La suspension USADA de Fabricio Werdum réduite de 10 mois

L’ancien champion des poids lourds de l’UFC, Fabricio Werdum, a obtenu une réduction de suspension de la part de l’Agence américaine antidopage. L’USADA a annoncé la nouvelle dans un communiqué de presse jeudi.

Selon le communiqué, la période d’inéligibilité de deux ans de Werdum a débuté le 22 mai 2018. Cependant, l’inéligibilité a été «payée» en raison de la retraite ultérieure de Werdum. La suspension réduite de Werdum lui permettra de reprendre la compétition le 1er avril 2020 grâce à une «aide substantielle».

Le communiqué officiel a déclaré:

«Werdum, 42 ans, a reçu une réduction par rapport à la période de suspension autrement applicable en raison d’une aide substantielle. En vertu des règles applicables, un athlète confronté à une période d’inéligibilité qui fournit des informations qui conduisent à la découverte d’une autre infraction ou qui conduit un organisme criminel ou disciplinaire à découvrir une infraction, est éligible à une réduction de sanction. “

En avril 2018, Werdum (23-8-1 MMA, 11-5 UFC) a été signalé pour le métabolite de la trenbolone et de l’épitrenbolone provenant d’un test d’urine hors compétition. “Le trenbolone est une substance non spécifiée dans la classe des agents anabolisants et interdite en tout temps en vertu de la politique antidopage de l’UFC et de la liste des interdictions de l’UFC”, indique le communiqué de l’USADA.

Au moment de son test d’urine positif, Werdum, un ancien champion des poids lourds de l’UFC, se préparait à faire la une de l’UFC Fight Night 136 contre Aleksei Oleinik. Le poids lourd brésilien a remporté deux de ses trois derniers combats, bien que son combat le plus récent ait été une défaite par élimination directe contre Alexander Volkov en mars 2018 à l’UFC Fight Night 127.

.