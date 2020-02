La star sénégalaise Reug Reug revient à l’action à ARES 2

Image via Facebook d’ARES Fighting Championship

ARES Fighting Championship revient le 3 avril, tout comme leur combattant en petits groupes Oumar Kane (1-0 MMA, 1-0 ARES), également connu sous le nom de Reug Reug.

Oumar Kane, un lutteur sénégalais, a fait ses débuts en arts martiaux mixtes en décembre dernier à ARES 1 contre le combattant franco-marocain Sofiane Boukichou, connu pour son passé dans la promotion britannique Cage Warriors. Au cours de ce combat, Reug Reug a diverti la foule locale en montrant sa puissance brute, en claquant son adversaire avec style dans la cage. La star africaine a finalement terminé Boukichou avec des tirs lourds de la première position, ramenant à la maison sa première victoire en carrière dans le sport des arts martiaux mixtes.

La promotion basée en France vient d’annoncer le retour de Kane pour leur deuxième événement.

Retour à la demande !

La superstar sénégalaise @MReugreug 🇸🇳, qui a fait ses débuts remarquables en MMA au # ARES1 à Dakar, affrontera Ivan Romanov 🇷🇺 à Bruxelles le 3 avril.

Les billets seront en vente demain, regardez cet espace! 🥊 pic.twitter.com/L38xU62fVq

– ARES Fighting Championship (@ares_fighting) 11 février 2020

Reug Reug fermera les cornes avec le vétéran russe invaincu Ivan Romanov (5-0 MMA, 0-0 ARES) à Bruxelles, en Belgique, le 3 avril.

Le plan initial du deuxième spectacle d’ARES était d’atterrir dans la capitale française, mais la légalisation du MMA sur le sol français a pris un coup et a été reportée pour plus tard cette année. Le président de la promotion, Fernand Lopez, a alors décidé de suivre son plan B et est passé en Belgique afin de réaliser son premier événement européen.

Oumar Kane cherchera maintenant à mettre en valeur ses talents de frappeur, alors qu’il est sur le point de devenir un artiste martial mixte complet.

ARES 2 mettra également en vedette certains noms bien connus dans le créneau MMA. L’événement sera mis en vedette par l’ancien combattant de l’UFC Nordine Taleb (15-7 MMA) qui décide de signer avec la promotion euro-africaine après être devenu un agent libre. Il affronte le Belge Maarten Wouters dans son jardin, marquant son retour sous les 185 livres.

L’événement co-principal met en vedette deux autres anciens combattants de l’UFC alors que les poids volants John Moraga (19-7 MMA) et Hector Sandoval (15-4 MMA) s’affrontent.

ARES 2 aura lieu à Bruxelles, en Belgique, le 3 avril et sera diffusé sur UFC Fight Pass.

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 2/12/2020.