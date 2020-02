La technique, clé de la victoire pour Yoshihiro Akiyama

L’icône asiatique du MMA, Yoshihiro Akiyama, revient à Singapour lors du «ONE Championship 109: King of the Jungle» alors qu’il cherche à remporter sa première victoire en cinq ans et demi.

Akiyama (14-7 MMA) est sorti de sa retraite et a signé avec ONE Championship l’année dernière, et maintenant, à 44 ans, “Sexyama” espère revenir dans la colonne des victoires avec une victoire sur l’Egyptien Sherif Mohamed au Singapore Indoor Stadium le 28 février.

Bien qu’il soit fermement au stade de vétéran de sa carrière, Akiyama ne se soucie pas de son âge et dit qu’il affrontera toujours des combattants beaucoup plus jeunes que lui à ce stade de sa carrière.

“J’ai 44 ans, mais cela ne m’affectera pas”, a-t-il déclaré. «Tous mes adversaires sont plus jeunes que moi. Ce sera comme se battre avec mon fils. Je me sens mieux que mon premier combat. Mon état est très bon. »

Akiyama a déclaré qu’il avait changé les choses pour son dernier camp d’entraînement alors qu’il se rendait en Corée du Sud pour s’entraîner, au lieu de sa base d’entraînement habituelle au Japon. Pour l’ancien favori des fans de l’UFC, l’adage «un changement est aussi bon qu’un repos» s’applique.

«Mes partenaires d’entraînement sont différents, je m’entraîne à des moments différents et le kimchi est délicieux», sourit-il.

Akiyama affrontera Mohamed (9-5), qui a terminé toutes ses victoires à distance. Le pouvoir égyptien est quelque chose dont l’ancien judoka a dit qu’il était tout à fait conscient, car il a expliqué à quel point ses compétences seront plus importantes que son pouvoir le soir du combat.

“La force de mon adversaire est sa puissance”, a-t-il expliqué. Même en position de montage, je ne pourrai pas frapper, car Sherif est fort. Je ne vais donc pas gagner ce combat avec puissance, mais je vais essayer de gagner avec technique. »

Alors qu’Akiyama est ravi de revenir à l’action, il a admis que l’enthousiasme était teinté d’un peu de tristesse que sa famille ne serait pas là pour le regarder vivre. Le coronavirus a signifié que l’événement se tiendra à huis clos à Singapour, sans aucun ventilateur autorisé dans le bâtiment.

Cela signifie que les plus proches et les plus chers d’Akiyama devront regarder à la télévision ou en ligne pendant qu’il affronte “The Shark”, et Akiyama dit qu’il utilisera l’émotion de la disparition de sa famille pour l’inspirer pour assurer la victoire.

«Chaque fois que je me bats, ma famille est avec moi, en particulier ma mère», a-t-il déclaré. «Je suis donc un peu nerveux parce que je le ressens toujours. Ma famille est ma protection, mais cette fois, je gagnerai pour eux. »

