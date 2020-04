La victoire confiante de Peter Queally sur Patricky Freire lui permet de remporter le titre

Peter Queally pense que la rivalité entre SBG Ireland et les Pitbull Brothers fait de sa prochaine sortie un véritable combat pour le prétendant n ° 1.

Queally (12-5-1 MMA, 1-1 BMMA) affronte Patricky Freire (23-9 MMA, 14-7 BMMA) dans la tête d’affiche du Bellator Dublin le 3 octobre à 3Arena, avec l’idée qu’une victoire sur un frère le mettre sur une trajectoire de collision avec l’autre – poids plume et léger champion Bellator Patricio Freire.

Bien qu’il comprenne qu’il y ait un autre affrontement pivot crucial entre Benson Henderson et Michael Chandler, Queally est confiant que s’il bat Freire, il sera en position de choix pour un titre.

“C’est le combat n ° 1”, a déclaré Queally au MMA Junkie. “Il est. Pour être honnête, Benson et Michael Chandler sont vraiment le combat n ° 1 pour les prétendants, s’ils sont honnêtes sur les choses, et je comprends cela. Mais parce que c’est son frère, et à cause du va-et-vient que ce combat va avoir et tout ce qui va être en jeu, quand je le battrai – je devrai le battre de manière convaincante et dans une affaire excitante – cela n’a aucun sens pour (Patricio) de ne pas me battre après ça.

“Je suis donc pleinement confiant, à 100% sûr que si je peux dépasser Patricky, je saute la file d’attente – soyons honnêtes. Ce devrait être l’un des deux gars, (Henderson ou Chandler), mais ce n’est pas grave. Ce n’est pas de cela qu’il s’agit, comme nous le savons tous. »

La rivalité entre les deux gymnases se prépare toujours, les membres des deux gymnases continuant d’échanger des barbes. Tout cela découle de la légende de Leandro Higo de James Gallagher qui a abouti à un crachat sur Twitter impliquant de nombreux combattants.

Avec Patricio prêt à défendre son titre contre son coéquipier de Queally, Pedro Carvalho, et avec Patricky face à Queally, SBG et les Pitbull Brothers auront l’occasion de mettre leur bœuf dans la cage, et Queally est là pour prouver que SBG est la meilleure équipe.

“Je ne perds pas de sommeil sur lui, pour le dire ainsi. Je ne sais pas ce qu’il en pense, mais je veux le battre et prouver que nous sommes meilleurs », a-t-il déclaré. “Il a beaucoup parlé, en fait – en quelque sorte de se moquer de mon équipe, en gros, autant que moi ou autre, en disant SBG ceci, SBG cela. Ce sont eux qui ont commencé ça, donc ça va être sympa de mettre le point d’exclamation sur la meilleure équipe, et Pedro et moi allons le faire. “

