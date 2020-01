La vengeance entre Corey Anderson et Jan Blachowicz couvre l’affiche de l’UFC Rio Rancho

Il est presque certain que dès la première visite de l’octogone dans la ville de Rio Rancho, le prochain challenger quittera la ceinture de la division Semi-Complete, et c’est pourquoi, un peu plus d’un mois après l’événement, UFC Il a dévoilé sa première affiche officielle.

La star sera en charge d’un rematch entre le classement numéro 5, Corey Andersonet le chiffre 6, Jan Blachowicz.

Le premier combat entre les deux remonte à UFC 191 le 5 septembre 2015. Cette fois, Anderson a battu les Polonais par décision unanime.

Anderson est sur une série de quatre victoires consécutives, tandis que Blachowicz a triomphé dans six de ses sept dernières présentations dans l’octogone.

Dans la co-star, le vainqueur de la première saison de The Ultimage Fighter, Diego Sánchez, le Brésilien est mesuré Michel Pereira.

Il UFC Fight Night Rio Rancho Il se tiendra le 15 février au Santa Ana Star Center de Rio Rancho, au Nouveau-Mexique.