La tante de Conor McGregor est décédée du coronavirus

Conor McGregor a utilisé son compte instagram pour montrer sa solidarité avec les personnes infectées par le coronavirus et a révélé que sa tante était morte du covid-19.

«J’ai reçu un appel téléphonique me disant que ma charmante petite tante Anne était décédée. Je ne pouvais plus continuer à vivre. Ma pauvre tante aimante et amicale. La soeur de ma mère”dit le combattant de l’UFC.

Le combattant a demandé à ses fans de suivre à la lettre les recommandations des autorités pour lutter contre la coronavirus et a souligné qu’il continue de s’entraîner, concentré sur son futur défi sportif.

«Les bonnes habitudes que nous aurons maintenant acquises de cette attaque sauvage de Covid-19 nous verront trop forts à l’avenir. Hygiène des mains. Toucher sa propre hygiène faciale. Nettoyage en profondeur constant des zones d’hygiène manipulées. Ce que nous devrions vraiment faire de toute façon “, a-t-il déclaré. Conor McGregor.