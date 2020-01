La victoire de Conor McGregor sur l’UFC 246 crée le chaos

Bienvenue dans «Spinning Back Clique», l’émission hebdomadaire de MMA Junkie qui présente les plus grands sujets des arts martiaux mixtes. Dans l’épisode de cette semaine, “Gorgeous” George, “Goze” et John Morgan décortiquent les ramifications de la victoire rapide de Conor McGregor sur Donald Cerrone dans son combat de retour à l’UFC 246, ainsi qu’une étrange situation d’après-combat qui s’est déroulée.

Nous avons traversé une semaine entière de combat McGregor avec zéro pitreries, zéro drame, rien de fou de “The Notorious”. Est-ce un nouveau McGregor réinventé qui va de l’avant? Et si oui, qu’en pensons-nous?

Très bien, maintenant que McGregor a remporté la victoire – et de manière dominante, rien de moins – il a une pléthore d’options devant lui: le match revanche de Khabib Nurmagomedov? Tony Ferguson? Jorge Masvidal? Trilogie Nate Diaz? Un match de boxe? C’est clair ce que veut la présidente de l’UFC, Dana White. Mais que se passera-t-il réellement?

En parlant de cela, Floyd Mayweather est dans les plans de l’UFC pour 2020 et vice versa, selon White. Qu’est-ce que cela pourrait signifier pour McGregor et d’autres, et est-ce quelque chose que nous voulons?

L’homme étrange dans toutes les discussions sur McGregor et la photo du titre léger de l’UFC est Justin Gaethje, qui est probablement le concurrent n ° 1 légitime après le combat des champions Nurmagomedov et Ferguson en avril. White a admis que lui et Gaethje ne sont pas sur la même page. Quelle est la bonne décision ici avec Gaethje?

En dehors de McGregor-Cerrone, la plus grande histoire de l’UFC 246 a peut-être été l’énorme bouleversement de la star star Maycee Barber de Roxanne Modafferi, qui a été dominée lors de sa première défaite. Pour commencer, le barbier de 21 ans a subi un ACL déchiré pendant le combat. Et après, elle nous a donné un moment à Kanye West en volant le micro pour s’adresser à la foule avant que Joe Rogan puisse interviewer Modafferi – ce qui était bizarre, même si elle voulait bien. Que faisons-nous de tout cela?

