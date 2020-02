“La tomenta est derrière moi”

Dans un récent post sur Twitter, le manager de l’UFC Jeff Novitzky Il a dit qu’il n’avait “jamais vu” qu’un athlète, de quelque sport que ce soit, soit testé autant de fois qu’il l’était. Jon Jones en 2019. L’actuel champion du monde semi-complet de poids a effectué 42 contrôles antidopage sans préavis avec trois entités différentes.

En 2019, @JonnyBones a fait l’objet de 42 tests de dépistage sans préavis par 3 entités distinctes (USADA, CSAC et NSAC). Au cours de mes 20 années d’expérience dans le monde antidopage, il s’agit du plus grand volume de tests annuels que j’ai jamais vu sur un athlète, dans n’importe quel sport.

– Jeff Novitzky (@JeffNovitzkyUFC) 3 février 2020

Le passé de Jon Jones est derrière

Récemment, en discutant avec ESPN, “Bones” voulait faire comprendre que cette vie problématique a été dans le passé.

“Je sens que la tempête est derrière moi. Ce fut un voyage intéressant et je suis reconnaissant. J’ai beaucoup appris et je suis reconnaissant pour toutes les leçons reçues. Je suis reconnaissant parce que Dieu m’a donné cette opportunité.

“Je pense que mes meilleurs jours arrivent. Je commence à comprendre ce que signifie être père, être un athlète professionnel, être une personne responsable. Je suis excité

«Je pense que j’étais à un moment où Je gaspillais mon talent et c’est terrible. Maintenant, je pense que l’essentiel est que j’ai commencé à assumer la responsabilité de mes actions. »

Nous connaissons tous le passé de Jon Jones et nous espérons tous que vraiment tous ces problèmes sont laissés pour compte et qu’il pourra profiter du reste de sa carrière, et nous faire apprécier, en montrant tout le talent qu’il a.