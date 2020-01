La version combative de Conor McGregor est de retour, et l’UFC est mieux pour elle

Image: Conor McGregor sur Instagram

Il y a plus de six ans, la feuille de route de Conor McGregor, âgée de 24 ans, pour une prise de contrôle de MMA était intrinsèque. La poursuite acharnée pour être le meilleur combattant du monde concernait vraiment le voyage de la réalisation de soi.

«Même pas les arts martiaux. La vie, c’est toujours vous contre vous “, a déclaré McGregor à Fighters Only en avril 2013.” Si vous êtes en compétition contre d’autres personnes, vous allez devenir amer. Finalement, vous deviendrez amer. Mais si vous êtes en compétition contre vous-même, vous deviendrez meilleur. “

Si seulement McGregor pouvait remonter le temps et dire à son jeune cadet que le voyage ne s’arrête pas au sommet.

Qu’est-ce qui peut préparer un homme sans rien à acquérir le monde? Alors que McGregor gravissait les sommets enneigés de l’échelle de l’UFC, il scruta les vallées ci-dessous pour voir son ancien lieu de travail comme apprenti plombier, où il travaillait de longues heures et faisait des courses pour ses supérieurs. C’est cette vision qui l’a maintenu ancré dans la réalité quand il a commencé à se faire tirer dans un million de directions différentes.

Mais plus il gravissait la montagne, plus elle commençait à se rétracter. Au moment où il atteignit le point culminant de son voyage, cette vue déclinante avait complètement disparu. Une existence solitaire et froide qui attendait au sommet de la montagne était la seule chose que Mystic Mac ne pouvait pas voir venir. Son ascension fulgurante en tant que champion de deux divisions vendant des arènes et battant des records de télévision à la carte à l’UFC a fait boule de neige dans une émission de téléréalité avec des vies réelles et des conséquences réelles.

En avril 2018, un mandat d’arrêt a été envoyé à son encontre après avoir été filmé en train de lancer un chariot en métal à travers la fenêtre d’un bus de l’UFC pour tenter de confronter la star légère Khabib Nurmagomedov. L’incident a envoyé deux combattants à l’hôpital blessés par le verre brisé. Près d’un an plus tard, il a été arrêté pour vol à main armée après avoir volé et brisé le téléphone d’un homme en Floride. Ensuite, il a été accusé de voies de fait à Dublin après avoir donné des coups de poing dans un pub à un homme d’âge moyen.

McGregor a été pris dans un tourbillon de comportements autodestructeurs qui a profané la feuille de route originale. Peu importe “qui est le connard” était Jeremy Stephens.

Qui était Conor McGregor?

Jeudi, lors d’une conférence de presse de l’UFC 229, Conor McGregor a déclaré qu’il piétinerait la tête de l’adversaire Khabib Nurmagomedov “ car il n’est pas conscient ” lorsqu’on lui a demandé ce qu’il ferait lors de leur combat du 6 octobre.

Avertissement: la vidéo contient un langage offensant.

En savoir plus: https://t.co/La7JBzU6Iu pic.twitter.com/30kpibmMHD

– Globalnews.ca (@globalnews) 21 septembre 2018

Il faudrait une perte de soumission dévastatrice à Nurmagomedov pour enfin remettre les choses en perspective.

McGregor a passé plus d’un an en marge de ses combats devant les tribunaux, tout en regardant l’UFC avancer sans lui. Même le plus grand nom du sport ne pouvait pas ralentir la machine UFC. C’était un rappel sévère que The McGregor Show était un luxe, pas une nécessité.

Une comparaison étroite d’une autre carrière de combat qui s’est finalement déchaînée était celle du légendaire boxeur Mike Tyson. Sa capacité unique à envoyer des âmes en orbite avec son pouvoir de frappe féroce l’a aidé à atteindre des sommets que son personnage ne pouvait pas le garder. Lorsqu’il prit le temps de réfléchir à lui-même, McGregor reconnut que son tournant était la prise de conscience qu’il suivait le même chemin.

“Maintenant, voici la chose: oui, certainement Mike Tyson a eu ses hauts et ses bas, et sa gestion de l’argent l’a en quelque sorte amené à être dans une position dans laquelle il n’aurait pas dû être vraiment. Mais si vous regardez Mike maintenant, il a son argent, il a son truc sur les mauvaises herbes, il est bien pour lui-même. Mais, oui, je ne veux pas emprunter cette voie », a déclaré McGregor dans une interview avec Severe MMA, via MMAjunkie.com. «Je ne voulais pas emprunter cette voie, et peut-être que je me dirigeais un peu sur cette voie, alors je m’écoutais simplement, j’écoutais les gens proches que je respectais et je me contentais de faire amende honorable.

«Je sais ce que je dois faire. Je savais ce que je devais faire et ce que je n’aurais pas dû faire. Je viens de m’écouter et de suivre mes ordres, et cela fait de moi un meilleur individu, juste un meilleur homme. Je suis juste dans un bien meilleur endroit. “

Même les plus grands critiques de McGregor peuvent reconnaître son ton complètement différent, mais familier, avant son combat contre l’UFC 246 avec Donald Cerrone. Il semble plus centré et concentré qu’il ne l’a été depuis des années. Le don de gab n’a clairement pas abandonné la mégastar de 31 ans, et il a toujours la même lueur dans les yeux lorsqu’il laisse tomber des wisecracks ludiques pour servir de jabs subtils aux adversaires actuels et futurs.

Mais le personnage sauvage et extravagant qui avait émergé lors des combats contre Jose Aldo, Floyd Mayweather Jr. et Nurmagomedov n’a pas encore fait surface.

Et c’est le meilleur des cas pour l’UFC.

Les affaires de combat sont meilleures lorsque McGregor est en compétition à l’intérieur de la cage au lieu de la salle d’audience. Un coup d’œil à l’aura grandiose qui entoure l’UFC 246 met tout en perspective. Il y a eu de meilleures cartes de combat tout autour sur papier, mais elles sont toutes pâles par rapport à une tête d’affiche McGregor.

Sa confiance inébranlable, son style de combat agréable sur le plan esthétique et ses nombreuses charismes dominent les projecteurs d’une manière qui n’a jamais été vue dans le MMA. Sinon, comment un combattant aussi polarisant qui n’a pas gagné un combat depuis plus de trois ans pourrait-il générer ce genre de buzz?

Salutations très cordiales entre McGregor et Cerrone. pic.twitter.com/2KmhKFkz1w

– Ariel Helwani (@arielhelwani) 16 janvier 2020

La montée recommence pour McGregor samedi soir. Une légère dégringolade du haut de la montagne a remis le passé au point.

Un coup d’œil dans l’abîme rempli de givre révèle un jeune apprenti plombier qui voulait désespérément plus de sa vie. Un millionnaire autodidacte qui n’était pas préparé aux pièges d’être un champion UFC à deux divisions est sorti de cette situation. Le vent pique toujours avec regret, au milieu des opinions froides des sceptiques, attendant de voir si l’expérience a enseigné quelque chose de différent à McGregor.

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 17/01/2020.