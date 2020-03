La victoire de Gilbert Burns sur Demian Maia était synonyme de sentiments mitigés

Gilbert Burns n’était pas satisfait à 100% de sa dernière victoire.

Le concurrent poids welter a cessé de se démarquer de longue date et de se disputer deux fois le titre UFC Demian Maia dans le co-événement principal de samedi sur ESPN + 28 à Brasilia, au Brésil. Mais malgré les performances impressionnantes au premier tour face à un grand nom, Burns (18-3 MMA, 11-3 UFC) a admis qu’il était difficile de vaincre quelqu’un qu’il admire.

«C’était tellement émouvant. J’ai tellement de respect pour le gars », a déclaré Burns lors de l’émission d’après-combat sur ESPN +. «Quand il a été blessé, je voulais déjà arrêter. Mais l’arbitre ne l’a pas arrêté, alors j’ai continué. J’ai senti un peu (mal) que j’ai battu un gars que j’ai toujours idolâtré, et il y avait quelque chose au fond qui était comme «Ahhh». Mais je dois faire ce que je dois faire. »

Maia, 42 ans, est vénérée par de nombreux fans et combattants du monde du MMA et du jiu-jitsu compte tenu de sa longue carrière, de ses réalisations et de son attitude envers le sport.

Burns a attrapé Maia avec un crochet gauche propre au début du premier tour et l’a laissé tomber sur la toile. C’est alors que Burns fit une courte pause, pensant que le combat était terminé. Mais sans arrêt de l’arbitre, Burns n’avait pas d’autre choix que de poursuivre avec des grèves.

“Henry (Hooft) l’a dit:” Je vais lancer la gauche, juste bloquer, contre, le crochet gauche, et il ne va pas le voir. Ne le lancez pas fort – ne le chargez pas. Jetez-le simplement très vite », a déclaré Burns. “Et c’est ce que j’ai fait. La façon dont il a atterri sur sa tête, je ne voulais pas continuer. Mais j’ai regardé l’arbitre et il n’a rien dit, alors j’ai dit: «OK, c’est une affaire». »

Burns tient la victoire sur Maia en haute estime. Il est entré à l’UFC Brasilia au 12e rang du classement officiel des poids mi-moyens de l’UFC et pense qu’il quitte l’événement en tant que top cinq de la division.

“Personne n’a (arrêté Maia)”, a déclaré Burns. “Anderson Silva ne l’a pas fait, Tyron Woodley – tous ces grands gars ne pouvaient pas le faire. Et puis je suis arrivé là-bas et je n’ai même pas eu besoin d’un tour.

«Je pense que je me suis placé dans le top 5 des prétendants en ce moment. J’ai hâte de voir Colby Covington ensuite. “

Pour son prochain combat à l’UFC, Burns veut mettre la main sur Covington, qui a défié le champion Kamaru Usman en décembre dernier. Il a dit qu’il était prêt à combattre Covington n’importe où.

“Nulle part. Je ne pense pas qu’il viendra au Brésil. Je ne pense pas qu’il ait ces – (il) est juste un grand orateur. Je ne pense pas qu’il le soutiendra. ” Dit Burns. “Mais je le cherche. Je vais vous emmener en Floride, aux États-Unis, n’importe où. Vous êtes le prochain. Vous parlez tellement (de façon explicite) du Brésil, et je viens pour vous. “

