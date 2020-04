La victoire de Brock Lesnar à l’UFC contre Mir était-elle la plus importante de sa carrière?

À toutes fins utiles, la vie de Brock Lesnar à l’UFC a été de courte durée. Mais son impact sur la division des poids lourds a été assez important.

Lesnar a remporté le titre des poids lourds en seulement son quatrième combat professionnel lorsqu’il a sorti Randy Couture avec un TKO de deuxième tour à l’UFC 91 en novembre 2008. Cette victoire est survenue seulement neuf mois après avoir été soumis par Frank Mir lors de son deuxième combat professionnel.

Mais à l’UFC 100 en juillet 2009, Lesnar a eu une chance de se venger contre Mir dans un combat d’unification du titre. Il n’a pas déçu.

L’ancienne star de la WWE a dévasté Mir avec un TKO de second tour. Un an plus tard, il a de nouveau défendu son titre avec une soumission de Shane Carwin.

La carrière de Lesnar à l’UFC s’est principalement effondrée après cela avec une paire de défaites de TKO contre Cain Velasquez et Alistair Overeem. À son retour en 2016, c’était avec une victoire sur Mark Hunt, mais qui a été annulée lorsqu’il a été testé positif aux stéroïdes.

Aujourd’hui, Lesnar est à nouveau l’une des plus grandes stars de la WWE. Il est presque difficile de croire que sa victoire sur Mir est survenue il y a près de 11 ans. Mais vous pouvez revivre cette victoire – sans doute la plus grande de sa carrière MMA – dans la vidéo ci-dessus.

Que pensez-vous de cette victoire sur Mir? Était-ce le plus important de sa carrière? Votez dans notre sondage ci-dessous.

