclaré. «Je m’énerve, parce que c’est moi. J’ai toujours dit depuis le début que je resterais le même, je serais le même. Donc, que je publie positif ou négatif ou que cela vous plaise ou non, c’est moi. Vous venez pour la balade quand je suis champion, quand je suis une légende, et toutes ces autres choses. Les médias sociaux sont une bonne plate-forme maintenant pour le montrer, mais ne vous y trompez pas, ne postez pas tous vos points positifs. Postez vos échecs! “

